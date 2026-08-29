Maharashtrian Ghavan Recipe:​​​​​​​ पराठा-चीला जाएंगे भूल! नाश्ते में चावल से बनाएं क्रिस्पी महाराष्ट्रीयन घावन, मांग-मांगकर खाएंगे बच्चे!

Maharashtrian Ghavan Recipe: नाश्ते में रोज-रोज पराठा, पोहा और चीला खाकर सभी का मन भर जाता है और हमेशा एक जैसा ब्रेकफास्ट खाने में मजा भी नहीं आता है.ऐसे में नाश्ते में रोज कुछ नया ट्राई कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत में अलग-अलग राज्य में लोगों का पहनावा ही नहीं खाना भी अलग है. ऐसे में आज हम आपको महाराष्ट्र में सुबह और शाम नाश्ते में बनने वाली एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिसे खाने के बाद आपके घरवाले बार-बार उसे बनाने की मांग करेंगे.

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अगर आप सोच रहे हैं कि हम पाव भाजी और वड़ा पाव की बात कर रहे हैं तो आप गलत है. क्योंकि हम चावल से बनने वाले महाराष्ट्रीयन घावन की बात कर रहे हैं, जिसे बनाना भी बहुत आसान है. सबसे अच्छी बात यह है कि उसे बनाने के लिए आपको बाजार से भी कुछ खरीदकर लाने की जरूर नहीं पड़ेगी. आइए आपको महाराष्ट्रीयन घावन बनाने का तरीका बताते हैं.

महाराष्ट्रीयन घावन के लिए सामग्री

चावल का आटा - 1 कप

पानी - 2 से ढाई कप (घोल के लिए)

नमक - स्वादानुसार

तेल या घी - तवे पर लगाने के लिए

महाराष्ट्रीयन घावन बनाने का तरीका

एक बर्तन में चावल का आटा लें, इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी मिलाएं ताकि कोई गांठ न रहे. घोल बिल्कुल छाछ की तरह पतला होना चाहिए. घोल में नमक मिलाकर साइड में रख दीजिए. इस बीच नॉन-स्टिक या लोहे के तवे को मिडियम फ्लेम पर गर्म करें और उस पर थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना करें. अब एक चमचा भरकर घोल तवे के बाहर से अंदर की तरफ गोल-गोल घूमते हुए डालें. इस बात का ध्यान रखें कि घोल को हर बार इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से चला लें, क्योंकि चावल का आटा नीचे बैठ जाता है. घोल को तवे पर 10 से 12 मिनट के लिए ढककर पकने दें और उसमें किनारे से थोड़ा-सा तेल डालें. स्लो फ्लेम पर दोनों तरफ से तेल डालकर अच्छी तरह से सेक लें.

चटनी के साथ परोसे जालीदार घावन

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चावल के आटे से बनने वाला घावन दिखने में डोसा जैसा लगता है. इस जालीदार और क्रिस्पी घावन को आप नारियल या धनिया-पुदीना की चटनी के साथ सर्व करें. इसके अलावा बच्चों को आप टमाटर सॉस के साथ भी परोस सकते हैं. मिनटों में बनने वाला घावन नाश्ते के लिए एकदम परफेक्ट है और यह पराठा और पोहा से हटकर होता है.



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