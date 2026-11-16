Hanuman Ansh Success Bash: 'हनुमान अंश' की सक्सेस पार्टी में दिखी फूट, गायब रहीं प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर, डायरेक्टर ने किया इग्नोर!

फिल्म हनुमान अंश 2026 की सबसे बड़ी स्लीपर हिट साबित हुई है. महज 2 करोड़ में बनी इस फिल्म का डंका दुनियाभर में बजा. लेखक-निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की मूवी ने वर्ल्डवाइड 453.67 करोड़ का कलेक्शन किया. सिनेमाघरों में 100 दिन पूरे कर चुकी फिल्म की हाल ही में सक्सेस पार्टी रखी गई. पूरी कास्ट और क्रू मेंबर्स शामिल हुए. बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन को भी यहां पर देखा गया.

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हनुमान अंश की बड़ी सफलता

फिल्म की पूरी टीम इस्कॉन मंदिर में रखे गए एक विशेष समारोह के लिए एकसाथ जुटी. सभी ने मिलकर पूजा-अर्चना की. डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी और लीड एक्टर शोभिनव सत्य ने हनुमान चालीसा पढ़ी. नीम करोली बाबा का पूरी टीम ने ध्यान दिया. वहां पर एक खास जगह पर नीम करोली बाबा की फोटो रखी हुई थी. इस सक्सेस पार्टी में विशाल चतुर्वेदी ने फिल्म को मिले बेशुमार प्यार के लिए सभी का धन्यवाद किया. उन्होंने अपनी टीम की सराहना की.

हनुमान अंश के सितारे (Photo: ITGD)

कहां गायब थीं अनुप्रिया नागर?

डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी के साथ फिल्म की प्रोड्यूसर रागिनी सोना और नम्रता सिंह नजर आईं. लेकिन सबसे कम उम्र की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर नदारद दिखीं. 21 साल की अनुप्रिया की गैर मौजूदगी सबको खटकी. विशाल ने नम्रता और रागिनी सोनी का अपने बयान में जिक्र किया, लेकिन वायरल वीडियो में अनुप्रिया का कहीं नाम नहीं लिया. इस प्रोजेक्ट के लिए अनुप्रिया ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी थी.

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अनुप्रिया के मुताबिक, कुल बजट में उनका योगदान करीब एक-तिहाई रहा. जब फिल्म फ्लॉप होने की कगार पर थी, तब वो इसके प्रमोशन के लिए धर्मगुरुओं की शरण में जा पहुंची थीं. उन्होंने बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद लिया था. जिन्होंने फिल्म के हिट होने का विश्वास दिलाया था. अनुप्रिया फिल्म की 3 प्रोड्यूसर्स में से एक हैं. लेकिन अब जिस तरह से उन्हें टीम ने अलग-थलग कर दिया है, उसपर चर्चा तेज है.

हनुमान अंश के सितारे (Photo: ITGD)

क्यों पड़ी हनुमान अंश की टीम में फूट?

कुछ समय पहले फिल्म की प्रोडक्शन टीम के अंदर मतभेद की खबरें आईं. सारा विवाद अनुप्रिया नागर की वजह से हुआ. क्योंकि जैसे ही फिल्म को सफलता मिलनी शुरू हुई, प्रमोशनल कैंपेन में हर जगह अनुप्रिया की ही चर्चा हुई. बाकी मेकर्स की तुलना में वो ज्यादा दिखीं. उनके इंटरव्यू वायरल हुए. ऐसा लगा कि वो ही फिल्म का चेहरा हैं. अनुप्रिया का इंटरव्यू में खुद को आगे रखना बाकी लोगों को अखरा.

जानकारी के मुताबिक, प्रमोशन, प्रतिनिधित्व और फिल्म के राइट्स पर कंट्रोल को लेकर विवाद है. फिल्म के आंतरिक विवाद के बीच प्रोड्यूसर नम्रता सिंह और डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने स्टेटमेंट जारी किया था. जिसमें बताया गया कि पब्लिक रिलेशन, मार्केटिंग, अवॉर्ड्स और पार्टनरशिप के लिए सिर्फ वो और नम्रता ही ऑथराइज्ड हैं.

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हनुमान अंश के सितारे (Photo: ITGD)

क्या बोली हनुमान अंश की टीम

फिल्म की सफलता पर बात करते हुए प्रोड्यूसर रागिनी सोना ने कहा- इस फिल्म ने अपने सभी स्टेकहोल्डर्स को शानदार रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है. ये बिजनेस, मार्केटिंग और क्रिएटिविटी के लिहाज से एक सफल फिल्म साबित हुई है. सबसे खास बात ये है कि इसकी कहानी में सच्चाई और दर्शकों से जुड़ने का एक मजबूत भाव है.

डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, एक कप्तान के तौर पर मेरी हमेशा यही कोशिश रही कि ये जहाज अपनी मंजिल तक पहुंचे.इसे बनाने में शामिल हर व्यक्ति को उसका पूरा हक मिले. मुझे खुशी है कि दीपावली जैसे शुभ अवसर पर सभी का निवेश वापस मिल गया.

वहीं नम्रता सिंह (को-फाउंडर, प्रोड्यूसर) ने कहा- फिल्म का 100 दिन पूरे करना हमारी क्रिएटिव टीम की मेहनत का प्रमाण है. ये आईपी टीम की ऑर्गेनिक और दर्शकों पर आधारित नॉन-लीनियर रणनीतियों की सफलता को भी दर्शाता है, जिसके जरिए देसी अंदाज में सभी स्टेकहोल्डर्स को ROI दिलाना और शुभ लाभ सुनिश्चित करना संभव हुआ.

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