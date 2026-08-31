9 साल बड़े सलमान खान की मां बनी थी एक्ट्रेस, नहीं हुआ कोई पछतावा, बोली- पैसे अच्छे मिले

सोनाली कुलकर्णी बॉलीवुड और मराठी सिनेमा की जानी-मानी कलाकार हैं. उन्होंने अपने करियर में कई यादगार फिल्में और रोल्स निभाए हैं. साल 2019 में उन्होंने सलमान खान की मेगा बजट मूवी भारत में भी काम किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी. इसमें उन्होंने सलमान के किरदार भारत की मां का रोल निभाया था.

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जब फिल्म रिलीज हुई थी, तब सोनाली कुलकर्णी और सलमान खान की काफी आलोचना हुई थी. सलमान सोनाली से उम्र में 9 साल बड़े हैं, ऐसे में लोगों ने मेकर्स की कास्टिंग पर सवाल उठाए. अब एक्ट्रेस ने सालों बाद अपने फैसले पर चुप्पी तोड़ी है, उन्होंने बताया कि क्यों वो अपने से इतने बड़े हीरो की मां बनने के लिए तैयार हुईं.

क्यों बनीं सलमान की मां?

स्क्रीन संग बातचीत में मराठी एक्ट्रेस ने कहा- जब कास्टिंग हो रही थी, तब मैंने कह दिया था कि मैं ये रोल नहीं निभा सकती. लेकिन मुझे याद है कि दोनों डायरेक्टर अली अब्बास जफर और कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा को पूरा यकीन था कि मुझे इसी रोल के लिए कास्ट किया जाना सही है. क्योंकि वो फिल्म में दिखाए गए फ्लैशबैक सीन्स के बारे में सोच रहे थे. उस फिल्म में फ्लैशबैक सबकुछ था.

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'उसी हिसाब से भारत, जो किरदार है, उसको अपना नाम मिला था, और वो वैसे ही सिचुएशन्स पर रिएक्ट करता था. कोई डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर नहीं चाहेगा कि उसकी फिल्म में कोई गलत इंसान कहीं फिट हो जाए. ये उनकी तरफ से भी बड़ा फेलियर होगा. तो मैंने वो चीज समझने की कोशिश की, और उसे एक चैलेंज के तौर पर स्वीकार किया.'

सलमान संग हुई बॉन्डिंग

सोनाली कुलकर्णी ने आगे ये भी कहा कि उन्हें ये रोल के लिए मनाने में डायरेक्टर और मुकेश छाबड़ा ने काफी मेहनत की. अंत में वो मान भी गईं. मगर इस रोल से ज्यादा उन्हें सलमान खान से मिलने की ज्यादा इच्छा थी. सुपरस्टार के बारे में वो काफी बातें पहली ही सुन चुकी थीं. सोनाली ने कहा- भारत के सेट पर मैं और सलमान, हम दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग हुई. कोई उनसे ये चीज सीख सकता है कि सामने वाले से कैसे अच्छा बर्ताव करना चाहिए. वो काफी विनम्र थे. उन्होंने मेरा दिल भी तब जीत लिया, जब उन्होंने अपनी साइकल मुझे चलाने के लिए दी.

सोनाली कुलकर्णी आगे ये भी बताती हैं कि सलमान खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म से उन्हें काफी अच्छा पैसा मिला. उन्होंने कहा कि फिल्म में उनके ज्यादा सीन्स चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ थे, जिसने छोटे भारत का रोल निभाया था. सलमान संग उनके सीन्स थोड़े कम थे. मगर उन्हें सलमान की मां का रोल निभाने का कोई पछतावा या दुख नहीं क्योंकि उन्हें कटरीना कैफ को लाइव डांस करते देखने का मौका मिला.

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