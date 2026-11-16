नई सरकार की कवायद के बीच इजरायल का सैन्य एक्शन, निशाने पर हिज्बुल्लाह

पश्चिम एशिया में तनाव के बीच इजरायल ने सीरिया और लेबनान की सीमा के पास हिज्बुल्लाह के खिलाफ एक और सैन्य कार्रवाई की है. इजरायली रक्षा बल ने दावा किया है कि उसने सीमा से सटे जांता इलाके में हथियारों की एक खेप को निशाना बनाकर हमला किया. इजरायली सेना के मुताबिक, यह खेप हिज्बुल्लाह के लिए भेजी जा रही थी, जिसका इस्तेमाल संगठन अपनी सैन्य और ऑपरेशनल क्षमताओं को मजबूत करने के लिए करने वाला था.

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इजरायल ने ये हमला तब किया है जब देश में नई सरकार के गठन के लिए कवायद चल रही है. इस रेस में गादी आईसेनकोट आगे हैं जबकि नेतन्याहू पिछड़ रहे हैं.

IDF ने बताया कि यह हमला रात के दौरान किया गया. इजरायली सेना का आरोप है कि हथियारों की यह खेप हिज्बुल्लाह की उन गतिविधियों को मजबूत करने के लिए थी, जिनके जरिए संगठन इजरायल के आम नागरिकों और सैनिकों के खिलाफ हमले कर सकता था. हालांकि, सेना ने यह स्पष्ट नहीं किया कि खेप में किस तरह के हथियार थे, उनकी संख्या कितनी थी और इस हमले में किसी के हताहत होने की जानकारी है या नहीं.

हिज्बुल्लाह की सैन्य क्षमता कमजोर करने की कोशिश

इजरायल लंबे समय से लेबनान में सक्रिय हिज्बुल्लाह को अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताता रहा है. इजरायली सेना का आरोप है कि हिज्बुल्लाह को हथियारों और सैन्य संसाधनों की आपूर्ति के लिए सीरिया के रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है. सीरिया और लेबनान की सीमा पर स्थित जांता इलाका इसी लिहाज से रणनीतिक रूप से अहम है.

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इजरायल का कहना है कि वह हिज्बुल्लाह की हथियारों की आपूर्ति और सैन्य ढांचे को निशाना बनाकर संगठन की हमले करने की क्षमता को कमजोर करना चाहता है. इस कार्रवाई को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

सीजफायर के बीच इजरायल की कार्रवाई

इस हमले के साथ ही IDF ने कहा है कि वह इजरायल और लेबनान के बीच हुए सीजफायर समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखेगा. हालांकि, सेना ने साफ किया कि इजरायल के नागरिकों और सैनिकों के लिए पैदा होने वाले खतरों को रोकने के लिए उसकी सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी.

यह हमला ऐसे समय हुआ है जब इजरायल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम के बावजूद सीमा पर तनाव बना हुआ है. इजरायल हिज्बुल्लाह की सैन्य गतिविधियों और हथियारों की आपूर्ति को लेकर लगातार चिंता जताता रहा है. ऐसे में सीरिया-लेबनान सीमा पर हुई यह कार्रवाई क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा सकती है.

राजनीतिक अनिश्चितता के बीच हमला

इजरायल ने यह हमला ऐसे समय हुआ है, जब देश की राजनीति बेहद अहम मोड़ पर है. 27 अक्टूबर को हुए चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू का गठबंधन 120 सदस्यीय संसद में बहुमत से दूर रह गया. अब गादी आइसेनकोट नई सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और नेतन्याहू की सत्ता पर पकड़ कमजोर पड़ती दिख रही है. ऐसे राजनीतिक अनिश्चितता के दौर में हिज्बुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को सुरक्षा के मोर्चे पर सख्त रुख दिखाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है.

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