Best Tourist Places in Madhya Pradesh: MP की ये 10 जगहें परिवार के साथ घूमने के लिए हैं बेस्ट, आज ही बनाएं ट्रिप का प्लान

Best Tourist Places in Madhya Pradesh: अगर आप ऐसी जगह घूमना चाहते हैं, जहां इतिहास, धार्मिक स्थल, जंगल, झरने, पहाड़ और स्वादिष्ट खाना सब कुछ एक ही राज्य में मिल जाए तो मध्य प्रदेश आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. भारत के दिल के नाम से मशहूर यह राज्य अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है. यहां मौजूद कई जगहें देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं. अगर आप मध्य प्रदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन 10 जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें.

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खजुराहो

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल खजुराहो अपने प्राचीन मंदिरों और बारीक नक्काशी के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है. यहां की ऐतिहासिक वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत पर्यटकों को बेहद पसंद आती है. मंदिरों के अलावा यहां की झीलें और आसपास का शांत माहौल भी आकर्षण का केंद्र हैं.

भेड़ाघाट

जबलपुर के पास स्थित भेड़ाघाट अपनी संगमरमर की ऊंची चट्टानों और धुआंधार जलप्रपात के लिए जाना जाता है. यहां नर्मदा नदी में बोटिंग का अनुभव बेहद यादगार होता है. रात के समय संगमरमर की चट्टानों के बीच नाव की सैर पर्यटकों को खास अनुभव देती है.

पचमढ़ी

'सतपुड़ा की रानी' के नाम से मशहूर पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र प्रमुख हिल स्टेशन है. यहां झरने, गुफाएं, घने जंगल और खूबसूरत वादियां प्रकृति प्रेमियों को खूब पसंद आती हैं. बी फॉल्स, धूपगढ़ और पांडव गुफाएं यहां के प्रमुख आकर्षण हैं.

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कान्हा नेशनल पार्क

अगर आपको वन्यजीव और जंगल पसंद हैं तो कान्हा नेशनल पार्क जरूर जाएं. यह देश के सबसे प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व में से एक है. यहां बाघ, बारहसिंगा और कई दुर्लभ वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण में देखा जा सकता है. जंगल सफारी यहां का सबसे बड़ा आकर्षण है.

ग्वालियर

ग्वालियर अपने ऐतिहासिक किलों, महलों और संगीत की विरासत के लिए जाना जाता है. जय विलास पैलेस और ग्वालियर किला यहां की पहचान हैं. संगीत सम्राट तानसेन की समाधि भी यहीं स्थित है.

सांची

भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर दूर स्थित सांची अपने बौद्ध स्तूपों और प्राचीन स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है. यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल सांची स्तूप भारतीय इतिहास और बौद्ध संस्कृति की अनमोल धरोहर माना जाता है.

उज्जैन

भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन देश के सबसे प्रमुख धार्मिक शहरों में से एक है. यहां स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं. कुंभ मेले के चार प्रमुख स्थलों में भी उज्जैन का नाम शामिल है.

बांधवगढ़ नेशनल पार्क

बांधवगढ़ नेशनल पार्क बाघों की अच्छी संख्या के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है. यहां जीप सफारी के दौरान बाघ देखने का रोमांच अलग ही होता है. इसके अलावा बांधवगढ़ किला भी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है.

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इंदौर

मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर अपनी साफ-सफाई, टेस्टी स्ट्रीट फूड और आधुनिक जीवनशैली के लिए जाना जाता है. सराफा बाजार का पोहा, जलेबी और अन्य स्ट्रीट फूड यहां आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद होते हैं.

भोपाल

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 'झीलों का शहर' कहलाती है. यहां की बड़ी और छोटी झील, ऐतिहासिक मस्जिदें, संग्रहालय और बाजार शहर की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं. अगर आपको इतिहास, संस्कृति और लजीज खाने का शौक है तो भोपाल आपके लिए बेस्ट रहेगा.

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