Airtel यूजर्स की मौज! ₹30,000 से ज्यादा के फायदे, iPhone पर ₹23,000 तक की छूट

Airtel Insider Rewards: Airtel अपने ग्राहकों के लिए नए रिवॉर्ड ऑफर लेकर आया है. कंपनी के Insider प्रोग्राम के तहत 30,000 रुपये से ज्यादा के फायदे मिल रहे हैं. इनमें चुनिंदा iPhone मॉडल पर 23,000 रुपये तक की छूट, एक साल का Super Duolingo सब्सक्रिप्शन, मुफ्त मूवी टिकट ऑफर और Pocket FM Premium जैसे फायदे शामिल हैं. इसके अलावा Apollo 24|7 की मेंबरशिप भी दी जा रही है.

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iPhone खरीदने पर 23,000 रुपये तक की छूट

Airtel ने Croma और Apple के साथ मिलकर चुनिंदा iPhone मॉडल पर 23,000 रुपये तक की बचत का ऑफर दिया है. इसमें iPhone 15, iPhone 16 और iPhone 17 सीरीज के कुछ मॉडल शामिल हैं. छूट फोन के मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग हो सकती है.

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इसका फायदा लेने के लिए एयरटेल ऐप में क्रोमा ऑफर पर जाकर Claim Now चुनना होगा. इसके बाद मिलने वाले कूपन कोड का इस्तेमाल क्रोमा स्टोर, वेबसाइट या Tata Neu पर खरीदारी के दौरान किया जा सकता है.

एक साल मुफ्त Super Duolingo और तीन महीने Pocket FM

भाषा सीखने वालों को Airtel की तरफ से 12 महीने का Super Duolingo सब्सक्रिप्शन मिल रहा है. इसकी बताई गई कीमत 3,120 रुपये है. इसमें ऐड्स नहीं दिखते और लैंग्वेज सीखने के दौरान कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं मिलती हैं. यह ऑफर 2 दिसंबर 2026 तक क्लेम किया जा सकता है.

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ऑडियो कहानियां सुनने वालों को तीन महीने का Pocket FM Premium सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा. इसके लिए एयरटेल ऐप में Pocket FM ऑफर क्लेम करना होगा और उसी एयरटेल नंबर से Pocket FM में लॉग-इन करना होगा. इस ऑफर को 3 फरवरी 2027 तक क्लेम किया जा सकता है.

Cinepolis में मूवी टिकट और खाने पर छूट

फिल्म देखने वालों को सिनेपॉलिस में दो टिकट खरीदने पर तीसरा टिकट मुफ्त पाने का ऑफर दिया जा रहा है. हालांकि, तीसरे टिकट पर छूट अधिकतम 150 रुपये तक सीमित है.

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Airtel Postpaid ग्राहकों को सिनेपॉलिस में 1,500 रुपये या उससे ज्यादा के फूड और बेवरेज ऑर्डर पर 300 रुपये की छूट भी मिल सकती है. यह फायदा खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए है जो परिवार या दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाते हैं.

Apollo 24|7 की छह महीने की मेंबरशिप

Airtel Insider में Apollo 24|7 की अपोलो सर्कल मेंबर्शिप भी शामिल है. इसके तहत छह महीने की मेंबरशिप दी जा रही है, जिससे प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले कुछ ऑफर्स और छूट का लाभ लिया जा सकता है.

इस ऑफर को क्लेम करते समय 2 रुपये का भुगतान और AutoPay सेट करना होगा. छह महीने की अवधि पूरी होने के बाद मेंबरशिप अपने आप रिन्यू हो सकती है. मौजूदा शर्तों के मुताबिक, इसके लिए हर छह महीने में 149 रुपये या उस समय लागू फीस ली जा सकती है. अगर आप आगे पेमेंट नहीं करना चाहते, तो मुफ्त अवधि खत्म होने से पहले AutoPay बंद करना होगा.

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Airtel Insider ऑफर कैसे क्लेम करें?

सबसे पहले Airtel ऐप खोलें और अपने Airtel नंबर से लॉग-इन करें. इसके बाद Rewards & OTTs या Airtel Insider सेक्शन में जाकर उपलब्ध ऑफर्स देखें. अपनी जरूरत का ऑफर चुनें और Claim Now पर टैप करें. कुछ ऑफर्स में कूपन कोड मिलेगा, जबकि कुछ के लिए संबंधित कंपनी के ऐप या वेबसाइट पर लॉग-इन करना होगा.

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ये ऑफर पात्र एलिजिबल प्रीपेड, पोस्टपेड, Wi-Fi और DTH ग्राहकों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं. हालांकि, सभी ग्राहकों को हर ऑफर मिलना जरूरी नहीं है. एलिजिब्लिटी और उपलब्धता Airtel ऐप में दिखाई देगी.

क्या Airtel का ₹30,000 वाला ऑफर फायदेमंद है?

अगर आप नया iPhone खरीदने वाले हैं या Duolingo, Pocket FM और Cinepolis जैसी सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऑफर आपके कुछ खर्च बचा सकते हैं. लेकिन 30,000 रुपये को मुफ्त कैश या हर ग्राहक को मिलने वाला फायदा समझना गलत होगा. इसमें iPhone खरीदने पर मिलने वाली संभावित छूट भी शामिल है और कुछ ऑफर्स के साथ भुगतान या AutoPay की शर्तें जुड़ी हैं.

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