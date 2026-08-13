नागपुर में हाई स्पीड EV कार की ट्रक से भीषण टक्कर, दो युवकों की मौके पर ही मौत

नागपुर में तेज रफ्तार कार का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, ये कार तेज रफ्तार से आ रही थी और सड़क किनारे खड़े एक ट्रक को टकरा गई. जिसके बाद कार में सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.

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घटना नागपुर के कलमना पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भरतवाड़ा चौक की है, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी.

हादसे में कार सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है. मृतक युवकों के नाम भौमिक लारोकर और सागर मेलवानी बताया गया है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये कार टाटा कंपनी की (EV) कार थी, जिसके टक्कर के बाद परखच्चे उड़ गए, इस कार में तीन युवक सवार थे जो दोस्त के जन्मदिन की पार्टी मनाने जा रहे थे.

इसी दौरान कलमना पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत भरतवाड़ा चौक के पास कार चालक का वाहन पर से नियंत्रण बिगड़ गया और कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दो युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.

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हादसे में मिहिर बेहर नामक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे तत्काल उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही कलमना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

इस बीच, कोलकाता के केष्टोपुर इलाके में कार ड्राइविंग प्रैक्टिस के दौरान एक महिला की कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी, जिससे डूबने से उनकी मौत हो गई.

बताया जा रहा है कि केष्टोपुर की रहने वाली सुमित्रा दास कार चलाते समय तालाब में गिर गईं. तालाब की गहराई 10 से 12 फीट थी, इसलिए पूरी कार पानी में डूब गई. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग तुरंत तालाब में उतरे और महिला को कार से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं.

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