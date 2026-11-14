नैनीताल के जंगलों में 9 दिन से लापता 19 साल का अर्णव, ड्रोन और डॉग स्क्वॉड भी नहीं ढूंढ पाए सुराग

नैनीताल की खूबसूरत वादियों के बीच स्थित नैना पीक का जंगल इन दिनों एक परिवार के लिए चिंता और बेचैनी की वजह बना हुआ है. बिहार के मुंगेर निवासी 19 वर्षीय छात्र अर्णव कुमार सिंह उर्फ प्रिंस कुमार को लापता हुए नौ दिन से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है. बेटे की सकुशल वापसी की आस लगाए परिजन नैनीताल में दर-दर भटक रहे हैं.

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ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला अर्णव 6 नवंबर 2026 को अपने तीन दोस्तों के साथ नैनीताल के नैना पीक यानी चीना पीक क्षेत्र में घूमने और ट्रैकिंग के लिए गया था. शाम करीब पांच बजे लौटते समय वह संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक लापता हो गया. दोस्तों के साथ जंगल की सैर पर निकला युवक आखिर कहां और किन हालात में गायब हुआ, इसका जवाब अब तक नहीं मिल सका है.

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अर्णव की तलाश में नैनीताल पुलिस, राज्य आपदा प्रतिवादन बल (SDRF), वन विभाग, डॉग स्क्वॉड और ड्रोन टीमों को लगाया गया है. दुर्गम पहाड़ी रास्तों, घने जंगलों और आसपास के संभावित इलाकों में संयुक्त अभियान चलाकर लगातार तलाशी ली जा रही है. इसके बावजूद अभी तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है.

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ड्रोन और डॉग स्क्वॉड की मदद से जंगलों में तलाश

सर्च एवं रेस्क्यू अभियान एसपी नैनीताल डॉ. जगदीश चंद्र के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है. सीओ नैनीताल अंजना नेगी इसके पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, जबकि मल्लीताल कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में पुलिस टीमें लगातार जुटी हुई हैं.

वरिष्ठ उपनिरीक्षक दिनेश जोशी समेत पुलिसकर्मी और अन्य बचाव दल नैना पीक के दुर्गम हिस्सों में लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं. तलाशी के लिए ड्रोन और डॉग स्क्वॉड की भी मदद ली जा रही है. जंगल के चप्पे-चप्पे को खंगालने के बावजूद अर्णव के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है.

पिता ने सर्च ऑपरेशन पर उठाए सवाल, जांच का दायरा बढ़ाने की मांग

बेटे के लापता होने के बाद से ही परिजन परेशान हैं. नौ दिन से अधिक समय गुजरने के बावजूद कोई जानकारी नहीं मिलने पर नैनीताल पहुंचे पिता ने पुलिस की तलाश प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सर्च अभियान में लापरवाही बरते जाने का आरोप लगाया है.

पिता का कहना है कि पुलिस लगातार जंगल और पहाड़ी इलाकों में खोजबीन कर रही है, लेकिन आठ दिन से अधिक समय बीतने के बाद भी उनके बेटे का कोई सुराग नहीं मिला. उन्होंने मांग की है कि जांच को केवल जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित न रखा जाए. अन्य संभावित स्थानों और लापता होने से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भी गहन पड़ताल की जानी चाहिए.

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परिजनों की चिंता के बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं. क्या अर्णव जंगल के किसी दुर्गम हिस्से में फंसा हुआ है या उसके लापता होने के पीछे कोई दूसरी परिस्थिति है? परिवार चाहता है कि तलाशी अभियान का दायरा बढ़ाने के साथ हर संभावित पहलू की गंभीरता से जांच की जाए.

नैनीताल पुलिस की लोगों से अपील, जानकारी मिलने पर इन नंबरों पर करें संपर्क

नैनीताल पुलिस ने आम लोगों से भी मदद की अपील की है. पुलिस के मुताबिक, यदि किसी व्यक्ति को अर्णव कुमार सिंह के बारे में कोई जानकारी मिलती है या वह कहीं दिखाई देता है, तो तत्काल पुलिस को सूचित करें.

संपर्क नंबर:-

- कोतवाली मल्लीताल: 05942-2352424

- प्रभारी निरीक्षक मल्लीताल: 9411112869

- पुलिस कंट्रोल रूम नैनीताल: 9411112979

नौ दिन से जारी तलाश के बीच अर्णव के परिजन हर गुजरते पल के साथ उसकी सलामती की उम्मीद लगाए हुए हैं. परिवार चाहता है कि पुलिस सर्च ऑपरेशन के साथ-साथ उसके लापता होने से जुड़े हर संभावित पहलू की जांच करे, ताकि 19 वर्षीय छात्र का जल्द पता लगाया जा सके और अपनों को राहत मिल सके.

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