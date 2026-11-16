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कुछ बच्चे समय से पहले क्यों जन्म लेते हैं, क्यों होता है प्रीमैच्योर बर्थ? डॉक्टर ने बताया

प्रीमैच्योर बर्थ का मतलब है 37 हफ्ते से पहले बच्चे का जन्म होना, जो कई बार स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है. प्रेग्नेंसी के दौरान सही देखभाल, पौष्टिक आहार, और डॉक्टर की सलाह से इस स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है.

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नवजात बच्चा
नवजात बच्चा

आमतौर पर बच्चे 9 महीने की प्रेग्नेंसी के बाद पैदा होते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ियों की वजह से बच्चा समय से पहले भी जन्म ले सकता है. इसको मेडिकल की भाषा में प्रीमैच्योर बर्थ कहा जाता है. अब सवाल ये है कि क्या इस तरह के बच्चों को बाद में कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है? इस बारे में डॉक्टर से जानते हैं. लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि  प्रीमैच्योर बर्थ होता क्या है. 

प्रीमैच्योर बर्थ का मतलब है 37 हफ्ते की प्रेग्नेंसी से पहले बच्चे का जन्म होना. आमतौर पर फुल-टर्म प्रेग्नेंसी 39 सप्ताह से 40 सप्ताह के बीच की होती है. अगर कोई बच्चा 37 वां हफ्ते पूरे होने से पहले हो जाता है तो उसे प्रीमैच्योर बर्थ कहते हैं. ऐसे बच्चों को कुछ मामलों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि ये सब केस में नहीं होता है. लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कतें अलग-अलग तरह की हो सकती हैं.

प्रीमैच्योर बर्थ के क्या कारण होते हैं

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इस बारे में दिल्ली में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. चंचल शर्मा ने बताया है. वह कहती हैं कि प्रीमैच्योर बर्थ के कई कारण होते हैं. अगर किसी महिला को इन्फेक्शन है तो इससे उसके एमनियोटिक फ्लूइड, प्लेसेंटा, यूटेरस पर असर पड़ सकता है. जब ये इंफेक्शन शरीर में ज्यादा हो जाता है तो लेबर पैन से जुड़े केमिकल रिलीज होते हैं. इससे समय से पहले बच्चे की डिलीवरी हो जाती है.

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यह भी पढ़ें: नॉर्मल डिलीवरी की बढ़ सकती है संभावना, प्रेग्नेंसी के दौरान अच्छे खानपान समेत इन 5 बातों का रखें ध्यान

कमजोर सर्विक्स

डॉ. चंचल बताती हैं कि कुछ महिलाओं में प्रेग्नेंसी में सर्विक्स बिना किसी दर्द के समय से पहले छोटा होना या खुलना शुरू हो जाता है. इस कंडीशन को सर्वाइकल इंसफिशिएंसी कहते हैं. ये तब तक पता नहीं चलती, जब तक रूटीन स्कैन में बदलाव न दिखे. जिन महिलाओं की पहले सर्वाइकल सर्जरी हुई हो, यूटेरस में गड़बड़ी हो उनमें रिस्क ज्यादा हो सकता है.

पहले से मौजूद कोई मेडिकल कंडीशन 

पहले से मौजूद मेडिकल कंडीशन प्रेग्नेंसी को कई तरह से प्रभावित कर सकती हैं. हाई ब्लड प्रेशर, जेस्टेशनल डायबिटीज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और थायरॉयड असंतुलन  ये सभी प्रीटर्म बर्थ के ज्यादा रेट से जुड़े हैं.

यह भी पढ़ें: प्रदूषण से बढ़ रहा है हार्ट अटैक और डायबिटीज का खतरा, डॉक्टरों ने बताया किनको सबसे ज्यादा रिस्क

प्रीमैच्योर बर्थ के लक्षण

रेगुलर या बार-बार कॉन्ट्रैक्शन

पेट या निचले पेट में कसाव जैसा महसूस होना

ऐंठन जैसा दर्द. 

निचले पेट में ऐंठन के साथ डायरिया 

वजाइनल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग

कोई भी स्पॉटिंग या हल्की ब्लीडिंग, खासकर बैक पेन या पेल्विक प्रेशर के साथ, जांच करानी चाहिए.

आयुर्वेद में क्या कहते हैं?

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डॉक्टर डॉ. चंचल शर्मा के अनुसार, प्रीटर्म लेबर और डिलीवरी की स्थिति, जिसे आमतौर पर 'अकाल प्रसव' कहते हैं, मुख्य रूप से 'अपान वायु' के असंतुलन या गड़बड़ी के कारण होती है. अपान वायु 'वात दोष' का वो खास रूप है जो शरीर में नीचे की ओर बहने वाली सभी गतिविधियों, साथ ही मलत्याग और डिलीवरी की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है.

बाद में कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है?

डॉ चंचल कहती हैं कि जब कोई बच्चा प्रीमैच्योर जन्म लेता है तो उसको कुछ समय या दिनों के लिए एनआईसीयू में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है. हर मामले में ये जरूरी नहीं है कि इन बच्चों को बाद में कोई स्वास्थ्य समस्या हो. 

हेल्दी प्रेग्नेंसी के लिए टिप्स

जैसे ही प्रेग्नेंसी शुरू हो तो डॉक्टर की सलाह लें और सही इलाज शुरू कराएं

पौष्टिक डाइट लें

सही तरीके से वजन बढ़ाएं

स्मोकिंग, शराब और नशीली दवाओं से बचें

डॉक्टर की सलाह पर एक्सरसाइज और योग करें 

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