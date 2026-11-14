दहेज के लिए सऊदी अरब में पत्नी को पीटा, भारत लौटते ही एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ पति

केरल के कोल्लम में पुलिस ने दहेज की मांग को लेकर पत्नी से मारपीट करने के आरोप में 28 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान नंदू दिनेश के रूप में हुई है. वह सऊदी अरब से भारत लौटा था. शनिवार को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पहुंचते ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया.

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पुलिस के मुताबिक, नंदू पर सऊदी अरब में अपनी पत्नी अंजू को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है. इस मामले में पिछले महीने चावरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था. आरोपी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था.

शादी के बाद दहेज को लेकर प्रताड़ना का आरोप

पुलिस के मुताबिक, नंदू और अंजू की शादी 27 जुलाई को हुई थी. अंजू की उम्र 24 साल है और वह कोल्लम जिले के नीनडाकरा की रहने वाली हैं. आरोप है कि शादी के बाद नंदू ने दहेज को कम बताते हुए पत्नी को परेशान करना शुरू कर दिया. इसके बाद दोनों सऊदी अरब चले गए. पुलिस का कहना है कि वहां भी नंदू ने अंजू के साथ मारपीट जारी रखी.

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पत्नी के शरीर 30 से ज्यादा चोट के निशान

पुलिस के मुताबिक, प्रताड़ना से परेशान होकर अंजू 30 सितंबर को सऊदी अरब से अपने घर लौट आईं. इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने बताया कि महिला के शरीर पर 30 से ज्यादा चोट और खरोंच के निशान थे. आरोप है कि उनके साथ तार और दूसरी सख्त चीजों से मारपीट की गई थी.

चावरा पुलिस ने अंजू की शिकायत के आधार पर पिछले महीने मामला दर्ज किया था. आरोपी के विदेश में होने के कारण उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था. शनिवार को सऊदी अरब से लौटने पर नंदू दिनेश को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी दर्ज कर ली है. अब उसे रिमांड की प्रक्रिया के तहत अदालत में पेश किया जाएगा.



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