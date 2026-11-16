Kal Ka Rashifal 17 November 2026: कल इन 3 राशियों की पलटेगी किस्मत, पैसों की होगी बारिश! जानें अपना राशिफल

मेष

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कार्यों में तेजी बनाए रखेंगे. प्रबंधन पर फोकस होगा. पैतृक विषय पक्ष में बनेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. वाणिज्यिक मामलों में करीबी आएगी. सफलता से उत्साहित रहेंगे. परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा. जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. लाभ और सम्मान को बल मिलेगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. निजी विषयों में तेजी दिखाएंगे. आर्थिक विषय गति लेंगे. कार्यक्षेत्र में सफलता और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. सहयोग बढ़ाएं.

वृष

साहस और पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा. दीर्घकालिक कार्य योजनाएं संवरेंगी. अवसर भुनाने की सोच बढ़ेगी. वाणिज्यिक लक्ष्यों को पूरा करने में सभी सहयोगी होंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. संपर्क संवाद पर जोर रहेगा. अनुभवियों की सीख सलाह रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. सबसे मेलजोल रखेंगे. आस्था अध्यात्म बढ़त पर रहेगा. सरकारी मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. यात्रा एवं मनोरंजन में रुचि रहेगी. अधिकतर मामले पक्ष में बनेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे.

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शुभ अंक: 2, 6, 8 और 9

शुभ रंग: शहद समान

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. तीर्थ जाएं.

मिथुन

विवेकपूर्ण प्रयासों को बनाए रखें. जल्दबाजी में कदम न उठाएं. आकस्मिकता बढ़ी रह सकती है. व्यवहार में सहजता सजगता बढ़ाएं. व्यवस्था में विश्वास रखें. स्वास्थ्य के प्रति गंभीरता दिखाएं. कामकाज में सहनशीलता बनाए रहें. परिजनों और जिम्मेदारों से सीख सलाह रखें. सूझबूझ से आगे बढ़ें. मित्रों का साथ सहयोग बना रहेगा. सहजता व सकारात्मकता बनाए रखें. संकेतों को नजरअंदाज न करें. परिजनों से बना़कर चलें. शाम से स्थिति बेहतर रहेगी.

शुभ अंक: 2, 5, 8 और 9

शुभ रंग: पीच कलर

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अनजान से दूरी रखें.

कर्क

महत्वपूर्ण कार्यों को शाम तक पूरा करने पर जोर दें. करियर व्यापार अपेक्षित बना रहेगा. साझा मामलों में सक्रियता बढ़ी रहेगी. सहकार का भाव रखेंगे. आसपास की परिस्थितियां सहायक रहेंगी. विनय विवेक से कार्य साधेंगे. जीवन में शुभता का संचार बढ़ेगा. उद्योग व्यापार से जुड़ेंगे. सोच बड़ी रखें. कार्य विस्तार के अवसर भुनाएं. चर्चा में शामिल रहें. सहयोग का भाव बना रहेगा. नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा. विविध मामले संवरेंगे. सफलता प्रतिशत बेहतर रहेगा.

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शुभ अंक: 2, 8 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. समभाव बनाए रखें.

सिंह

जरूरी कार्यों में ढिलाई न बरतें. शाम से परिणाम से अधिक सकारात्मक होंगे. मेहनत से उचित जगह बनाए रखने में सफल रहेंगे. परिश्रम से रास्ते बनाएंगे. सफलता का प्रतिशत मेहनत पर निर्भर रहेगा. महत्वपूर्ण कार्य लंबित न रखें. अतिउत्साह न दिखाएं. सहज गति से आगे बढ़ते रहें. उधार के लेनदेने से बचें. सूझबूझ और स्पष्टता बढ़ाएं. अनुबंधों का पालन करें. सेवा़क्षेत्र प्राथमिकता में रहेंगे. स्मार्ट डिले की नीति रखेंगे. कर्मठता बनी रहेगी. आय-व्यय ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 1, 2 और 9

शुभ रंग: गेरुआ

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. तर्क बढ़ाएं.

कन्या

महत्वपूर्ण चर्चा वार्ता को शाम तक कर लेने पर जोर दें. मित्रों के साथ समय बिताएंगे. सहयोग और सूझबूझ से राह बनाएंगे. कला कौशल बढ़ेंगे. रचनात्मक प्रयास बढ़ाएंगे. संबंधों में शुभता रहेगी. मान सम्मान रखेंगे. कार्यों को पूरा करेंगे. सफलता उम्मीद से बढ़कर रहेगी. समय का प्रबंधन रखें. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. संबंधों में सुधार होगा. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. मित्रों का सहयोग समर्थन पाएंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर प्रभावी रहेंगे.

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शुभ अंक: 2, 5, 8 और 9

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. सक्रियता बढ़ाएं.

तुला

समय सुधार पर बना रहेगा. लंच के बाद अधिक अच्छा प्रदर्शन करेंगे. घर में समय देंगे. बड़ों का सानिध्य बढ़ाएंगे. प्रबंधन का लाभ लेंगे. सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. शासकीय मामलों में सुधार रहेगा. पैतृक विषय प्राथमिकता में रहेंगे. बड़ों का सहयोग मिलेगा. सहजता बनाए रखेंगे. व्यवस्था को मजबूत रखें. परिवार से करीबी बढ़ेगी. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढे़गा. महत्वपूर्ण बात साझा कर सकते हैं. सबके प्रति सम्मान और स्नेह का भाव रखें. बहस से बचें.

शुभ अंक: 2, 6, 8 और 9

शुभ रंग: कांसे के समान

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. स्वार्थ न करें.

वृश्चिक

करियर व्यवसाय में तेजी बनी रहेगी. भाई बंधुओं से सहकार बनाए रखेंगे. विविध मामलों में पहल पराक्रम रखेंगे. साहस पराक्रम बल पाएगा. सक्रियता से राह बनाएंगे. साझा मामले पक्ष में बनेंगे. टीम वर्क में रुचि दिखाएंगे. संबंधियों से सहजता बढ़ेगी. करीबियों का समर्थन मिलेगा. शैक्षिक प्रयास फलेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. दीर्घकालिक योजनाएं संवरेंगी. अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. संपर्क संचार और संवाद प्रभावशाली रहेगा. इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी.

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शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: चमकीला लाल

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी को घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. संवाद बढ़ाएं.

धनु

आर्थिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को गति देंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. अतिथि जन का आगमन होगा. परिजनों की सलाह सहयोग से आगे बढ़ेंगे. सभी का सहयोग समर्थन पाएंगे. आपसी विश्वास बढ़ा रहेगा. परस्पर सहयोग को बल मिलेगा. व्यर्थ की बातों से बचें. प्रबंधन प्रशासन बढ़ाएंगे. जीवन आनंदमय रहेगा. स्वास्थ्य व व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. रुटीन को बेहतर रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. अपनों के साथ समय बिताएंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 8 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. आदर सत्कार बनाए रखें.

मकर

नया करने की कोशिशों में सहज होंगे. करियर व्यापार को बेहतर दिशा देंगे. लक्ष्य साधने में सफल रहेंगे. बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा और साख में वृद्धि होगी. साख सम्मान बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रशासनिक पक्ष मजबूत रहेगा. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. साझीदारी में सफल होंगे. स्वयं पर फोकस बनाए रखंेगे. विविध प्रयासों में तेजी आएगी. सभी क्षेत्रों में इच्छित प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 2, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. नव कार्यों को बल दें.

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कुंभ

समय की चाल धीमी गति से बेहतर होगी. बजट पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. निवेश के प्रयासों में उतावली नहीं दिखाएंगे. सूझबूझ से कार्य करेंगे. व्यापार को आगे बढ़ाएंगे. लेनदेन के मामलों में संवेदनशील रहेंगे. सहज गति से आगे बढ़ेंगे. पेशेवरता से काम लें. लेनदेन में सावधानी बरतें. नीति नियम निरंतरता रखें. दान धर्म में रुचि रहेगी. विभिन्न कार्यों में सजगता बढ़ाएंगे. घर परिवार में सामंजस्य रहेगा. उधार से बचेंगे. लेनदेन पर अंकुश रखेंगे. दूर देश के मामले साधेंगे.

शुभ अंक: 2, 8 और 9

शुभ रंग: हल्का भूरा

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. दान बढ़ाएं.

मीन

समय से पहले कार्यों को पूरा कर लेने की सोच बनाए रखेंगे. आर्थिकी मजबूती रहेगी. उन्नति की राह पर अग्रसर रहेंगे. लेनदेन में तेजी रहेगी. विविध मामलों में शुभता रहेगी. प्रियजनों के साथ सुखद पल बिताएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सूझबूझ और समन्वय से काम लेंगे. दूरदर्शिता बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय सकारात्मकता बढ़ेगी. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. स्पर्धा में अच्छा करेंगे. विस्तार योजनाएं गति लेंगी. निसंकोच रहेंगे. विस्तारवादी सोच रखेंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 8 और 9

शुभ रंग: केशरिया

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. फोकस रखें.

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