कभी परिवार और रिश्तों के लिए पूरी दुनिया में मिसाल माना जाने वाला भारत अब एक बड़े सामाजिक और जनसांख्यिकीय बदलाव के दौर से गुजर रहा है. बच्चे करियर और बेहतर भविष्य की तलाश में दूसरे शहरों या विदेशों में बस रहे हैं, और पीछे छूट रहे हैं उनके बुजुर्ग माता-पिता. ऐसे में उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए भारतीय बाजारों में एक नया बिजनेस मॉडल तेजी से पैर पसार रहा है वो है'किराए के पोते-पोती' यानी रेंट ए ग्रांडचाइल्ड.

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अल जजीरा की एक विस्तृत रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के मेट्रो शहरों में ऐसे कई स्टार्टअप्स उभर रहे हैं, जो पैसों के बदले बुजुर्गों को वक्त, देखभाल और भावनात्मक सहारा देने के लिए युवा साथियों की सेवा दे रहे हैं.

मंदिर जाना हो या अस्पताल... साथ चलेगा 'किराए का पोता'

गुरुग्राम का एक उदाहरण देते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के सुनील बुद्धिराजा की दोनों बेटियां अमेरिका में रहती हैं. लेकिन जब वे और उनकी पत्नी बाजार निकलते हैं, तो उनके साथ 26 साल का रॉनी राजू होता है जो उनका 'हायर्ड यानी क‍िराये पर ल‍िया पोता' है.

रॉनी कोई डिलीवरी बॉय या घरेलू नौकर नहीं है, बल्कि एक पेशेवर सोशल वर्कर है. वह बुजुर्ग दंपत्ति को अस्पताल ले जाने, दवाइयों का ध्यान रखने से लेकर उनके साथ ताश खेलने और उनकी बातें सुनने तक का काम करता है. सुनील बुद्धिराजा कहते हैं, 'मैं उसके साथ पहली बार से ही सहज था, वह मुझे 200 प्रतिशत समझता है.'

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घंटों के हिसाब से लगता है चार्ज, मिलती है रोलओवर सुविधा

ऐसे स्टार्टअप्स इन सेवाओं के लिए प्रति घंटा चार्ज करते हैं. उदाहरण के लिए, महीने में 10 घंटे की सेवा के लिए 450 रुपये प्रति घंटा या 25 घंटे की सेवा के लिए 400 रुपये प्रति घंटा की फीस ली जाती है. खास बात यह है कि जैसे मोबाइल में डेटा रोलओवर होता है, वैसे ही अगर बुजुर्गों के इस महीने के कुछ घंटे बच जाएं, तो वे अगले महीने में जुड़ जाते हैं. हालांकि, यह सेवा अभी मुख्य रूप से उच्च-मध्यम वर्गीय और आर्थिक रूप से सक्षम शहरी परिवारों तक ही सीमित है.

34 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग और अकेलेपन का संकट

'संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष' (UNFPA) और IIPS की 'इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023' के आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत की कुल आबादी में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की हिस्सेदारी 10.5 प्रतिशत थी. साल 2050 तक यह बढ़कर 21 प्रतिशत होने का अनुमान है, यानी लगभग 34.7 करोड़ बुजुर्ग. राष्ट्रीय सर्वे के मुताबिक, अकेले रहने वाले 60 से अधिक उम्र के एक-तिहाई से ज्यादा (37%) बुजुर्ग गंभीर या मध्यम अकेलेपन से जूझ रहे हैं.

इसी अकेलेपन और भावनात्मक खालीपन को दूर करने के लिए भारत में एल्डर केयर का बाजार आज 7 अरब डॉलर (लगभग 58,000 करोड़ रुपये) के उद्योग में तब्दील हो चुका है. यहां तक कि देश के दिग्गज उद्योगपति दिवंगत रतन टाटा ने भी 2022 में इसी तरह के एक मुंबई-आधारित एल्डर-केयर स्टार्टअप में निवेश किया था.

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व्यावसायिक सेवा या रिश्तों का नया स्वरूप?

मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि किराए पर साथी लेना इस बात का सबूत नहीं है कि परिवार पूरी तरह नाकाम हो गए हैं. आधुनिक दौर में व्यावहारिक मजबूरियों के बीच यह बुजुर्गों की सुरक्षा, बातचीत और सम्मानजनक जीवन की एक वास्तविक जरूरत बन गया है. तमाम औपचारिकताओं और फीस के बावजूद, दिन के आखिर में यह पेशा सिर्फ एक नौकरी नहीं रह जाता. बुजुर्गों को अपनी बीमारियां साझा करने और दिल का गुबार निकालने के लिए एक ऐसा कंधा मिल जाता है, जहां किसी शिकायत या उम्मीद का बोझ नहीं होता.

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