scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 31 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

FY2026-27 की पहली तिमाही में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% दर्ज की गई है. वहीं, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में नॉमिनल जीडीपी में 10.3% का इजाफा हुआ है.

Advertisement
X
भारतीय जीडीपी के आंकड़े अनुमान से बेहतर. (Photo: ITG)
भारतीय जीडीपी के आंकड़े अनुमान से बेहतर. (Photo: ITG)

मौजूदा वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% दर्ज की गई है. वहीं, महाराष्ट्र और दिल्ली में SIR के तहत 31 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर रोल यानी प्रारूप मतदाता सूची जारी कर दी गई है. इन खबरों के अलावा, दिल्ली में 5 सितंबर को होने वाले CJP के मार्च पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया है. पढ़ें सोमवार शाम की बड़ी खबरें

India GDP Growth: टैरिफ हो या ईरान जंग... नहीं रुकेगा भारत, पहली तिमाही में 7.8% रही जीडीपी ग्रोथ 

मौजूदा वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% दर्ज की गई है. वहीं, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में नॉमिनल जीडीपी में 10.3% का इजाफा हुआ है. गौरतलब है कि अप्रैल-जून की ग्रोथ रेट को लेकर तमाम अर्थशास्त्रियों द्वारा 7.1-7.2 फीसदी रहने का अनुमान जाहिर किया जा रहा था, जिसे भारतीय इकोनॉमी ने पीछे छोड़ दिया है.

सम्बंधित ख़बरें

US Iran War Impact Crude Oil
पढ़ें 31 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार
Top news today Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 31 अगस्त 2026, सोमवार की अहम खबरें
परीक्षा या परेशानी! NEET PG पेपर पर भड़के छात्र.
पढ़ें 30 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार
Divya Mittal
पढ़ें 30 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार
Top news today Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 30 अगस्त 2026, रविवार की अहम खबरें

'टीम नहीं, पूरा सिस्टम जिम्मेदार...', पाकिस्तान की इंग्लैंड में दुर्दशा, मोहसिन नकवी पर भड़के राशिद लतीफ 

इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में पाकिस्तान की शर्मनाक हार के बाद पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने PCB, चयन समिति और कोचिंग स्टाफ पर निशाना साधा. लतीफ ने यहां तक कह दिया कि मौजूदा PCB पिछले 70 वर्षों में सबसे खराब बोर्ड है. इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती दोनों टेस्ट में पाकिस्तानी टीम किसी भी इनिंग्स में 200 रन भी नहीं बना सकी.

Advertisement

नेपाल में बढ़ते जोखिम के बीच अमेरिका की एडवाइजरी, कहा- इन इलाकों से रहें दूर 

नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन के बढ़ते खतरे के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को खतरे वाले इलाकों से बचने की सलाह दी है. अमेरिकी दूतावास ने रसुवा के रसुवागढ़ी-टिमुरे-स्याफ्रुबेँसी क्षेत्र और नेपाल-चीन सीमा नाके वाले इलाकों में किसी भी कारण से यात्रा नहीं करने की सलाह दी है. इन क्षेत्रों को ‘लेवल-4: यात्रा न करें’ श्रेणी में रखा गया है. 

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों का बड़ा ऑपरेशन, AK-47 समेत हथियारों का जखीरा बरामद 

जम्मू-कश्मीर के शोपियां में सोमवार को एक गुप्त इनपुट के बाद चलाए गए सर्च ऑपरेशन में जवानों ने आतंकियों के एक ठिकाने का भंडाफोड़ किया. मौके से एक एके-47 राइफल, पिस्टल और हैंड ग्रेनेड के साथ भारी तादाद में कारतूस बरामद किए गए हैं. यह पूरी कार्रवाई जम्मू-कश्मीर पुलिस, 44 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की साझा टीम ने अंजाम दी है.

दिल्ली में 47 लाख, महाराष्ट्र के SIR ड्राफ्ट रोल से 2 करोड़ 7 लाख वोटर्स के नाम कटे, ऐसे करें चेक 

महाराष्ट्र और दिल्ली में SIR के तहत 31 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर रोल यानी प्रारूप मतदाता सूची जारी कर दी गई है. डिजिटाइजेशन के लिए फॉर्म जमा न होने और अन्य तकनीकी कारणों से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम फिलहाल इस ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं. दिल्ली में 47 लाख 56 हजार 722 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हैं. 

Advertisement

'कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी', CJP के 5 सितंबर के मार्च पर SC ने रोक लगाने से किया इनकार 

दिल्ली में 5 सितंबर को होने वाले CJP के मार्च पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया है. कोर्ट ने कहा कि 'ऐसी कोई ठोस वजह नहीं है, जिससे यह माना जाए कि मार्च के दौरान कोई अप्रिय घटना होगी.' कोर्ट ने कहा, 'कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और उम्मीद है कि सभी पक्ष कानून के दायरे में शांतिपूर्ण तरीके से काम करेंगे'.

माला पहनते ही भरभराकर गिरा मंच, बाराबंकी में BJP राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी के स्वागत में बड़ा हादसा, Video 

बाराबंकी में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी के स्वागत के दौरान चौपुला में मंच अचानक टूट गया. हरीश द्विवेदी के मंच पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं की भीड़ भी चढ़ गई थी. ज्यादा भार होने के चलते मंच भरभराकर गिर पड़ा. हादसे में हरीश द्विवेदी को चोट नहीं आई, जबकि तीन कार्यकर्ताओं को मामूली चोटें आईं.

दिल्ली SIR: हर 3 में से 1 वोटर का नाम कटा, केजरीवाल का तंज- आबादी तो चुनाव आयोग घटा देगा 

AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के वोटर लिस्ट का SIR ड्राफ्ट जारी किए जाने पर तंज कसा है. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारत का चुनाव आयोग देश की आबादी को 140 करोड़ से घटाकर 50 करोड़ कर देगा. यह बयान शहर की वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होने के कुछ ही घंटों बाद आया. वोटर लिस्ट के SIR ड्राफ्ट में 47 लाख से ज़्यादा नाम हटा दिए गए थे.

Advertisement

हरियाणा में आयुष्मान सेवाओं पर फिर संकट, IMA का 1 सितंबर को 24 घंटे सेवाएं बंद रखने का ऐलान 

IMA हरियाणा ने लंबित भुगतान को लेकर 1 सितंबर को 24 घंटे के लिए आयुष्मान भारत के तहत सेवाएं बंद रखने का ऐलान किया है. IMA का दावा है कि योजना के तहत निजी अस्पतालों के करीब ₹1,200 करोड़ के क्लेम का भुगतान पेंडिंग है. डॉक्टरों ने बकाया राशि जारी करने के साथ भविष्य में क्लेम के भुगतान के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था की मांग की है.

Daayra Trailer Release: करीना vs पृथ्वीराज! ‘दायरा’ में होगी सिस्टम से जंग, ट्रेलर ने बढ़ाई एक्साइटमेंट 

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और साउथ स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की मचअवेटेड फिल्म ‘दायरा’ का ऑफिशियल ट्रेलर सोमवार सुबह रिलीज हो गया है. ट्रेलर में करीना और पृथ्वीराज दोनों ही पुलिस अफसर के किरदार में नजर आ रहे हैं. करीना और पृथ्वीराज पहली बार किसी फिल्म में साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. ये फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जब फोन नहीं थे, तब पहाड़ों पर आई आपदा का अलर्ट नीचे कैसे भेजा जाता था |
    'चिराग राजी ही नहीं होते...', केंद्रीय मंत्री की शादी पर बोलीं मां रीना पासवान |
    नेपाल की बाढ़ में डूबे बैंक से निकला 50 करोड़ का सोना, VIDEO |
    नौकरी का झांसा, कोठे पर सौदा और देह व्यापार... दिल्ली के जीबी रोड से 2 महिलाएं रेस्क्यू, 3 गिरफ्तार |
    पहले टायर फटा, फिर कंटेनर में घुसी तेज रफ्तार Mercedes, CCTV में कैद खौफनाक मंजर, 22 साल के इंजीनियरिंग छात्र की मौत |
    Bhindi Recipes: एक ही तरह की भिंडी खाकर हो गए हैं बोर? ट्राई करें ये 5 आसान और टेस्टी रेसिपीज! |
    यूपी में सैलाबी संकट, बाढ़-बारिश से बिगड़े हालात, देखें ग्राउंड रिपोर्ट |
    नेपाल बाढ़: 39 देशों के 590 नागरिक अब भी लापता, सुरंगों में जिंदगी तलाश रहीं भारत और चीन की टीमें |
    क़िस्सा पुरानी कार का | STORYBOX WITH JAMSHED |
    नीम करोली बाबा का अस्थि कलश, 53 साल से इस जगह पर रखा सुरक्षित
    Advertisement