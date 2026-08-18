भारत और पाकिस्तान के बीच हॉकी वर्ल्ड कप का बहुप्रतीक्षित मुकाबला बुधवार को खेला जाएगा और इस महामुकाबले को लेकर फैन्स के बीच जबरदस्त उत्साह है. दोनों टीमों की टक्कर के लिए 10 हजार दर्शकों की क्षमता वाला वागेनर स्टेडियम पूरी तरह भर चुका है. भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले पूल डी के इस हाई-प्रोफाइल मुकाबले के सभी टिकट बिक गए हैं.

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मैच को लेकर नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय और पाकिस्तानी फैन्स के बीच खासा क्रेज देखने को मिल रहा है. मुकाबले के टिकट ऑनलाइन बिक्री के लिए सितंबर 2025 से ही उपलब्ध कराए गए थे. रॉयल डच हॉकी एसोसिएशन (KNHB) की कम्युनिकेशन ऑफिसर तमारा बोउवमन्स ने पीटीआई को बताया कि टिकटों की बिक्री अलग-अलग फेज में की गई थी.

उन्होंने कहा- टिकट सितंबर 2025 से ऑनलाइन बेचे गए. पहला फेज सितंबर में था और अगला फेज इस साल मार्च में शुरू हुआ.

35 यूरो से शुरू हुई टिकट की कीमत

टिकटिंग प्लेटफॉर्म पर दर्शकों के लिए कई कैटेगरी उपलब्ध थीं. गैर-डच मैचों के लिए साउथ स्टैंड की टिकट की शुरुआती कीमत 35 यूरो (करीब 4 हजार रुपए) रखी गई थी, जबकि कवर्ड मेन स्टैंड के डे टिकट की कीमत 57 यूरो (करीब 6 हजार रुपए) तक थी. इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी टिकटों की कीमत 251.34 यूरो (करीब 28 हजार रुपए) रखी गई थी.

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KNHB की ओर से यह भी बताया गया कि अगर किसी ग्रुप-स्टेज वाले दिन के सभी टिकट बिक जाते हैं तो टिकटिंग प्लेटफॉर्म के जरिए हाफ-डे पास उपलब्ध कराए जाते हैं. इन पास के जरिए दर्शक उस दिन होने वाले सभी मुकाबले देख सकते हैं, हालांकि इसमें नीदरलैंड्स की टीम वाला मुकाबला शामिल नहीं होता.

भारत-पाकिस्तान मुकाबला नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए भी खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. ऐसे में यहां रहने वाले भारतीय परिवार इस मुकाबले को स्टेडियम में जाकर देखने के लिए काफी उत्साहित थे. वागेनर स्टेडियम इस टूर्नामेंट के दौरान पहले भी पूरी तरह भर चुका है. सह-मेजबान नीदरलैंड्स की टीम के मुकाबलों के लिए भी स्टेडियम के सारे टिकट बिक चुके थे.

अब भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली भिड़ंत ने एक बार फिर इस मैदान में माहौल गरमा दिया है. 10 हजार दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम इस हाई-प्रोफाइल पूल डी मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है. भारत और पाकिस्तान के फैन्स के साथ-साथ नीदरलैंड्स में रहने वाले हॉकी प्रेमियों की नजरें भी इस मुकाबले पर टिकी हैं.

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