फोन-मैसेज से छुट्टी! घर पहुंचते ही इसलिए ऑफलाइन होता है Gen Z

दिनभर ऑफिस, कॉलेज और फ्रेंड्स के बीच रहने के बाद जब जेन जी घर पहुंचती है, तो कई बार उसका किसी से बात करने का मन नहीं करता. घरवाले कुछ पूछें तो जवाब देने का भी मन नहीं होता और दोस्तों के मैसेज का जवाब देना भी एक काम जैसा लगने लगता है. जेन जी एक बार घर आ जाती है तो खुद को लोगों से अलग कर देती है, कई बार बस अपने कमरे में अकेले रहना चाहते हैं. उन्हें न किसी से बात करनी होती है और न ही किसी को कुछ बताना होता है. लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है?

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दिनभर लोगों के बीच रहने से हो जाती है थकान

ऑफिस या कॉलेज में दिनभर लोगों से मिलना, बातें करना और काम करना आसान नहीं होता. कई बार जेन जी बाहर से बिल्कुल ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से काफी थक चुके होते हैं. ऐसे में घर पहुंचने के बाद उनका बस यही मन करता है कि कुछ देर शांति से बैठें और किसी से बात न करें. उन्हें थोड़ी देर के लिए किसी सवाल का जवाब भी नहीं देना होता.

फोन और मैसेज से भी चाहिए छुट्टी

आजकल सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक युवा फोन से जुड़े रहते हैं. कभी ऑफिस के मैसेज आते हैं, तो कभी दोस्तों के फोन और सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन ध्यान खींचती रहती हैं. कई बार घर पहुंचने के बाद भी फोन पर बातचीत जारी रहती है. ऐसे में कुछ युवा चाहते हैं कि उन्हें थोड़ी देर के लिए फोन और लोगों, दोनों से छुट्टी मिल जाए.

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अकेले रहने का मतलब नाराज होना नहीं

अगर घर पहुंचने के बाद किसी का बात करने का मन नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी से नाराज है या उसे अपने फैमिली और फ्रैंड्स की परवाह नहीं है. कई बार व्यक्ति को बस अपने साथ कुछ वक्त बिताने की जरूरत होती है. कोई अपने कमरे में गाने सुनना चाहता है, तो कोई चुपचाप लेटना पसंद करता है.

इसलिए हर वक्त लोगों से बात करना या सबको जवाब देना जरूरी नहीं है. कभी-कभी बिना कुछ बोले अपने साथ टाइम बिताना भी अच्छा लगता है. आखिर दिनभर सबके लिए वक्त निकालने के बाद थोड़ा वक्त खुद के लिए भी तो होना चाहिए.

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