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किसान का जज्बा! जहां पानी के लिए तरसते थे लोग, वहां उगा दिए 300 चंदन के पेड़

राजस्थान की सांभर झील के किनारे बसे गांव में एक किसान परिवार ने अपनी मेहनत और माता-पिता के विश्वास से कमाल कर दिखाया है. जहां कभी पीने के पानी के लिए हर महीने पांच टैंकर मंगवाने पड़ते थे, वहां परिवार ने खेत में कुआं खोदकर मीठे पानी का स्रोत खोज लिया.

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किसान के जज्बे से पूरे गांव को मिली ताकत. (File Photo: ITG)
किसान के जज्बे से पूरे गांव को मिली ताकत. (File Photo: ITG)

विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की सांभर झील के किनारे बसे एक छोटे से गांव में, जहां पीने के मीठे पानी की बूंद-बूंद के लिए भी टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता था. वहां एक किसान परिवार ने अपने दृढ़ विश्वास और परिश्रम से असंभव को संभव कर दिखाया है. ग्राम पंचायत बरड़ौती के अंतर्गत आने वाले पीपला की ढाणी (नागोरपुरा) निवासी गणेश कुमावत और उनके परिवार ने न केवल अपनी जमीन में मीठे पानी का स्रोत खोज निकाला, बल्कि उसी पानी से दो बीघा भूमि पर 300 सफेद चंदन के पेड़ लगाकर हरित नवाचार और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनूठी विरासत की नींव रखी है.

​संदेह पर भारी पड़ा माता-पिता का विश्वास
सांभर झील देश और दुनिया में नमक उत्पादन में लगभग 7.5 प्रतिशत का योगदान देती है, लेकिन इसके आसपास के क्षेत्रों में भूजल खारा होने के कारण ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भारी संघर्ष करना पड़ता है. गणेश कुमावत के परिवार को भी हर महीने 10 किलोमीटर दूर से कम-से-कम पांच टैंकर पानी मंगवाना पड़ता था.

​कोरोना काल के लॉकडाउन के दौरान, जब जीवन की भागदौड़ थमी, तब पिता भागीरथ कुमावत और माताजी ने अपने चारों बेटों को खेत में कुआं खुदवाने के लिए प्रेरित किया. खारी जमीन होने के कारण बेटों के मन में पैसा और मेहनत व्यर्थ जाने का संदेह था. लेकिन माता-पिता के इस वाक्य— "कोशिश करके देखो, क्या पता हमारी जमीन में भगवान ने मीठा पानी रखा हो"—ने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया.

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​टैंकरों से मुक्ति और चंदन की खेती की शुरुआत
चारों भाइयों के साझा प्रयास से जब कुएं की खुदाई पूरी हुई और पानी निकला, तो पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना न रहा—कुएं का पानी पूरी तरह मीठा था. इस एक कदम ने परिवार को पीने के पानी के टैंकरों की निर्भरता से स्थायी मुक्ति दिला दी. ​इस सफलता को केवल पारंपरिक खेती तक सीमित न रखते हुए, गणेश कुमावत ने इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी स्मृति बनाने का निर्णय लिया. 

उन्होंने हरियाणा के भिवानी जिले की तोशाम तहसील स्थित मंढाण गांव की एक नर्सरी से सफेद चंदन के उन्नत पौधे मंगवाए और अपने खेत की लगभग दो बीघा जमीन में रोपे. ​दो वर्षों की मेहनत और भविष्य की विरासतआज इस चंदन वाटिका को लगे लगभग दो वर्ष हो चुके हैं और खेत में 300 सफेद चंदन के पेड़ लहलहा रहे हैं. सिंचाई की आधुनिक व्यवस्था (ड्रिप सिस्टम) और निरंतर देखभाल से ये पौधे तेजी से बढ़ रहे हैं.

किसान ने क्या कहा?
​इस अवसर पर गणेश कुमावत ने कहा, "हमारे लिए यह कुआं केवल ईंट-पत्थर से बना पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि हमारे माता-पिता के अटूट विश्वास की निशानी है. आज भी हमारे गांव में पानी की चुनौती पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारी यह छोटी-सी कोशिश अन्य किसानों को भी प्रेरित करेगी. जब ये चंदन के पौधे विशाल वृक्ष बनेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जान सकेंगी कि इनकी शुरुआत माता-पिता के आशीर्वाद और एक सकारात्मक कोशिश से हुई थी."

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