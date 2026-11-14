क्या 1 सफेद बाल तोड़ने से निकल आते हैं 10 और? कम उम्र के लोग जरूर जान लें ये बात

आजकल बिगड़े खानपान के कारण छोटी उम्र में बाल सफेद होने की समस्या आम हो गई है. आलम ये है कि 17-18 साल के बच्चों के भी सिर पर सफेद बाल नजर आने लगे हैं. कम उम्र में सिर पर एक-दो सफेद बाल नजर आ जाएं तो कई लोग उन्हें देखते ही उखाड़ने लगते हैं. वहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सफेद बालों को तोड़ने से बचते हैं. दरअसल, पुराने जमाने में कहा जाता था कि अगर आपने सिर से एक सफेद बाल तोड़ा तो उसकी जगह 10 और सफेद बाल उग आएंगे. बचपन से सुनते आ रहे इस दावे पर आज भी बहुत से लोग यकीन करते हैं और इसी डर से सफेद बालों को हाथ लगाने से भी बचते हैं.



लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सच में एक सफेद बाल उखाड़ने से सिर पर कई और सफेद बाल आने लगते हैं या फिर यह सिर्फ एक पुराना भ्रम है? अगर आपके मन में भी सफेद बालों को लेकर ऐसे सवाल हैं, तो आइए जानते हैं कि सफेद बाल तोड़ने से सच में क्या होता है और ऐसा करना सही है या नहीं.



क्या एक सफेद बाल तोड़ने से 10 और बाल उगते हैं?

सफेद बालों को लेकर ये धारणा काफी समय से चली आ रही है कि अगर कोई एक सफेद बाल उखाड़ता है, तो उसकी जगह कई और सफेद बाल निकल आते हैं. अगर आप भी इसे सच मानते हैं, तो जान लें कि हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता. एक सफेद बाल तोड़ने से न तो उसके आसपास के बाल सफेद होते हैं और न ही एक ही जगह पर 10 नए सफेद बाल उगने लगते हैं.

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दरअसल, बालों की जड़ यानी हेयर फॉलिकल से एक समय में एक ही बाल निकलता है. हर बाल का अपना अलग रोम छिद्र होता है. इसलिए एक बाल को उखाड़ने से आसपास के रोम छिद्रों पर कोई ऐसा असर नहीं पड़ता, जिससे वहां से अचानक कई सफेद बाल निकलने लगें.



फिर सफेद बाल तोड़ने से क्यों किया जाता है मना?

भले ही एक सफेद बाल तोड़ने से 10 नए सफेद बाल नहीं आते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बार-बार बाल उखाड़ना सही है. ऐसा करने से बालों की जड़ों यानी हेयर फॉलिकल्स को नुकसान पहुंच सकता है. बार-बार बाल उखाड़ने से बालों की जड़ या कहें स्कैल्प में जलन और चोट लग सकती है. ज्यादा नुकसान होने पर उस जगह से बालों की ग्रोथ पर भी बुरा असर हो सकता है. इसलिए सफेद बालों को देखकर उन्हें जड़ से खींचकर निकालने की आदत से बचना चाहिए.



कम उम्र में बाल सफेद होने के पीछे क्या है वजह?

पहले जहां बालों का सफेद होना बढ़ती उम्र से जोड़कर देखा जाता था, वहीं अब कम उम्र में भी लोगों के बाल सफेद होने लगे हैं. इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं.



जेनेटिक्स: अगर परिवार में माता-पिता या किसी दूसरे मेंबर के बाल कम उम्र में सफेद हुए हैं, तो इसका असर अगली पीढ़ी पर भी पड़ सकता है.

खानपान: शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलने पर बालों पर असर हो सकता है.

पर्यावरण: प्रदूषण और आसपास के वातावरण से जुड़ी चीजें भी बालों की सेहत पर असर डाल सकती हैं.

हेल्थ: शरीर में होने वाले कुछ बदलाव और हेल्थ से जुड़ी परेशानियां भी समय से पहले बाल सफेद होने की वजह बन सकती हैं.



सफेद बाल दिखें तो क्या करें?

अगर सिर में एक-दो सफेद बाल नजर आ रहे हैं तो घबराने या उन्हें बार-बार उखाड़ने की जरूरत नहीं है. एक बाल तोड़ने से कई सफेद बाल नहीं उगते, लेकिन ऐसा करना बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए बालों को खींचकर तोड़ने के बजाय उन्हें वैसे ही छोड़ना या ध्यान से काटना अच्छा रहता है.

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