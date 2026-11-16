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'सेलेक्टर जहां बैठे, वहीं मारना है', SKY ने बैक-टू-बैक अर्धशतक जड़ मचाई तबाही, फिर आई धोनी की याद!

टीम इंडिया से बाहर होने के बाद सूर्यकुमार यादव बल्ले से लगातार धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे हैं. घरेलू टूर्नामेंट में सूर्या ने लगातार दो अर्धशतक जड़कर फॉर्म में वापसी कर ली है. सूर्यकुमार यादव ने ये दोनों ही अर्धशतक बेहद तेज गति से बनाने का काम किया.

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सूर्यकुमार ने बल्ले से किया कमाल. (PHOTO: PTI)
सूर्यकुमार ने बल्ले से किया कमाल. (PHOTO: PTI)

भारतीय टी20 टीम से बाहर चल रहे स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव इस समय घरेलू क्रिकेट में अपने बल्ले से आग उगल रहे हैं. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई की कप्तानी कर रहे सूर्या ने बैक-टू-बैक दो तूफानी पारियां खेलकर भारतीय टीम में वापसी के लिए अपना दावा बेहद मजबूत कर लिया है. 

सबसे दिलचस्प बात यह रही कि अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी के बाद सूर्या ने पूर्व कप्तान एमएस धोनी की बायोपिक का एक मशहूर डायलॉग सुनाकर चयनकर्ताओं को सीधा संदेश दे दिया. दरअसल, कोलकाता में खेले गए टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में सूर्या ने हैदराबाद के खिलाफ महज 21 गेंदों में नाबाद 60 रनों (6 चौके, 5 छक्के) की आतिशी पारी खेली थी. 

खास बात यह थी कि इस मैच को देखने के लिए बीसीसीआई की सीनियर चयन समिति के सदस्य शिव सुंदर दास खुद मैदान पर मौजूद थे. जब सूर्या से उनकी इस विस्फोटक पारी और वापसी के प्लान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आपने 'एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' फिल्म तो देखी ही होगी, जिसमें माही भाई के दोस्त ने कहा था कि सेलेक्टर जहां बैठा है, वहीं मारना. 

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सूर्या ने आगे कहा कि आज मेरा भी बिल्कुल यही प्लान था. मैं नंबर 3 से 5 के बीच 'हाई-रिस्क, हाई-रिवॉर्ड' वाला खेल खेलते हुए लगातार रन बनाने और टीम को जिताने की कोशिश कर रहा हूं.

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गौरतलब है कि भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जिताने के बाद सूर्यकुमार यादव को टीम से ड्रॉप कर दिया गया था और श्रेयस अय्यर को नया टी20 कप्तान बनाया गया था. हालांकि, सूर्या ने साफ किया कि वह किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं खेल रहे हैं.

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गुजरात के खिलाफ दूसरे मैच में भी 29 गेंदों पर 82 रनों की तूफानी पारी खेलने वाले सूर्या ने कहा कि मैं कोई स्टेटमेंट देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बस अपने पुराने अंदाज में खेल का मजा लेना चाहता हूं. यह एंटरटेनमेंट वाला फॉर्मेट है, इसलिए बिल्कुल खुलकर खेलना चाहिए. उन्होंने यह भी बताया कि मैदान के बीचों-बीच सीधा छक्का लगाने के लिए उन्होंने नेट्स में काफी पसीना बहाया है और अब वह मेहनत मैदान पर रंग ला रही है.

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