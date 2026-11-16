IPL Mini Auction 2027: हार्दिक-पंत के टीम बदलने के बाद अब रिटेंशन पर टिकी निगाहें, 157 करोड़ के पर्स के साथ उतरेगी हर टीम?

आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन से पहले क्रिकेट गलियारों में हलचल तेज हो गई है. फ्रेंचाइजी के लिए खिलाड़ियों को रिटेन करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर है. पहले यह डेडलाइन 15 नवंबर तय की गई थी, लेकिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पांचवें वनडे मुकाबले के साथ तारीख टकराने के कारण बीसीसीआई ने इसे दो दिन बढ़ा दिया था.

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16 दिसंबर को गोवा में होने वाले मिनी ऑक्शन से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजी अपनी फाइनल लिस्ट सौंपने में जुटी हैं. मेगा ऑक्शन के विपरीत मिनी ऑक्शन में खिलाड़ियों को रिटेन करने की कोई पाबंदी नहीं होती.

यानी फ्रेंचाइजी के पास अपनी कोर टीम को पूरी तरह सुरक्षित रखने का खुला मौका होता है. हालांकि, नियम के मुताबिक हर टीम के स्कॉड में ज्यादा से ज्यादा 25 खिलाड़ी हो सकते हैं, जिसमें अधिकतम 8 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं.

मिसाल के तौर पर पिछले सीजन में पंजाब किंग्स ने 21 खिलाड़ियों को अपने पास रखा था और सिर्फ 4 खिलाड़ियों के लिए ऑक्शन में उतरी थी. ठीक वैसे ही मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस ने 20-20 खिलाड़ियों को रिटेन किया था.

The trade confirmation you have been waiting for is HERE! Two marquee #TeamIndia stars, two franchise and a blockbuster trade 🎇 Hardik Pandya heads to @PunjabKingsIPL and Arshdeep Singh moves to @mipaltan. 📌 Hardik will join #PBKS at a revised fee of INR 18 crore, up from 16.5 crores. 📌 Arshdeep will join #MI at his existing fee of INR 18 crore Details ▶️ https://t.co/i4RpaGg2BE #TATAIPL2027 — IndianPremierLeague (@IPL) November 11, 2026

157 करोड़ का होगा पर्स, कैसे कटेगा पैसा?

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आईपीएल 2027 के लिए सभी 10 टीमों का कुल सैलरी कैप 157 करोड़ तय किया गया है. इस राशि में ऑक्शन का पर्स, खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस पे और मैच फीस शामिल है. जिन खिलाड़ियों को टीमें रिटेन करेंगी, उनकी कुल रकम इस सैलरी कैप से काट ली जाएगी और बाकी बचे पैसों के साथ टीमें मिनी ऑक्शन में उतरेंगी.

🚨 News 🚨 @ChennaiIPL and @SunRisers have completed a four-player trade ahead of #TATAIPL 2027. Liam Livingstone (INR 6 Crore, revised fee) and Jack Edwards (INR 3 Crore) move to #CSK, while Khaleel Ahmed (INR 4.8 Crore) and Nathan Ellis (INR 2 Crore) join #SRH. Details ▶️ https://t.co/wC0HDKvRzJ — IndianPremierLeague (@IPL) November 5, 2026

रिटेंशन के बाद 23 नवंबर को खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन विंडो बंद हो जाएगा. इसके बाद 1 दिसंबर तक टीमें अपनी फाइनल लिस्ट देंगी और 3 दिसंबर को ऑक्शन के लिए खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी.

🚨 News 🚨 T. Natarajan returns to @SunRisers, Zeeshan Ansari moves to @DelhiCapitals following a player trade between the two franchises. More details 🔽 | #TATAIPL https://t.co/1fXQ3GqWPp — IndianPremierLeague (@IPL) October 14, 2026

ट्रेड विंडो में हुए बड़े उलटफेर

इस बार ट्रेड विंडो में कई बड़े खिलाड़ियों ने अपनी टीम बदली है, जिसने माहौल को और दिलचस्प बना दिया है. लखनऊ और मुंबई जैसी टीमों ने अपने कप्तानों को ही ट्रेड कर दिया है. लिहाजा अब मिनी ऑक्शन में इन टीमों के पास सबसे बड़ा चैलेंज एक सही टीम के चयन करने की होगी.

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सैलरी कैप क्या है?

यह वह पैसा होता है जो एक फ्रेंचाइजी (टीम) अपनी पूरी टीम को खरीदने और चलाने के लिए खर्च कर सकती है. साल 2024 में एक टीम के लिए कुल सैलरी कैप 110 करोड़ रुपये रखी गई थी. लेकिन साल 2025 में यह बढ़कर 146 करोड़ हो गई. जबकि साल 2026 में हर टीम को 151 करोड़ खर्च करने को अनुमति मिली. अब साल 2027 में यह राशि बढ़ाकर 157 करोड़ कर दी गई है.

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ट्रेड होने वाले बड़े खिलाड़ी

ऋषभ पंत: लखनऊ सुपर जायंट्स से दिल्ली कैपिटल्स (15 करोड़)

हार्दिक पंड्या: मुंबई इंडियंस से पंजाब किंग्स (18 करोड़)

अर्शदीप सिंह: पंजाब किंग्स से मुंबई इंडियंस (18 करोड़)

कुलदीप यादव: दिल्ली कैपिटल्स से एलएसजी (13.25 करोड़)



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