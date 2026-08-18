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कोलकाता में भारी बारिश के बीच 3 मंजिला इमारत ढही, महिला की मौत, 15 घायल

कोलकाता के जोड़ाबागान इलाके में मंगलवार को भारी बारिश के बाद एक खतरनाक घोषित पुरानी तीन मंजिला इमारत का अगला हिस्सा ढह गया. हादसे में 50 वर्षीय उर्मिला साहू की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हुए. पुलिस और आपदा प्रबंधन टीम ने मलबे में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.

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कोलकाता में भारी बारिश के बाद ढही पुरानी इमारत. (Photo- ITG)
कोलकाता में भारी बारिश के बाद ढही पुरानी इमारत. (Photo- ITG)

पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है. नॉर्थ कोलकाता में मंगलवार(18 अगस्त) को बारिश के बीच एक पुरानी बहुमंजिला इमारत ढह गई. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया. मृतक की पहचान 50 वर्षीय उर्मिला साहू के रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार, कोलकाता के व्यस्त जोड़ाबागान इलाके में मंगलवार सुबह भारी बारिश के बाद तीन मंजिला इमारत का अगला हिस्सा अचानक ढह गया. इमारत में करीब तीन अलग-अलग परिवार किराएदार के रूप में रह रहे थे. कोलकाता नगर निगम पहले ही इस इमारत को खतरनाक घोषित कर चुका था. इसके बावजूद कई परिवार किराएदार के तौर पर यहां रह रहे थे.

मंगलवार सुबह स्थानीय लोगों ने अचानक इमारत गिरने की तेज आवाज सुनी. इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही जोड़ाबागान थाने की पुलिस और आपदा प्रबंधन टीम मौके पर पहुंची. मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया.

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15 लागों को सुरक्षित निकाला

बचाव दल ने 15 घायल लोगों को मलबे से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. वहीं, स्थानीय सूत्रों के अनुसार, हादसे में एक महिला की मौत हो गई. बाद में मृतका की पहचान 50 वर्षीय उर्मिला साहू के रूप में हुई. भारी बारिश के कारण इमारत का अगला हिस्सा ढहने की बात सामने आई है. यह इमारत पहले से ही कोलकाता नगर निगम की ओर से खतरनाक घोषित की जा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद इसमें कई परिवार रह रहे थे. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई.

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