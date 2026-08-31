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स्कैमर्स की चाल होगी फेल! ये 3 फोन नंबर सीरीज आपको ठगी से बचाएंगी

अनजान नंबर से आने वाली हर कॉल स्कैम नहीं होती, लेकिन सही नंबर सीरीज पहचानना जरूरी है. 140, 1600 और 1601 जैसी सीरीज अलग-अलग तरह की कॉल के बारे में संकेत देती हैं. जानिए इनका पूरा मतलब.

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आजकल फोन पर अनजान नंबर से कॉल आते रहते हैं. सबसे पहले दिमाग में यही बात आती है कि कहीं ये किसी स्कैमर का फोन तो नहीं. पिछले कुछ सालों में साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी के कई मामले सामने आए हैं. इसी वजह से लोग अब अनजान नंबर से आने वाली कॉल पर जल्दी भरोसा नहीं करते हैं.

इन सभी चीजों की वजह से फोन पर बात करने का एक्सपीरियंस भी काफी खराब हो गया है. लेकिन अब एक तरीका है, जिससे कॉल के बारे में पहले से थोड़ी जानकारी मिल सकती है. इसके लिए आपको 3 फोन नंबर सीरीज के बारे में जरूर पता होना चाहिए. ये नंबर सीरीज अलग-अलग तरह की कॉल को पहचानने में मदद कर सकती हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में.

जानिए कैसे बढ़ेगी ट्रांसपेरेंसी

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टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने अलग-अलग तरह की कॉल को पहचानने के लिए नंबर सीरीज से जुड़े नियम बनाए हैं. इन नंबर सीरीज को फोन नंबर की शुरुआत में देखा जा सकता है.

जैसे 140, 1600 और 1601 नंबर सीरीज. इनका इस्तेमाल अलग-अलग कैटेगरी की कॉल के लिए किया जाता है, ताकि यूजर को पहले से अंदाजा हो सके कि उसे किस तरह की कॉल आ रही है.

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जानिए कौन सी नंबर सीरीज किस काम आती है

140 नंबर सीरीज

140 नंबर सीरीज का इस्तेमाल प्रमोशनल कॉल के लिए किया जाता है. यानी अगर कोई कंपनी आपको अपने प्रोडक्ट, सर्विस या किसी ऑफर के बारे में कॉल करती है तो इस तरह की कॉल में 140 सीरीज देखने को मिल सकती है.
इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉल प्रमोशनल है. अगर आपको ऐसी कॉल में कोई दिलचस्पी नहीं है तो आप इसे आसानी से अवॉइड कर सकते हैं.

1600 नंबर सीरीज

1600 नंबर सीरीज बैंकिंग और ट्रांजैक्शन से जुड़ी सर्विस कॉल के लिए इस्तेमाल की जाती है. बैंक या दूसरी फाइनेंशियल सर्विस से जुड़ी जरूरी बातचीत के लिए इस तरह की नंबर सीरीज का इस्तेमाल किया जा सकता है.

कई बार अगर बैंक की तरफ से किसी ट्रांजैक्शन या जरूरी जानकारी के लिए कॉल आती है तो लोग अनजान नंबर देखकर उसे स्कैम समझ लेते हैं. वहीं, अगर आपको इन नंबर सीरीज की जानकारी नहीं है तो आप किसी फर्जी कॉल पर भी भरोसा कर सकते हैं. इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी है.

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1601 नंबर सीरीज किस काम आती है?

अब बात करते हैं 1601 नंबर सीरीज की. इसका इस्तेमाल यूटिलिटी और जरूरी सर्विस से जुड़ी कॉल के लिए किया जा सकता है. मान लीजिए आपको LPG गैस सिलेंडर की डिलीवरी, बिजली, पानी या दूसरी जरूरी सर्विस से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए. ऐसी सर्विस से जुड़े प्रोवाइडर की कॉल में 1601 नंबर सीरीज देखने को मिल सकती है.

इससे आपको यह समझने में मदद मिल सकती है कि कॉल किसी जरूरी सर्विस से जुड़ी है या फिर कोई सामान्य प्रमोशनल कॉल है. हालांकि, सिर्फ नंबर सीरीज देखकर किसी कॉल को 100% सुरक्षित नहीं मानना चाहिए. अगर कॉल करने वाला आपसे OTP, UPI PIN, बैंक पासवर्ड या दूसरी संवेदनशील जानकारी मांगता है तो ऐसी जानकारी कभी शेयर न करें.

इन तीनों नंबर सीरीज के बारे में जानकारी रखने से अनजान कॉल को समझने में थोड़ी मदद मिल सकती है और साइबर ठगी से बचने में भी सावधानी बरती जा सकती है.
 

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