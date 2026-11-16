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VIDEO: हाथ में तिरंगा लेकर मैदान में घुस गया फैन, फिर विराट कोहली के पास आकर जो किया उसे देख हैरान रह गए सब

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैचों में भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 3-1 से सीरीज पर कब्जा जमाया. सीरीज के दौरान एक मुकाबला बारिश के भेंट चढ़ गया, जबकि बाकी मुकाबलों में टीम के गेंदबाजों ने जबरदस्त बॉलिंग की.

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कोहली के पास आया फैन. (SCREENGRAB/PTI)
कोहली के पास आया फैन. (SCREENGRAB/PTI)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान मैदान पर एक बेहद मजेदार और हैरान करने वाला वाकया देखने को मिला. मैच के दौरान अचानक सुरक्षा घेरा तोड़कर एक जुनूनी फैन हाथ में भारतीय तिरंगा लेकर सीधे पिच पर जा घुसा. 

इस पूरी घटना के दौरान टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का रिएक्शन सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसे देखकर आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी. विराट कोहली के फैन्स की तादाद दुनिया भर में है, ऐसे में कोहली को लेकर फैन्स के बीच दीवानगी भी देखने को मिलती रहती है. 

मैच के दौरान जब यह फैन सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर मैदान के अंदर घुसा और तेजी से खिलाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा तो सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं. फैन के हाथ में भारत का झंडा था और वह सीधे खिलाड़ियों की तरफ आ रहा था.

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इसे देख मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया देखने लायक थी. लेकिन विराट कोहली के अनोखे अंदाज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा. मैदान पर विराट कोहली हमेशा जोश में रहते हैं, लेकिन फैन की इस हरकत ने उन्हें भी निराश किया. 

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कोहली का मजेदार रिएक्शन

फैन को अपनी तरफ दौड़ते देख विराट कोहली ने पहले उसकी तरफ इशारा किया. कोहली ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में 'ओये यार' कहा और बिना एक सेकंड गंवाए उल्टे पैर पीछे की तरफ जॉगिंग करते हुए वहां से भागने लगे. मैदान पर कोहली का यह लाइटहार्टेड और मजाकिया रिएक्शन देखकर वहां मौजूद दर्शक भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. कोहली ने सुरक्षा के मद्देनजर खुद को उस फैन से दूर रखना ही बेहतर समझा.

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सुरक्षाकर्मियों ने दबोचा

हालांकि, यह मजेदार माहौल तब थोड़ा गंभीर हो गया जब मुस्तैद सुरक्षाकर्मी हरकत में आए. एक सुरक्षा कर्मचारी ने पीछे से दौड़कर आते हुए उस घुसपैठिए फैन को मैदान पर ही जोरदार टैकल किया और जमीन पर गिरा दिया. इसके बाद बाकी सुरक्षा अधिकारी भी तुरंत वहां पहुंच गए और उस फैन को दबोचकर मैदान से बाहर ले गए.

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इस छोटी सी रुकावट के बाद खेल दोबारा शुरू हुआ और भारत ने इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 22 रनों से मैच अपने नाम कर लिया. मैच में भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर अपनी परफॉर्मेंस से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेलने का काम किया. 

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