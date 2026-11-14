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कर्ज में डूबा पाकिस्तान देख रहा छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना, PM शहबाज बोले- 2050 से पहले हासिल करेंगे मुकाम

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया कि देश 2050 से पहले दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है. उन्होंने 2022 की गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान को 2075 तक छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान था, लेकिन वह इससे पहले इस मुकाम तक पहुंच सकता है.

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पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पाक अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा दावा किया है. (File Photo, AP)
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पाक अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा दावा किया है. (File Photo, AP)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान 2050 से पहले दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है. उन्होंने यह दावा ऐसे समय में किया है, जब पाकिस्तान भारी कर्ज से जूझ रहा है और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से करीब 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर की नई फंडिंग को मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहा है.

इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में बोलते हुए शहबाज शरीफ ने 2022 में गोल्डमैन सैक्स की ओर से किए गए एक अनुमान का हवाला दिया. इस अनुमान में पाकिस्तान के 2075 तक दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात कही गई थी. शहबाज शरीफ ने कहा कि वह इसमें एक छोटा सा बदलाव करना चाहेंगे और उनका मानना है कि पाकिस्तान 2050 से पहले ही इस रैंक तक पहुंच सकता है.

पाकिस्तान अक्टूबर में IMF के साथ स्टाफ-लेवल समझौते पर पहुंचा था. IMF के मुताबिक, अगर फंड का कार्यकारी बोर्ड इस समझौते को मंजूरी देता है, तो दोनों कार्यक्रमों के तहत पाकिस्तान को मिलने वाली कुल राशि करीब 5.7 अरब अमेरिकी डॉलर हो जाएगी. ऐसे समय में पाकिस्तान सरकार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए खनन क्षेत्र पर भी जोर दे रही है. शहबाज शरीफ ने निवेशकों से पाकिस्तान में खनिजों की प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की अपील की.

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तांबा और सोने पर शहबाज शरीफ की बड़ी उम्मीद

मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शहबाज शरीफ ने निवेशकों से स्थानीय स्तर पर निकाले जाने वाले अयस्क को पाकिस्तान में ही प्रोसेस करने के लिए स्मेल्टर, रिफाइनरी और फैक्ट्रियां लगाने की अपील की. उन्होंने कहा कि लक्ष्य होना चाहिए कि पाकिस्तान में खनन हो, पाकिस्तान में ही प्रोसेसिंग हो, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो और फिर दुनिया के दूसरे देशों को निर्यात किया जाए.

उन्होंने बलूचिस्तान में मौजूद रेको दिक का भी जिक्र किया. रेको दिक को दुनिया के सबसे बड़े अविकसित तांबा और सोने के भंडारों में शामिल किया जाता है. शहबाज शरीफ ने कहा कि यह परियोजना करीब दो दशक से रुकी हुई थी और अब इसके 2028 में उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है.

सुरक्षा को लेकर बैरिक माइनिंग ने धीमा किया काम

रेको दिक परियोजना पर काम कर रही वैश्विक खनन कंपनी बैरिक माइनिंग कॉरपोरेशन ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण काम की रफ्तार धीमी की है. कंपनी ने यह भी चेतावनी दी है कि परियोजना को पूरा होने में पहले के अनुमान से ज्यादा समय और लागत लग सकती है. कंपनी की समीक्षा 2027 के मध्य तक जारी रहने की उम्मीद है.

शहबाज शरीफ ने निवेशकों को जल्द मंजूरी देने का भरोसा दिया. उन्होंने कहा कि संघीय और प्रांतीय सरकारें मिलकर काम करेंगी, ताकि कर्मचारियों, खनन स्थलों और सप्लाई रूट की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. उन्होंने यह भी कहा कि निवेशकों के लिए भरोसेमंद बिजली और पानी की व्यवस्था जरूरी होगी और खनन कंपनियों को स्थानीय समुदायों का विश्वास हासिल करना होगा.

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गोल्डमैन सैक्स ने क्या अनुमान लगाया था?

2022 में गोल्डमैन सैक्स की स्टडी में 104 अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया था. इसमें अनुमान लगाया गया था कि 2075 तक चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और नाइजीरिया दुनिया की पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होंगी. इसके बाद पाकिस्तान का नंबर होगा. इस अनुमान के मुताबिक, उस समय तक पाकिस्तान की वास्तविक GDP करीब 12.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती है, जबकि प्रति व्यक्ति GDP करीब 27,100 अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान लगाया गया था.

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