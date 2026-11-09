Airtel यूजर्स की बल्ले-बल्ले! ₹349 और ₹399 वाले प्लान पर मिल रहा 1+1 ऑफर

मोबाइल रिचार्ज के बढ़ते खर्च के बीच Airtel ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है. कंपनी चुनिंदा प्रीपेड यूजर्स को Buy 1 Get 1 Free रिचार्ज ऑफर दे रही है. इसके तहत अगर आप ₹349 या ₹399 का रिचार्ज करते हैं, तो आपको उसी कीमत का एक और रिचार्ज मुफ्त मिल सकता है. यानी एक बार पैसे खर्च करके करीब 56 दिन तक मोबाइल सेवाओं का फायदा उठाया जा सकता है.

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इस ऑफर की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ कॉलिंग या डेटा ही नहीं, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा फायदे भी मिल रहे हैं. हालांकि, यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है. यह ऑफर हर Airtel ग्राहक के लिए नहीं है. फिलहाल यह कुछ चुनिंदा यूजर्स के Airtel Thanks ऐप में दिखाई दे रहा है. इसलिए रिचार्ज करने से पहले अपने नंबर पर ऑफर की उपलब्धता जांचना जरूरी है.

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₹349 के रिचार्ज पर क्या-क्या मिलेगा?

Airtel के ₹349 वाले प्रीपेड प्लान की सामान्य वैलिडिटी 28 दिन है. इसमें रोजाना 2GB हाई-स्पीड 4G डेटा मिलता है. इसके अलावा Airtel के 5G नेटवर्क वाले इलाके में योग्य 5G फोन इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा भी मिलता है.

इस प्लान में अनलिमिटेड लोकल और STD कॉलिंग के साथ हर दिन 100 SMS मिलते हैं. इसके अलावा 12 महीने का Adobe Express Premium सब्सक्रिप्शन, फ्री HelloTunes और Airtel Safe जैसे फायदे भी शामिल हैं. Airtel Safe में स्पैम कॉल अलर्ट, फ्रॉड लिंक ब्लॉक करने और OTP स्कैम से बचाव के लिए AI बेस्ड अलर्ट जैसी सुविधाएं मिलती हैं.

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अब अगर आपके Airtel Thanks ऐप में इस प्लान के साथ 1+1 Recharge Free का ऑफर दिख रहा है, तो ₹349 खर्च करने पर दूसरा ₹349 वाला रिचार्ज भी मुफ्त मिल सकता है. इस तरह कुल वैलिडिटी 56 दिन तक पहुंच सकती है.

₹399 वाले प्लान में मिलता है अनलिमिटेड डेटा

Airtel का ₹399 वाला प्लान उन यूजर्स के लिए है जिन्हें ज्यादा डेटा की जरूरत होती है. इसमें भी सामान्य तौर पर 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है. प्लान में अनलिमिटेड लोकल और STD कॉलिंग के साथ रोजाना 100 SMS शामिल हैं.

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इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा है. इसमें रोजाना 1GB या 2GB जैसी तय डेटा लिमिट नहीं है. यानी यूजर को रोजाना डेटा खत्म होने की चिंता नहीं करनी पड़ती.

इस प्लान के साथ 12 महीने का Adobe Express Premium सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है. अगर आपके नंबर पर Buy 1 Get 1 Free ऑफर उपलब्ध है, तो ₹399 के एक रिचार्ज पर दूसरा ₹399 का रिचार्ज मुफ्त मिल सकता है. इससे कुल वैलिडिटी 56 दिन हो जाएगी.

₹349 या ₹399, कौन सा रिचार्ज ज्यादा फायदेमंद?

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दोनों प्लान में 28 दिन की सामान्य वैलिडिटी है. ऑफर मिलने पर दोनों की वैलिडिटी 56 दिन तक हो सकती है. लेकिन डेटा की जरूरत के हिसाब से इनमें अंतर है.

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₹349 वाला प्लान उन लोगों के लिए बेहतर हो सकता है जिन्हें रोजाना 2GB डेटा काफी लगता है और जिनके पास 5G फोन है. वहीं ₹399 वाला प्लान उन यूजर्स के लिए ज्यादा उपयोगी है जिन्हें रोजाना डेटा की तय सीमा नहीं चाहिए. खासकर वीडियो स्ट्रीमिंग, डाउनलोड और ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए यह विकल्प आकर्षक हो सकता है.

ऑफर के हिसाब से ₹349 में 56 दिन की सेवा मिलने पर खर्च का औसत करीब ₹6.23 प्रतिदिन बैठता है. वहीं ₹399 वाले प्लान में यह करीब ₹7.13 प्रतिदिन होगा. यह हिसाब पूरे 56 दिन की अवधि को कुल रिचार्ज कीमत से बांटकर निकाला गया है.

Airtel का फ्री रिचार्ज ऑफर कैसे मिलेगा?

इस ऑफर को पाने के लिए सबसे पहले अपने फोन में Airtel Thanks ऐप खोलें. इसके बाद प्रीपेड रिचार्ज सेक्शन में जाएं और ₹349 या ₹399 वाले प्लान को देखें.

अगर आपके नंबर पर ऑफर उपलब्ध है, तो प्लान के साथ '1+1 Recharge Free' या 'Buy 1 Get 1 Free' का टैग दिखाई दे सकता है. टैग दिखने पर ही रिचार्ज करें. अगर यह टैग नहीं दिख रहा है, तो फिलहाल आपके नंबर पर यह ऑफर उपलब्ध नहीं है.

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