डेटिंग ऐप, लड़की और पब में मुलाकात... 29,884 का बिल आया तो सन्न रह गया हैदराबाद का इंजीनियर

हैदराबाद में डेटिंग ऐप पर हुई एक मुलाकात पब के भारी-भरकम बिल और पुलिस शिकायत तक पहुंच गई. 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आरोप लगाया है कि डेटिंग ऐप पर मिली महिला के साथ वह एक पब में गया था, जहां उसके नाम करीब 29,884 का बिल बना दिया गया. उसने सिर्फ एक बीयर पी थी, जबकि महिला की तरफ से कई ऑर्डर किए गए. जब उसने बिल पर सवाल उठाए तो पब के स्टाफ और बाउंसरों ने उसे घेर लिया.

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कहानी हैदराबाद के कुकटपल्ली में रहने वाले 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर चेरुकु हेमंत की है. हेमंत का कहना है कि 27 सितंबर को डेटिंग ऐप पर महिला से मैच हुआ था. महिला ने अपना नाम दिव्या बताया था. अगले दिन यानी 28 सितंबर को दोनों की मुलाकात तय हुई. महिला ने उसे जुबली हिल्स के नीरूज जंक्शन के पास बुलाया. दोनों वहां मिले और इसके बाद महिला ने पब में चलने की बात कही. हेमंत के मुताबिक, इसके बाद जो हुआ, उसने पूरी मुलाकात का रंग ही बदल दिया.

दोनों पब पहुंचे. यहां महिला की तरफ से कथित तौर पर कई ड्रिंक्स और दूसरी चीजें ऑर्डर की गईं. कुछ समय बाद जब बिल सामने आया तो रकम थी 29,884 रुपये. हेमंत का दावा है कि उसने खुद सिर्फ एक बीयर पी थी. इतने बड़े बिल को देखकर उसे शक हुआ. उसने पब के कर्मचारियों से बिल को लेकर सवाल किया.

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उसका आरोप है कि महिला ने जो कुछ ड्रिंक्स पी थीं, उनमें से कुछ उसे नॉन-अल्कोहलिक लग रही थीं, लेकिन बिल में उन्हें महंगी प्रीमियम शराब के तौर पर दर्ज किया गया था. यहीं से मामला और गंभीर हो गया. हेमंत ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि बिल पर सवाल उठाने के बाद पब का माहौल उसके लिए डराने वाला हो गया. उसके मुताबिक, पब के स्टाफ और बाउंसरों ने उसे घेर लिया. उसे अपनी सुरक्षा को लेकर डर लगा, जिसके बाद उसने पुलिस से संपर्क किया.

हेमंत ने बिल का भुगतान करने से इनकार कर दिया. इसी बीच उसके मुताबिक, महिला भी वहां से निकल गई. हेमंत का आरोप है कि महिला ने जाते समय कहा कि उसने 10,000 का भुगतान कर दिया है. हालांकि, हेमंत को इस पर संदेह हुआ. उसने आरोप लगाया कि यह भुगतान फर्जी ट्रांजेक्शन के जरिए किया गया हो सकता है. इसके बाद हेमंत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

अपनी शिकायत में उसने महिला की पहचान दिव्या उर्फ काव्या के तौर पर बताई. हेमंत ने आरोप लगाया है कि महिला और पब प्रबंधन के बीच मिलीभगत हो सकती है और डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को पब तक बुलाकर उनसे बड़ी रकम वसूलने की कोशिश की गई. अब पुलिस जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि वास्तव में उस रात पब में क्या हुआ था और 29,884 का बिल किस आधार पर बनाया गया था. हेमंत ने महिला और पब के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

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