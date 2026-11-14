'शेख हसीना को वापस लाने की कानूनी प्रक्रिया पूरी', बांग्लादेश बोला- अब फैसला भारत को लेना है

दो साल से ज्यादा समय पहले, जब ढाका में एक गुस्साई भीड़ ने शेख हसीना के घर पर हमला किया था, तो वह बांग्लादेशी मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भारत पहुंची थीं. अब बताया जा रहा है कि हसीना ने घोषणा की है कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत भी इस योजना से सहमत है, लेकिन अवामी लीग प्रमुख की सुरक्षा और उन्हें निष्पक्ष ट्रायल का मौका मिलने की कुछ गारंटियों के साथ ही उनकी वापसी हो.

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वहीं, बांग्लादेश का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब फैसला भारत को करना है. लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेश के लॉ मिनिस्टर मोहम्मद असदुज्जमां ने शनिवार को यह बयान दिया.

ढाका में बांग्लादेश-चीन फ्रेंडशिप कॉन्फ्रेंस सेंटर में एक कार्यक्रम के बाद असदुज्जमां ने पत्रकारों से कहा, 'हमने कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी तरफ से जरूरी सभी काम पूरे कर लिए हैं. वे (भारत) क्या करेंगे, यह उन पर निर्भर करता है.'

लॉ मिनिस्टर ने बताया कि हसीना कानूनी रास्ते से ही लौटेंगी और द्विपक्षीय संधि के तहत उनका प्रत्यर्पण (extradition) अपने आप में एक कानूनी प्रक्रिया होगी.

ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक, मौत की सजा के खिलाफ अपील करने के अधिकार के सवाल पर असदुज्जमां ने साफ किया कि संबंधित कानून के तहत उन्हें यह मौका नहीं मिलेगा. वहीं, भारत की तरफ से हसीना को किसी तीसरे देश भेजने को लेकर हुई चर्चा के सवाल पर मिनिस्टर ने कहा कि इसका जवाब भारत सरकार ही दे पाएगी.

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गौरतलब है कि अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद हसीना की सरकार गिर गई थी और वह देश छोड़कर भारत आ गई थीं, जिसके बाद से बांग्लादेश उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है.

नवंबर 2025 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने जुलाई-अगस्त 2024 के विद्रोह के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के मामले में हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया था. उनकी गैरमौजूदगी में चले ट्रायल में उन्हें एक आरोप में मौत की सजा और दूसरे में उम्रकैद सुनाई गई, हालांकि हसीना ने इन आरोपों और पूरी कार्यवाही को खारिज कर दिया था.

शुक्रवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हसीना का प्रत्यर्पण एक कानूनी मामला है और इसे उसी के अनुसार निपटाया जाएगा.

भारत की शर्तें

एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय अधिकारियों ने संकेत दिया है कि हसीना की वापसी में मदद करने के लिए दो मुख्य शर्तें हैं. पहली शर्त उन्हें वापस ले जाने में बांग्लादेश की सेना की भूमिका से जुड़ी है. हसीना बांग्लादेश सेना के एक सैन्य विमान से भारत आई थीं. रिपोर्ट के अनुसार, भारत अब चाहता है कि वही संस्था उनकी वापसी की जिम्मेदारी ले.



दूसरी शर्त बांग्लादेश में हसीना के खिलाफ कानूनी कार्यवाही से जुड़ी है. भारत चाहता है कि ढाका शेख हसीना को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का मौका देने की गारंटी दे और यह सुनिश्चित करे कि जुलाई में हुए नरसंहार के आरोपों पर उनके मामले का ट्रायल नए सिरे से हो.

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