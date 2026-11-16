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बलिया का मेला... झूले लगाने का टेंडर डेढ़ करोड़ में खुला! लोग बोले- इतना कमा लोगे?

बलिया में लगने वाले ददरी मेले में झूले लगाने का टेंडर 1 करोड़ 60 लाख 50 हजार रुपये में छूटा है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतनी बड़ी रकम वसूलकर ठेकेदार आखिर कितना कमा पाएगा?

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बलिया के मेले से जुड़ी नीलामी का वीडियो वायरल है. (Photo: Insta/Chatpatimasti)
बलिया के मेले से जुड़ी नीलामी का वीडियो वायरल है. (Photo: Insta/Chatpatimasti)

मेलों का सीजन आ गया है. पुष्कर मेले के बाद अब बलिया का मेला भी चर्चा में है. बलिया ददरी मेला के चर्चे में आने की वजह है वहां निकला झूले का टेंडर. दरअसल, सोशल मीडिया पर झूले की नीलामी का एक वीडियो वायरल है, जिसमें दिख रहा है कि कुछ लोग झूले के टेंडर के लिए बोली लगा रहे हैं. इसे नीलामी प्रक्रिया में झूले के टेंडर की आखिरी बोली एक करोड़ 60 लाख 50 हजार रुपये में लगती है, जिसकी वजह से इसकी चर्चा हो रही है. 

इंस्टाग्राम पर शेयर हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि मेले में झूले के टेंडर की बोली की शुरुआत एक करोड़ 36 लाख से शुरू होती है और लोग लगातार बोली बढ़ती जाती है. इसके बाद नीलामी में हिस्सा लेने वाले लोग एक के बाद बोली की रकम बढ़ाते हैं और ये बोली एक करोड़ 60 लाख 50 हजार  पर जाकर रुकती है. वीडियो में दिख रहा है कि एक बदायूं का शख्स इतनी बोली लगाता है.

साथ ही नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले शख्स बताते हैं कि वो 50 रुपये से 100 रुपये के बीच में ही टिकट रखेंगे. इसके अलावा वो बताते हैं कि मिक्सर जैसे कई नए झूले लाए जाएंगे.  नीलामी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसमें कई लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इनमें अधिकतर लोग ये बता कह रहे हैं, वो नुकसान में रहेंगे. कई लोग ये कह रहे हैं कि पिछली बार भी लोग घाटे में रहे थे और इस बार भी नुकसान में रहने वाले हैं. 

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बता दें कि ददरी मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा मवेशी मेला है, जो बलिआ शहर के बस स्टेशन के पास लगता है. यह मेला महर्षि भृगु के शिष्य दर्दर मुनी के सम्मान में सालाना आयोजित किया जाता है. यह एक महीने का मेला दो चरणों में आयोजित किया जाता है. पहला चरण कार्तिक पूर्णिमा की शुरुआत से दस दिन पहले शुरू होता है, जिसके दौरान व्यापारी बिक्री / खरीद के लिए पूरे भारत से मवेशियों की कुछ उत्कृष्ट नस्लें लाते हैं. कार्तिक पूर्णिमा के बाद या उसके बाद, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.
 

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