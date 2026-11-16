Bathroom Floor Cleaning Tips: रोज धोने के बाद भी चिपचिपा रहता है बाथरूम का फर्श? ये गलतियां हो सकती है वजह, जान लें

Bathroom Floor Cleaning Tips: घर की सफाई रोजाना की जाती है. फिर चाहे वो फर्श हो या फिर रसोई की दीवारों पर लगीं टाइल्स, लेकिन इसके बाद भी बहुत सी जगह गंदी और चिपचिपी ही रह जाती हैं. इनमें बाथरूम का नाम भी सामिल है. बाथरूम को साफ करने के लिए लोग उसे रोजाना धोते झाड़ू से धोते हैं और फिर पोछा भी लगाते हैं, अच्छे फ्लोर क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इसके बाद भी फर्श चमकता नहीं है.



रोजाना रगड़-रगड़कर साफ करने के बाद भी बाथरूम के फर्श पर पैर रखते ही वो चिपचिपा महसूस होता है. अगर आपके साथ यही होता है तो इसकी वजह सिर्फ गंदगी नहीं है. कई बार सफाई करते समय की गई छोटी-सी गलती ही इस परेशानी की वजह बन जाती है. दरअसल, ज्यादा साबुन, फ्लोर क्लीनर या पॉलिश का इस्तेमाल करने से फर्श पर एक ऐसी परत जम सकती है, जो सूखने के बाद भी चिपचिपाहट पैदा करती है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है.



1. ज्यादा फ्लोर क्लीनर डालना पड़ सकता है भारी: कई लोगों को लगता है कि ज्यादा फ्लोर क्लीनर डालने से फर्श अच्छी तरह साफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. जरूरत से ज्यादा क्लीनर इस्तेमाल करने पर वह फर्श पर एक लेयर छोड़ सकता है. सूखने के बाद यही परत चिपचिपाहट की वजह बनती है. इसलिए पोछे के पानी में क्लीनर हमेशा बोतल पर दिए गए निर्देशों के मुताबिक ही मिलाएं. अगर फर्श पहले से चिपचिपा है तो साफ गुनगुने पानी से दोबारा पोछा लगाएं.



2. ज्यादा साबुन डालने से बचें: कुछ लोग फर्श साफ करने के लिए पोछे के पानी में खूब सारा साबुन या डिश सोप मिला देते हैं. इससे फर्श साफ होने के बजाय उस पर साबुन की परत जम सकती है. यही वजह है कि सूखने के बाद भी फर्श पैरों से चिपकता है. इसलिए साबुन का इस्तेमाल सीमित मात्रा में करें. एक बाल्टी पानी में करीब एक बड़ा चम्मच डिश सोप काफी हो सकता है. सफाई के बाद साफ पानी से दोबारा पोछा जरूर लगाएं.



3. पॉलिश और वैक्स भी हो सकते हैं वजह: फर्श को चमकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली पॉलिश और वैक्स भी चिपचिपाहट बढ़ा सकते हैं. बार-बार इनके इस्तेमाल से फर्श पर कई लेयर्स जमा हो जाती हैं, जिनमें धूल और गंदगी चिपकने लगती है. इससे फर्श गंदा और चिपचिपा दिखने लगता है. इसलिए बिना जरूरत बार-बार पॉलिश या वैक्स लगाने से बचें. लकड़ी के फर्श पर तो हमेशा उसी के हिसाब से प्रोडक्ट इस्तेमाल करें.



4. चिकनाई पर सीधे पोछा न लगाएं: अगर बाथरूम के फर्श पर तेल, साबुन या कोई चिकनी चीज गिर जाए तो उसके ऊपर सीधे पोछा न लगाएं. ऐसा करने से चिकनाई पूरे फर्श पर फैल सकती है. बेहतर है कि पहले उस जगह को गुनगुने पानी में थोड़ा डिश सोप मिलाकर कपड़े से साफ करें. इसके बाद साफ पानी से दोबारा पोंछकर सूखे कपड़े से पानी हटा दें.



5. सिरके का इस्तेमाल सोच-समझकर करें: फर्श पर जमी चिकनाई हटाने के लिए कुछ लोग सिरके का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, ये हर तरह के फर्श के लिए सही नहीं है. खासकर मार्बल और ग्रेनाइट जैसी नेचुरल पत्थर पर सिरका डालने से बचें. इसका एसिडिक नेचर फर्श की चमक और फिनिश को नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए इस्तेमाल से पहले चेक कर लें कि सिरका आपके फर्श के लिए सेफ है या नहीं.



6. गंदे पोछे से भी चिपचिपा होता है फर्श: कई बार फर्श की चिपचिपाहट की वजह गंदा पोछा और उसका पानी होता है. एक ही गंदे पानी से बार-बार पोछा लगाने पर धूल-मिट्टी वापस फर्श पर जम जाती है. इससे सफाई के बाद भी फर्श साफ नहीं दिखता. इसलिए पानी गंदा होते ही उसे बदल दें. स्पंज वाले मॉप को अच्छी तरह धोकर निचोड़ें और डिस्पोजेबल पैड का इस्तेमाल करते हैं तो उसे समय-समय पर बदलते रहें.



बाथरूम का फर्श चिपचिपा न हो, इसके लिए याद रखें ये बातें

पोछे के पानी में जरूरत से ज्यादा साबुन या क्लीनर न डालें.

सफाई के बाद साफ पानी से दोबारा पोछा लगाएं.

फर्श पर गिरी चिकनाई को पहले अलग से साफ करें.

बार-बार पॉलिश और वैक्स लगाने से बचें.

पोछे का पानी गंदा होने पर तुरंत बदल दें.

सफाई के बाद बाथरूम को अच्छी तरह सूखने दें.

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