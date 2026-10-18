scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रोबोट के खिलाफ जंग पड़ी भारी! 78 साल की महिला ने रोका डिलीवरी रोबोट, पुलिस ने किया गिरफ्तार

अमेरिका के फिलाडेल्फिया में 78 साल की महिला को डिलीवरी रोबोट का रास्ता रोकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. महिला लंबे समय से रोबोट के इस्तेमाल का विरोध कर रही हैं. उनका मानना है कि रोबोट इंसानों की नौकरियां छीन सकते हैं. इस घटना ने टेक्नोलॉजी और रोजगार पर नई बहस छेड़ दी है.

Advertisement
X
रोबोट रोकने पर गिरफ्तार! (Photo: AI)
रोबोट रोकने पर गिरफ्तार! (Photo: AI)

आज के समय में रोबोट लोगों का काम आसान बना रहे हैं. खाना पहुंचाने से लेकर सामान उठाने तक, कई काम अब रोबोट की मदद से हो रहे हैं. लेकिन क्या हो अगर यही रोबोट लोगों की नौकरियां छीनने लगें? अमेरिका में इसी बात को लेकर एक 78 साल की महिला ने ऐसा विरोध किया कि उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. महिला का कहना है कि रोबोट की वजह से इंसानों की नौकरियों पर खतरा बढ़ रहा है.

यह मामला अमेरिका के फिलाडेल्फिया का है. यहां कैरोलिन मार्विन नाम की 78 साल की महिला Uber Eats के फूड डिलीवरी रोबोट का विरोध कर रही थीं. वह कई महीनों से इन रोबोट के खिलाफ आवाज उठा रही थीं. उनका मानना है कि कंपनियां इंसानों की जगह रोबोट का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं, जिससे डिलीवरी का काम करने वाले लोगों की नौकरी जा सकती है.

रोबोट का रास्ता रोकना पड़ा भारी

सम्बंधित ख़बरें

AI+ Pulse 2 FE
10 हजार में 5000mAh बैटरी, 50MP कैमरा और धांसू फीचर्स वाला फोन लॉन्च
iQOO Z11 Lite मिलेगा सस्ता, ₹17,499 में 6500mAh बैटरी
OnePlus N6x
OnePlus लाया सस्ता स्मार्टफोन, मिलेगी 7000mAh बैटरी
HMD Vibe 2 5G
Nokia का धमाका, 6000mAh बैटरी-50MP कैमरा वाला फोन इतना सस्ता?
Airtel ने लॉन्च किए 3 नए Voice-Only प्लान, कीमत ₹185 से शुरू

रिपोर्ट के मुताबिक, विरोध के दौरान कैरोलिन ने Uber Eats के एक डिलीवरी रोबोट का रास्ता रोक दिया. पुलिस ने उन्हें वहां से हटने के लिए कहा, लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हटीं. इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. उन पर सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने से जुड़ा आरोप लगाया गया है.

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल के बीच आम लोगों की नौकरियों का क्या होगा? कंपनियों के लिए रोबोट से डिलीवरी करना आसान हो सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए यह चिंता की बात है, जो इसी काम से अपना घर चलाते हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: फेक WhatsApp को मिले 5 लाख डाउनलोड, तुरंत करें रिमूव, असली ऐप ऐसे पहचानें

महिला ने कहा- विरोध करना मेरा अधिकार

कैरोलिन मार्विन का कहना है कि वह अपने विरोध को संवैधानिक अधिकार मानती हैं. वह इस मामले को अदालत में चुनौती देने और रोबोट के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखने की बात कह रही हैं.

यह भी पढ़ें: ₹39,900 का Apple HomeView लॉन्च, अब AI संभालेगा आपका घर! जानें क्या करेगा ये गैजेट

यह मामला सिर्फ एक महिला की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है. इसके पीछे बड़ा सवाल है कि क्या टेक्नोलॉजी की रफ्तार में इंसानों की रोजी-रोटी पीछे छूट जाएगी? आने वाले समय में AI और रोबोट का इस्तेमाल और बढ़ सकता है. ऐसे में कंपनियों को भी सोचना होगा कि काम आसान करने के साथ-साथ लोगों की नौकरियों पर पड़ने वाले असर को कैसे कम किया जाए.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कुवैत-कनाडा-चीन, दुनिया के 19 देशों की करेंसी और 31 करोड़ का चढ़ावा... सांवलिया सेठ के दरबार की कहानी |
    क्या नूडल्स खाने से हो सकती है मौत? ग्रेटर नोएडा में 5 लोगों का निधन, फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जानें क्या हो सकती है वजह |
    सऊदी अरब में हूती हमलों का खतरा, भारत ने अपने नागरिकों को किया अलर्ट |
    'जहर देकर मार...', ग्रेटर नोएडा 5 मौतों के मामले में मृतक महेश के साले का बड़ा दावा |
    कोलकाता दुर्गा पूजा भगदड़ में लंबे समय तक कुचलता रहा शख्स! एसिडोसिस का हुआ शिकार, जानें क्या है ये बीमारी |
    'स्टारडम के लिए डायरेक्टर संग सोते हैं एक्टर्स', फिल्ममेकर ने खोली बॉलीवुड के काले सच की पोल |
    IND vs WI: मैच रद्द होने के बावजूद भारतीय टीम ने रचा इतिहास, पहली बार हुआ ये करिश्मा, टूट गया धांसू रिकॉर्ड! |
    Shardiye Navratri 2026: शरीर पर बोई जौ, गांव की खुशहाली के लिए महिला का अनोखा संकल्प |
    खुशी कपूर की मालदीव फोटोज ने मचाई धूम, तस्वीरों पर फिदा हुए पापा बोनी |
    ग्रेटर नोएडा: 5 मौतों के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, मृतक की दोनों बहनें-जीजा गिरफ्तार
    Advertisement