डायरेक्टर की गंदी हरकतों का शिकार हुई थीं स्वरा भास्कर, यौन उत्पीड़न को लेकर किया खुलासा

स्वरा भास्कर ने 2011 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए यौन उत्पीड़न के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उन्हें यह समझने में क्यों मुश्किल हुई कि डायरेक्टर का बर्ताव यौन उत्पीड़न है, और कैसे एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने उनकी मदद की.

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हाल ही में रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में नजर आईं एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत के दिनों में हुए यौन उत्पीड़न के एक परेशान करने वाले अनुभव के बारे में बताया है. 'द फ्री प्रेस जर्नल' के साथ एक खास बातचीत में, स्वरा ने याद किया कि 2011 में मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें एक फिल्म डायरेक्टर के गलत बर्ताव का सामना करना पड़ा था.

स्वरा भास्कर ने क्या बताया?

उस घटना को याद करते हुए स्वरा ने बताया कि तब वह 20 साल की उम्र के आसपास थीं और हाल ही में 'तनु वेड्स मनु' फिल्म में नजर आई थीं. उनके पास अपनी कोई पर्सनल टीम नहीं थी और न ही इंडस्ट्री में कोई जान-पहचान थी, जिसकी वजह से आउटडोर शूटिंग के दौरान वह खुद को काफी असुरक्षित महसूस कर रही थीं.

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उन्होंने कहा, 'मैं एक अलग ही तरह से असुरक्षित थी. मेरे पास अपनी कोई टीम नहीं थी, और न ही ऐसे लोग थे जिनसे मैं मदद मांग सकती थी.' स्वरा ने माना कि शुरुआत में वह डायरेक्टर के बर्ताव को यौन उत्पीड़न नहीं समझ पाईं, क्योंकि उस दौरान कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था.

उन्होंने बताया, 'मुझे पता ही नहीं चला, उस समय मुझे समझ ही नहीं आया कि यह कार्यस्थल पर होने वाला यौन उत्पीड़न है, क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे छुआ तक नहीं था.' एक्ट्रेस ने बताया कि 'मीटू' (MeToo) मूवमेंट के बाद, जब उन्होंने दूसरी महिलाओं के अनुभव पढ़े, तब उन्हें समझ आया कि उन्होंने क्या झेला था. स्वरा ने याद करते हुए कहा, 'मैंने सोचा- हे भगवान, यह तो यौन उत्पीड़न है! यह तो यौन उत्पीड़न का एकदम सटीक उदाहरण है.'

महिलाओं को उठानी चाहिए आवाज

इस बारे में कि महिलाएं अक्सर तुरंत आवाज उठाने से क्यों हिचकिचाती हैं, स्वरा ने बताया कि उन्हें अपना काम (प्रोफेशनल मौका) खोने का डर था. फिल्म की शूटिंग 56 दिनों तक चलनी थी, और कथित यौन उत्पीड़न शूटिंग के शुरुआती कुछ दिनों में ही शुरू हो गया था.

एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं प्रोजेक्ट छोड़ना नहीं चाहती थी. मैं अपना काम नहीं खोना चाहती थी. आखिर मेरी भी तो अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, है ना? और यह जायज भी है. आखिर मैं ऐसा क्यों न सोचूं?' स्वरा ने बताया कि आखिरकार उन्होंने फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को इस स्थिति के बारे में बताया और उन्हें आगाह किया. एक्ट्रेस के अनुसार, उन्होंने पूरी शूटिंग के दौरान उनका साथ दिया और उनकी सुरक्षा की.

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उन्होंने बताया, 'वे असल में मेरे दोस्त बन गए. उन्होंने मेरी सुरक्षा की. उस समय भी और आज भी, वे मेरे मैनेजर हैं.'

जागरूकता में आए बदलावों पर बात करते हुए, स्वरा ने युवा महिलाओं से अपील की कि वे गलत व्यवहार को पहचानें, अपनी सीमाएं तय करें और तुरंत मदद मांगें. उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, 'लोगों से बात करें, मदद मांगें, सपोर्ट लें और गलत व्यवहार के खिलाफ तुरंत आवाज उठाएं, क्योंकि अब हम ऐसा कर सकते हैं.'



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