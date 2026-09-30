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MARUTI का बड़ा प्लान... सस्ती कारों में एयरबैग की तरह मिलेगा ADAS

मारुति सुजुकी की सस्ती कारों में भी हमें ADAS का फीचर मिल सकता है. कंपनी इस फीचर को अपनी छोटी कारों में भी स्टैंडर्ड बनाना चाहती है. इसके लिए कंपनी एक अलग तरह का सिस्टम तैयार करने में लगी हुई है. कंपनी का मानना है कि सिर्फ महंगी कारों में ऐसे फीचर्स को देकर एक्सीडेंट्स को कम नहीं किया जा सकता है. आइए जानते हैं क्या है कंपनी की प्लानिंग.

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मारुति सुजुकी की छोटी कारों में भी ADAS का फीचर्स मिल सकता है. (Photo: Globalsuzuki.com)
मारुति सुजुकी की छोटी कारों में भी ADAS का फीचर्स मिल सकता है. (Photo: Globalsuzuki.com)

मारुति सुजुकी की सस्ती कारों में भी आने वाले दिनों में ADAS का फीचर देखने को मिल सकता है. सुजुकी इसकी तैयारी में जुटी हुई है. कंपनी कोर एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्मट (ADAS) फंक्शन अपने फ्यूचर लाइनअप में स्टैंडर्ड करने पर विचार कर रही है. यहां तक की कंपनी की सस्ती कारों में भी ये फीचर स्टैंडर्ड मिल सकता है. 

कंपनी की ये प्लानिंग भारतीय बाजार के लिए है. मारुति सुजुकी का टार्गेट सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है. सुजुकी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कत्सुहिरो काटो ने बताया, 'महंगे ADAS सिस्टमों को सिर्फ कुछ लग्जरी कारों में फिट करना एक्सीडेंट को कम नहीं कर सकता है.'

क्या है कंपनी की प्लानिंग?

काटो ने बताया कि सुजुकी का मकसद ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन डिपार्चर प्रिवेंशन जैसे सेफ्टी फीचर्स को स्टैंडर्ड बनाना है. वहीं एडिशनल कन्फर्ट और कन्वीनियंस फंक्शन्स को हायर वेरिएंट के लिए रिजर्व रखा जा सकता है. कंपनी इसे राइट ADAS अप्रोच बता रही है. इस सिस्टम को भारतीय सड़कों की कंडीशन के हिसाब से तैयार किया जाना चाहिए. इसके साथ ही सिस्टम की कीमतों को भी कम रखने पर कंपनी का जोर है. 

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इसकी कीमत कम रखने के लिए सुजुकी ने प्लान भी तैयार कर लिया है. कंपनी हाई-रिजोल्यूशन कैमरे और AI चिप्स का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है. साथ ही ड्राइवर और पैसेंजर की निगरानी को ADAS के साथ इंटीग्रेट कर रही है. कंपनी का टार्गेट बेहतर सेफ्टी परफॉर्मेंस के साथ मुख्य रूप से कॉस्ट को कम करना है. 

ये सभी फिलहाल डेवलपमेंट टार्गेट हैं और कंपनी ने इस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन वर्जन के रिजल्ट को जारी नहीं किया है. कंपनी का कहना है कि वे सेफ्टी को दो दिशा से प्लान कर रहे हैं. एक तो ADAS के जरिए एक्सीडेंट को रोकना और दूसरा क्रैश होने पर कार में बैठे लोगों को सुरक्षा देना. 

सस्ते में कैसे मिलेगी ये टेक्नोलॉजी

मारुति सुजुकी की ADAS टेक्नोलॉजी को लेकर नई प्लानिंग उसकी बड़ी एसडीवी राइट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है. कंपनी फ्यूचर कारों के इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर को सिंपल बनाना चाहती है. इसके तहत कम्युनिकेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और बॉडी-कंट्रोल से जुड़े कई फंक्शंस को एक सेंट्रल जोन ईसीयू में जोड़ने की प्लानिंग सुजुकी ने की है. 

यह भी पढ़ें: Tata Aeris Vs Maruti Dzire: प्राइस, फीचर्स और स्पेस, एरिस और डिजायर फैमिली के लिए कौन है बेस्ट

कंपनी का मानना है कि ये नया सेटअप मौजूदा सिस्टम की तुलना में लगभग 30 परसेंट तक सस्ता और 15 परसेंट तक हल्का हो सकता है. इससे फ्यूचर की कारों में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ज्यादा कॉम्पैक्ट और आसान बनाने में मदद मिल सकती है. हालांकि, सुजुकी ने ये साफ नहीं किया है ये सिस्टम किन कारों में आएगा. 

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मारुति सुजुकी की छोटी कारों की बात करें, तो ऑल्टो और वैगनआर से इसकी शुरुआती होती है. लेकिन हमें नहीं लगता कि कंपनी इसमें ADAS का फीचर देगी. कम से कम हमें मारुति सुजुकी बलेनो और फ्रॉन्क्स जैसी कॉम्पैक्ट कारों से एडास (ADAS) का फीचर मिलना शुरू हो सकता है.

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