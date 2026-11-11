3 दिन में 5 कत्ल से दहला सोनीपत, अब शराब के नशे में दोस्त को चाकू से गोदा, एक ही दिन में दो मर्डर

हरियाणा के सोनीपत में लगातार हो रही हत्याओं से इलाके में दहशत का माहौल है. पिछले तीन दिनों में जिले में पांच लोगों की हत्या हो चुकी है. हत्या की वारदातों में कहीं चाकू से गोदकर, कहीं पीट-पीटकर तो कहीं गोली मारकर लोगों की जान ली गई है. बुधवार को भी जिले में हत्या की दो वारदात सामने आईं. लगातार हो रही इन घटनाओं ने जिले की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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ताजा मामला सोनीपत के लिवान गांव का है, जहां एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के महाराजगंज निवासी करण यादव के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, करण यादव और नेपाल का रहने वाला राजकुमार लिवान गांव की एक दाल फैक्ट्री में काम करते थे. दोनों के बीच दोस्ती थी, लेकिन शराब के नशे में हुए विवाद के दौरान इस दोस्ती का अंत खूनी वारदात के रूप में हुआ.

बताया जा रहा है कि शराब के नशे में राजकुमार ने करण यादव पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में करण गंभीर रूप से घायल हो गया. वारदात के बाद उसके साथी उसे तुरंत सोनीपत के नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद करण को मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद आरोपी राजकुमार मौके से फरार हो गया.

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घटना की सूचना मिलते ही राई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है. पुलिस आरोपी की तलाश के साथ ही हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है. फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच कर रही है.

गौरतलब है कि सोनीपत में तीन दिनों के भीतर पांच हत्याओं की वारदात सामने आ चुकी हैं. इनमें चाकू से हमला, मारपीट और गोली मारकर हत्या जैसी घटनाएं शामिल हैं. लगातार सामने आ रही इन वारदातों से जिले में कानून व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है. एक ही दिन में हत्या की दूसरी घटना सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली और अपराध नियंत्रण को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

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