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नेपाल बाढ़ का बिहार में कितना असर? गोपालगंज DM बोले- "घबराएं नहीं, तटबंध..."

नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद बिहार सरकार अलर्ट पर है. सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं. गोपालगंज DM के मुताबिक तटबंध मजबूत हैं और प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है.

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नेपाल बाढ़ के बाद बिहार सरकार अलर्ट (Photo: PTI)
नेपाल बाढ़ के बाद बिहार सरकार अलर्ट (Photo: PTI)

नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में प्रशासन अलर्ट पर हैं. सीमावर्ती इलाकों में लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. गोपालगंज डीएम समीर सौरभ का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और तटबंध भी मजबूत हैं.

नेपाल की त्रिशूली और भोटेकोशी नदियां उफान पर है. इसका असर भारत के सीमावर्ती इलाकों में भी देखने को मिल रहा है. यूपी ओर बिहार सरकार ने एहतियात के तौर पर अलर्ट जारी किया है. साथ ही, प्रशासन को भी अतिरिक्त सावधानी बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं.

गोपालगंज डीएम समीर सौरभ के मुताबिक, कुछ दिन पहले नेपाल से लगभग डेढ़ लाख क्यूसेक पानी गोपालगंज पहुंचा था. लेकिन तटबंध मजबूत होने के कारण जिले में कोई बड़ा नुकसान हुआ. उनका कहना है कि अब जलस्तर कम हो गया है और फिलहाल वाल्मीकिनगर बैराज से लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. उन्होंने इसे सामान्य स्थिति बताया है. 

DM का कहना है कि मानसून के दौरान तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है. रात में भी गश्त की जा रही है, प्रशासन कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता. स्थिति पर नजर रखी जा रही है, ताकि अगर कहीं भी थोड़ी भी समस्या आती है तो तुरंत कार्रवाई की जा सके. डीएम ने लोगों से अपील की है कि वे घबराए नहीं. 

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पश्चिम चंपारण में भारत-नेपाल बॉर्डर पर स्थित गंडक बैराज में पानी का स्तर घट-बढ़ रहा है. फिलहाल नदी का जलस्तर 97,500 क्यूसेक है, जो सामान्य सीमा के भीतर माना जा रहा है.   

नेपाल के भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के बैराजों से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ सकता है. इसे भारत में गंडक नदी के नाम से जाना जाता है. बाढ़ का असर गंडक और कोसी नदी के जलप्रवाह पर देखने को मिल सकता है. इसके कारण कुछ जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है. 

यह भी पढ़ें: नेपाल बाढ़ में फंसे सद्गुरु के इशा फाउंडेशन के 77 श्रद्धालुओं का अब भी कुछ पता नहीं

बिहार के मंत्री राम गोपाल यादव ने नेपाल की बाढ़ को लेकर चिंता जताई है. उनका कहना है कि बिहार नेपाल से सटा है, और पहले भी नेपाल से आए पानी ने बिहार के कई इलाकों को प्रभावित किया है. उनका कहना है कि मुख्यमंत्री और सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं. बिहार सरकार लोगों की हर संभव मदद करेगी. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि राज्य खजाने पर पहला हक पीड़ितों का है और सरकार इसी दिशा में काम करेगी. 

बाढ़ को लेकर राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा का कहना है कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख कही है. उनका कहना है कि कितने जिले से कितने लोग लापता हैं इसे लेकर आकलन किया जा रहा है. तलाशी अभियान जारी है. उनका कहना है कि बिहार सरकार नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है. 

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