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Labh Drishti Rajyog 2026: 1 सितंबर को बनेगा लाभ-दृष्टि राजयोग! 4 राशियों का शुरू होगा स्वर्णिम काल

Labh Drishti Rajyog 2026: 1 सितंबर से बनने वाला बुध-मंगल का लाभ दृष्टि राजयोग कुछ राशियों के करियर और आय के साधनों को कई गुना बढ़ा सकता है. जानें किस राशि के जातकों को शेयर मार्केट और नए प्रोजेक्ट्स से बंपर मुनाफा होने वाला है और किसके रुके हुए काम गति पकड़ेंगे.

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मंगल बुध युति 2026 (Photo: ITG)
मंगल बुध युति 2026 (Photo: ITG)

Labh Drishti Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के परस्पर कोणीय संबंध का बहुत गहरा प्रभाव माना जाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 1 सितंबर 2026, मंगलवार की शाम से बुद्धि व व्यापार के कारक बुध देव और साहस व ऊर्जा के कारक मंगल देव एक-दूसरे से 60 डिग्री की दूरी पर स्थित होंगे. जब भी दो ग्रह एक-दूसरे से तीसरे और ग्यारहवें भाव में होते हैं, तो इसे त्रि-एकादश योग या लाभ योग कहा जाता है.

मंगल का पराक्रम और बुध की तीक्ष्ण बुद्धि जब इस लाभ योग के माध्यम से एक साथ मिलती है, तो यह कई राशियों के लिए त्वरित निर्णय क्षमता, व्यापारिक सफलता और अचानक धन आगमन के रास्ते खोल देती है. आइए जानते हैं कि 1 सितंबर से बन रहे इस त्रि-एकादश लाभ योग से किन राशियों की किस्मत बदलने वाली है.

मेष राशि (Aries)
मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल देव हैं. बुध के साथ बन रहा यह लाभ योग आपके पराक्रम और आय दोनों में बढ़ोतरी कराएगा. आपकी कमाई के साधन बढ़ेंगे. यदि कहीं पैसा फंसा हुआ था, तो वह इस दौरान वापस मिल सकता है. व्यापार में जोखिम भरे फैसले भी आपके पक्ष में परिणाम देंगे. आपके नए प्रोजेक्ट सफल रहेंगे.

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मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि के स्वामी बुध देव हैं. इस त्रि-एकादश योग का सबसे ज्यादा अनुकूल प्रभाव आपके करियर पर पड़ेगा. कार्यस्थल पर आपके विचारों और रणनीतियों की जमकर तारीफ होगी. मनचाही पदोन्नति (Promotion) के योग बन रहे हैं. मार्केटिंग, लेखन, मीडिया और आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को बड़ा आर्थिक फायदा मिल सकता है.

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सिंह राशि (Leo)
सिंह राशि के जातकों के लिए यह लाभ योग आपके साहस और नेटवर्क के बल पर बड़ी सफलता दिलाने वाला है. बिजनेस में नए और बड़े क्लाइंट्स जुड़ सकते हैं. विदेश से जुड़ा कारोबार करने वालों को भारी मुनाफा हो सकता है. परिवार और छोटे भाई-बहनों का पूरा समर्थन मिलेगा, जिससे रुके हुए प्रॉपर्टी से जुड़े काम पूरे होंगे.

तुला राशि (Libra)
तुला राशि वालों के लिए बुध और मंगल की यह स्थिति आय (ग्यारहवें भाव) और नए अवसरों को मजबूत करेगी. शेयर मार्केट, निवेश या किसी पुरानी योजना से उम्मीद से ज्यादा पैसा मिल सकता है. समाज में आपकी साख बढ़ेगी और नए प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क बनेंगे जो भविष्य में काम आएंगे.

त्रि-एकादश लाभ योग के शुभ प्रभाव बढ़ाने के उपाय

- मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.

- ऊं बुं बुधाय नमः और ऊं अं अंगारकाय नमः मंत्र का नियमपूर्वक जाप करें.

- मंगलवार को लाल मसूर की दाल और बुधवार को हरी मोंग दाल का दान गरीबों को करें.

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