क्या आपने कभी गौर किया है कि फ्रिज के पीछे ये काली जाली क्यों लगी होती है?

घर में रखा फ्रिज बाहर से कितना भी साफ-सुथरा क्यों न दिखे, क्या आपने कभी उसके पीछे ध्यान दिया है? वहां अक्सर काली जाली या पाइप जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं. ज्यादातर लोग इसे फ्रिज का कोई सामान्य हिस्सा समझ कर छोड़ देते हैं. लेकिन असल में यह फ्रिज के कूलिंग सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा होती है. इस हिस्से पर समय के साथ धूल, मिट्टी जमा हो जाते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि फ्रिज के पीछे लगी इस काली जाली का काम क्या है और अगर इसे लंबे समय तक साफ न किया जाए तो क्या होगा? आइए आसान भाषा में समझते हैं.

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फ्रिज के पीछे लगी काली जाली क्या होती है?

फ्रिज के पीछे दिखाई देने वाली काली जाली जैसी चीज को आमतौर पर कंडेनसर कॉइल कहा जाता है. हालांकि नए फ्रिज के कई मॉडल में कॉइल पीछे खुली जाली के रूप में दिखाई नहीं देती और उसे दूसरे तरीके से लगाया जाता है. फ्रिज के अंदर रखी चीजों को ठंडा रखने के लिए रेफ्रिजरेंट नाम का एक खास फ्लूइड सिस्टम में घूमता है. इस प्रक्रिया में फ्रिज के अंदर से निकाली गई गर्मी बाहर छोड़नी पड़ती है. कंडेंसर कॉइल इसी गर्मी को आसपास की हवा में छोड़ने में मदद करती है. यानी आसान शब्दों में कहें तो फ्रिज अंदर की गर्मी को बाहर निकालता है और पीछे लगा यह हिस्सा उस काम में अहम भूमिका निभाता है.

इस पर धूल क्यों जमा होती है?

फ्रिज आमतौर पर दीवार के पास रखा होता है. पीछे की तरफ हवा का आना-जाना भी सीमित हो सकता है. इसलिए समय के साथ वहां धूल जमा होने लगती है. अगर घर में पालतू जानवर हैं, तो उनके बाल भी इस हिस्से में चिपक सकते हैं. रसोई में रखा फ्रिज हो तो आसपास की चिकनाई और धूल मिलकर एक परत बना सकती है. शुरुआत में धूल की थोड़ी परत से कोई बड़ा असर नजर नहीं आता. लेकिन अगर लंबे समय तक सफाई न की जाए तो कॉइल के आसपास हवा का प्रवाह प्रभावित हो सकता है.

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काली जाली गंदी होने पर क्या होगा?

जब कंडेंसर कॉइल पर बहुत ज्यादा धूल जम जाती है, तो फ्रिज के लिए गर्मी बाहर निकालना मुश्किल हो सकता है. इससे कूलिंग सिस्टम को सही तापमान बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है. इसका असर कुछ मामलों में बिजली की खपत बढ़ने और फ्रिज के ज्यादा गर्म चलने के रूप में दिखाई दे सकता है. अगर समस्या लंबे समय तक बनी रहे, तो कूलिंग सिस्टम के दूसरे हिस्सों पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि थोड़ी धूल जमा होते ही फ्रिज खराब हो जाएगा. असर फ्रिज के मॉडल, कॉइल की स्थिति, कमरे के तापमान और गंदगी की मात्रा पर निर्भर करता है.

क्या इसे खुद साफ कर सकते हैं?

अगर आपके फ्रिज में पीछे खुली हुई कंडेंसर कॉइल या जाली दिखाई देती है, तो फ्रिज का प्लग निकालकर उसकी बाहरी धूल को मुलायम ब्रश या वैक्यूम क्लीनर से सावधानी से हटाया जा सकता है. सफाई करते समय किसी तार, पाइप या दूसरे इलेक्ट्रिकल पार्ट को खींचने या नुकसान पहुंचाने से बचें. फ्रिज के अंदर या पीछे पानी डालकर सफाई करना ठीक नहीं है. अगर कॉइल आसानी से दिखाई नहीं देती या फ्रिज का डिजाइन ऐसा है कि पीछे का हिस्सा खोलना पड़े, तो खुद खोलने के बजाय सर्विस मैनुअल देखें या अधिकृत टेक्नीशियन की मदद लें.

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फ्रिज को दीवार से बिल्कुल चिपकाकर न रखें

सिर्फ पीछे की सफाई ही जरूरी नहीं है. फ्रिज के आसपास हवा के लिए पर्याप्त जगह भी होनी चाहिए. कितनी जगह छोड़नी है, यह आपके फ्रिज के मॉडल और कंपनी की गाइडलाइन पर निर्भर करता है. अगर फ्रिज को बिल्कुल दीवार से सटाकर रख दिया गया है, तो गर्म हवा बाहर निकलने में परेशानी हो सकती है. इसलिए फ्रिज लगाने से पहले उसके मैनुअल में दी गई क्लियरेंस की जानकारी जरूर देख लें.

कितनी बार सफाई करनी चाहिए?

इसका कोई एक नियम सभी फ्रिज पर लागू नहीं होता. अगर घर में बहुत धूल आती है, फ्रिज रसोई में रखा है या पालतू जानवर हैं, तो पीछे की कॉइल को समय-समय पर चेक करना अच्छा रहता है. जब पीछे धूल की साफ परत दिखाई देने लगे, तो सफाई को टालें नहीं. ध्यान रखें कि आजकल कई नए फ्रिज में कंडेंसर कॉइल पूरी तरह पीछे दिखाई नहीं देती. कुछ मॉडल में यह नीचे या दूसरे हिस्से में लगी हो सकती है. इसलिए सफाई से पहले अपने फ्रिज के मॉडल की जानकारी जरूर देख लें.

तो अगली बार फ्रिज साफ करते समय पीछे भी नजर डालिए. फ्रिज के सामने का हिस्सा साफ करना तो हम सब याद रखते हैं, लेकिन पीछे का हिस्सा अक्सर नजरअंदाज हो जाता है. जबकि कंडेंसर कॉइल फ्रिज की गर्मी बाहर निकालने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती है. इस पर जरूरत से ज्यादा धूल जमा होने पर फ्रिज को गर्मी बाहर निकालने में परेशानी हो सकती है और उसकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है. इसलिए फ्रिज की सफाई सिर्फ दरवाजा, शेल्फ और अंदर के डिब्बों तक सीमित न रखें. पीछे का हिस्सा भी समय-समय पर चेक करें, लेकिन सफाई हमेशा फ्रिज की कंपनी की गाइडलाइन के मुताबिक और बिजली का कनेक्शन हटाकर ही करें.

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