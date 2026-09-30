INDIA ब्लॉक की मीटिंग में आज कौन दल आ रहा, किसने बनाई दूरी? देखें पूरी लिस्ट

दिल्ली में बुधवार को विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक की अहम बैठक होने जा रही है. इस बैठक में चुनाव आयोग के खिलाफ आगे की लड़ाई की रूपरेखा तैयार हो सकती है. कांग्रेस की कोशिश है कि सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाकर चुनाव आयोग की भूमिका, वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर साझा रणनीति बनाई जाए. लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही विपक्षी एकता की तस्वीर के कुछ अलग-अलग रंग सामने आने लगे हैं.

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कोई नेता दिल्ली पहुंच रहा है, कोई ऑनलाइन जुड़ेगा, तो किसी ने बैठक से ही दूरी बना ली है. ऐसे में बैठक के एजेंडे के साथ-साथ इस पर भी नजर रहेगी कि विपक्षी दल चुनाव आयोग के मुद्दे पर कितनी साझा सहमति बना पाते हैं.

महा-बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है?

कांग्रेस इस बैठक को चुनाव आयोग के खिलाफ अपनी लड़ाई को व्यापक रूप देने के मौके के तौर पर देख रही है. पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा के लिए सभी राजनीतिक दलों के समर्थन से बड़ा आंदोलन करना चाहती है. बैठक में INDIA ब्लॉक के वरिष्ठ नेताओं से सुझाव लिए जाएंगे. इसके बाद भविष्य में होने वाले प्रदर्शनों के लिए एक स्पष्ट कार्ययोजना तैयार की जाएगी.



कांग्रेस की मुख्य मांग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की है. वेणुगोपाल ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को एक दिन भी अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है. पार्टी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग भी की है. कांग्रेस का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए करीब 13 करोड़ 30 लाख वोटर के नाम गैरकानूनी तरीके से मतदाता सूची से हटाए गए हैं. पार्टी इन नामों को बहाल करने की मांग कर रही है.

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वेणुगोपाल ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की मौजूदा कार्रवाई शीर्ष नेतृत्व की सहमति के बिना संभव नहीं थी. कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग भी की है. पार्टी का कहना है कि चुनाव आयुक्तों की ओर से कैबिनेट सचिव को लिखे गए पत्र के बाद प्रधानमंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए था.

TMC से ममता और अभिषेक बनर्जी होंगे शामिल

तृणमूल कांग्रेस की ओर से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बैठक में शामिल होंगे. ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच गई हैं. रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि वह INDIA ब्लॉक की बैठक में शामिल होने जा रही हैं. अभिषेक बनर्जी के भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचने की जानकारी दी गई है.

पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियों के बीच ममता बनर्जी की इस बैठक में मौजूदगी अहम है. कांग्रेस जहां चुनाव आयोग के खिलाफ साझा आंदोलन की तैयारी कर रही है, वहीं TMC की भागीदारी से इस मुद्दे पर क्षेत्रीय दलों के रुख को भी सामने रखने का मौका मिलेगा.

समाजवादी पार्टी: अखिलेश यादव नहीं होंगे शामिल

समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव बैठक में शामिल नहीं होंगे. उनकी जगह पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक और रामपुर से सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेंगे. दोनों नेता सपा का प्रतिनिधित्व करेंगे. अखिलेश यादव के बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर सपा नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि पार्टी INDIA ब्लॉक और कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन को मजबूत मानती है.

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हालांकि, अखिलेश यादव पहले से तय कार्यक्रमों में व्यस्त हैं. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पार्टी के पास अब करीब 90 से 100 दिन का समय बचा है. ऐसे में अखिलेश यादव लखनऊ में पार्टी कार्यालय में होने वाले किसान सम्मेलन में शामिल होंगे. इसके अलावा, राज्यसभा चुनाव के नामांकन को लेकर भी उनकी बैठक होनी है.

शिवसेना (UBT) से उद्धव ठाकरे ऑनलाइन जुड़ेंगे

शिवसेना (UBT) की ओर से उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होंगे. संजय राउत के मुताबिक, मुंबई में आंदोलन की तैयारियों के चलते पार्टी के नेता दिल्ली नहीं जाएंगे. उद्धव ठाकरे दोपहर 3 बजे के बाद ऑनलाइन बैठक से जुड़ेंगे. 4 अक्टूबर को होने वाले मोर्चे के लिए राज ठाकरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे. इसमें कांग्रेस को भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी.

शरद पवार: INDIA ब्लॉक के साथ बने रहेंगे

शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने शरद पवार को लेकर कहा कि वह INDIA ब्लॉक और महाविकास आघाड़ी के साथ बने रहेंगे. उन्होंने शरद पवार के उस बयान का भी समर्थन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'हम कहीं नहीं जाएंगे, जिनको आना है वो आएंगे.' संजय राउत ने कहा, 'शरद पवार साहब ने जो बात कही है, वह सही है. मैंने भी कहा था कि पवार साहब कहीं नहीं जा रहे हैं. पवार साहब INDIA ब्लॉक और महाविकास आघाड़ी के स्तंभ और प्रमुख हैं. वह हमारे साथ ही रहेंगे.'

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नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP: उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती होंगे शामिल

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी बैठक में हिस्सा लेंगे. दोनों नेताओं के दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होने की पुष्टि की गई है.उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से तो महबूबा मुफ्ती PDP की तरफ से बैठक में मौजूद रहेंगी. दोनों नेताओं की भागीदारी से जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रीय दल भी चुनाव आयोग के मुद्दे पर होने वाली चर्चा का हिस्सा बनेंगे.

CPI(M): सभी विपक्षी दलों को साथ लाने की कोशिश

CPI(M) के महासचिव एमए बेबी ने बैठक से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की. उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात का मुख्य मकसद केरल में होने वाले कुछ कार्यक्रमों में केजरीवाल को आमंत्रित करना था. इस दौरान चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर भी चर्चा हुई.

एमए बेबी ने कहा कि केजरीवाल ने चुनाव आयोग के रवैये को लेकर चिंता जताई है. उनके मुताबिक, चुनाव आयोग के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन की जरूरत है. CPI(M) चाहती है कि इस मुद्दे पर INDIA ब्लॉक के बाहर मौजूद विपक्षी दल भी साथ आएं. एमए बेबी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने केजरीवाल को INDIA ब्लॉक की बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया था, क्योंकि गठबंधन की गतिविधियों का संचालन कांग्रेस कर रही है.

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उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पुराने प्रशासनिक कार्यकाल को लेकर केरल के पूर्व मुख्य सचिव के दावे का भी जिक्र किया. एमए बेबी ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार ने एक सिविल सेवक रहते हुए केरल के मुख्य सचिव को BJP में शामिल होने और मंत्री बनने के लिए प्रभावित करने की कोशिश की थी. उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को इस मामले पर मिलकर आवाज उठानी चाहिए.

AAP का INDIA ब्लॉक की बैठक से किनारा

आम आदमी पार्टी ने बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है. AAP सांसद संजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है कि वह INDIA ब्लॉक का हिस्सा नहीं है. ऐसे में बैठक में शामिल होने का कोई सवाल नहीं उठता. हालांकि, संजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के मुद्दे पर विपक्षी दलों के साथ खड़े होने की बात कही.

उन्होंने कहा कि AAP पहले ही इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर चुकी है. अगर संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है और इस पर कार्रवाई होती है तो पार्टी दूसरे विपक्षी दलों के साथ मिलकर इसका समर्थन करेगी.

DMK ने भी बैठक से बनाई दूरी

DMK ने भी INDIA ब्लॉक की बैठक से दूरी बनाई है. पार्टी ने मंगलवार को साफ कर दिया कि उसका कोई प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल नहीं होगा. वहीं, तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने बैठक को अहम बताया. उन्होंने कहा कि INDIA ब्लॉक उन दलों का गठबंधन है, जो RSS की विचारधारा और केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं. हालांकि, DMK के बैठक में शामिल नहीं होने की वजह स्पष्ट नहीं की गई है.

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बैठक से क्या निकलेगा?

INDIA ब्लॉक की इस बैठक में चुनाव आयोग के कामकाज, SIR और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दे पर चर्चा होगी. कांग्रेस की कोशिश है कि इन मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों की मांग एक जैसी हो और आगे के आंदोलन के लिए साझा योजना बनाई जा सके.

हालांकि, बैठक से पहले ही अलग-अलग दलों के रुख सामने आ चुके हैं. कुछ नेता व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे, कुछ ऑनलाइन जुड़ेंगे तो AAP और DMK ने बैठक से बाहर रहने का फैसला किया है. ऐसे में अब देखना होगा कि बैठक में शामिल दल चुनाव आयोग के खिलाफ किसी साझा कार्यक्रम पर सहमत हो पाते हैं या नहीं.

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