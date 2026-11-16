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Dev Uthani Ekadashi 2026: देवउठनी एकादशी पर भगवान को जगाने का मुहूर्त क्या है? पंंडित ने बताई विधि

देवोत्थान का अर्थ है देवता का जागना. मान्यता के अनुसार, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं. इसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है. इसके बाद कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु जागते हैं. इसी कारण इसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है. इस साल देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को है.

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इस साल देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को मनाई जाएगी. (Photo: ITG)
इस साल देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को मनाई जाएगी. (Photo: ITG)

कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है. इस साल देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को मनाई जाएगी. इसे देवोत्थान एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं. इसके साथ ही चातुर्मास का समापन हो जाता है और विवाह सहित दूसरे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं. इस दिन भगवान विष्णु को जगाकर उनकी पूजा और तुलसी-शालिग्राम विवाह का विशेष महत्व बताया गया है. इस बारे में वाराणसी के ज्योतिषाचार्य पंडित वेद प्रकाश मिश्र ने विस्तार से जानकारी दी है.

देवउठनी एकादशी पर क्यों जगाए जाते हैं विष्णु?
देवोत्थान का अर्थ है देवता का जागना. मान्यता के अनुसार, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं. इसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है. इसके बाद कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु जागते हैं. इसी कारण इसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है. भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने के बाद मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है और उनके जागने के बाद ही विवाह और दूसरे शुभ कार्यों की शुरुआत होती है.

देवउठनी एकादशी पर विष्णु को कैसे जगाएं?
इस दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा की जाती है. इसके बाद शंख, घंटा और मृदंग बजाकर उन्हें जगाने की परंपरा है. इस दौरान भगवान से संसार में शुभ कार्यों की शुरुआत कराने की प्रार्थना की जाती है. भगवान विष्णु को जगाते समय यह मंत्र बोल सकते हैं-

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उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज।
उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु॥

इसके बाद भगवान विष्णु का पंचामृत से स्नान कराकर विधि-विधान से पूजन किया जाता है. उन्हें नए मौसम में मिलने वाली चीजें जैसे सिंघाड़ा, कंद, नया आलू, गुड़ और गन्ना अर्पित किया जाता है. मान्यता है कि इन चीजों का भोग लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं.

भगवान को जगाने का शुभ मुहूर्त क्या है?
देव उठनी एकादशी पर भगवान जगाने का शुभ मुहूर्त शाम के वक्त रहने वाला है. 20 नवंबर को शाम 5 बजकर 26 मिनट से लेकर शाम 5 बजकर 52 मिनट तक गोधूलि मुहूर्त रहेगा. आप इस शुभ घड़ी में भगवान को जगा सकते हैं.

देवउठनी एकादशी पर किन बातों का रखें ध्यान?
एकादशी के व्रत में चावल खाने की मनाही होती है. इस दिन सात्विकता का विशेष ख्याल रखना चाहिए. भोजन और विचारों में शुद्धता अपनाएं. मांस, मदिरा या तामसिक चीजों का सेवन न करें. इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन दूसरों के प्रति मधुर वचन बोलने और मन में दया व विनम्रता रखने का विशेष महत्व है. किसी प्रति ईर्ष्या, द्वेष का भाव न रखें.

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किन मंत्रों का करें जाप?
देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करना शुभ माना जाता है. इसके अलावा भक्त विष्णु सहस्रनाम और पुरुष सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं. जो लोग पूरा मंत्र नहीं कर पाते, वे 'ॐ विष्णवे नमः' या 'ॐ महाविष्णवे नमः' का जाप कर सकते हैं.

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