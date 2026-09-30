scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष में भूलकर भी घर न लाएं ये 5 चीजें! वरना रूठ जाएंगे पूर्वज और घेर लेगी भयानक कंगाली

Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष का समय पूर्णतः संयम, सादगी और पूर्वजों के प्रति सम्मान का होता है. मान्यताओं के अनुसार इन 16 दिनों के दौरान नई वस्तुओं की खरीदारी करना अशुभ माना जाता है, जिससे घर में आर्थिक तंगी आ सकती है. तो आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में.

Advertisement
X
पितृ पक्ष 2026 (Photo: ITG)
पितृ पक्ष 2026 (Photo: ITG)

Pitru Paksha 2026: हिंदू धर्म में आश्विन माह का कृष्ण पक्ष हमारे पूर्वजों को समर्पित पितृ पक्ष के रूप में मनाया जाता है. इस दौरान पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन और दान-पुण्य करने की समृद्ध परंपरा है. ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार, यह 16 दिनों की अवधि पूर्णतः संयम, सादगी और आत्म-स्मरण का समय होती है. मान्यताओं के अनुसार, पितृ पक्ष के दौरान नई या भौतिक सुख-सुविधाओं की खरीदारी करना शुभ नहीं माना जाता है. ऐसा कहा जाता है कि इस समय अनजाने में खरीदी गई कुछ विशेष वस्तुएं घर में वास्तु दोष और आर्थिक तंगी का कारण बन सकती हैं. आइए जानते हैं कि पितृ पक्ष के दौरान किन 5 प्रमुख चीजों को घर लाने से बचना चाहिए.

नए कपड़े और सोने-चांदी के गहने (New Clothes and Jewellery)

पितृ पक्ष का समय किसी प्रकार का जश्न या उत्सव मनाने का नहीं, बल्कि पितरों के प्रति शोक, कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का होता है. इस अवधि में स्वयं के उपयोग के लिए नए वस्त्र, सोने-चांदी के आभूषण या फैशनेबल वस्तुएं खरीदने से घर की सुख-समृद्धि प्रभावित हो सकती है. हालांकि, यदि आप पितरों के तर्पण, ब्राह्मणों या गरीबों को दान करने के उद्देश्य से वस्त्र खरीदते हैं, तो वह वर्जित नहीं है.

सम्बंधित ख़बरें

Pitra Paksha 2026
पितृपक्ष में 30 सितंबर का दिन खास, चतुर्थी-पंचमी का श्राद्ध होगा एकसाथ
pitru paksha 2026
पितृ पक्ष में घर आ जाएं ये जीव, तो समझें पूर्वजों की बरसेगी कृपा!
Pitra Paksha 2026 Special Kaddu Sabzi (Photo: ITG)
श्राद्ध में बनाएं हलवाई जैसा कद्दू, बिना प्याज-लहसुन बनेगा कमाल
Aloo Gobhi Without onion garlic (Photo: ITG)
श्राद्ध में बिना प्याज-लहसुन बनाएं आलू-गोभी, आसान है तरीका
Pitra Paksha 2026
तीज का श्राद्ध आज, जानें पिंडदान-तर्पण की विधि और मुहूर्त

नया वाहन और प्रॉपर्टी (Vehicle and Property)

नई कार, बाइक, नया घर, दुकान या जमीन की खरीदारी को जीवन में किसी नए व शुभ कार्य की शुरुआत माना जाता है. श्राद्ध पक्ष में नए काम या अचल संपत्ति का सौदा करने से बचना चाहिए. मान्यता है कि इस समय संपत्ति में निवेश करने से उस स्थान या वाहन से पूर्ण शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं.

Advertisement

नई झाड़ू (Broom)

वास्तु और शास्त्रों में झाड़ू का सीधा संबंध धन की देवी मां लक्ष्मी से माना गया है. पितृ पक्ष के दौरान नई झाड़ू खरीदकर घर लाने की सख्त मनाही होती है. ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध के दिनों में झाड़ू की खरीदारी करने से घर की बरकत रुक जाती है और अनचाहे खर्चे बढ़ने लगते हैं.

लोहा और लोहे के सामान (Iron Items)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पितृ कार्य में लोहे के बर्तनों या धातु का प्रयोग और इसकी खरीदारी दोनों ही शुभ नहीं माने जाते है. श्राद्ध पक्ष में लोहा या लोहे से बनी नई वस्तुएं घर लाने से जीवन में मानसिक तनाव और परेशानियां बढ़ सकती हैं.

इलेक्ट्रॉनिक्स और नया फर्नीचर (Electronics and Furniture)

नया टीवी, फ्रिज, सोफा, बेड या घर की सजावट का सामान भौतिक विलासिता (Luxury) को दर्शाता है. चूंकि, यह समय सादगी का है, इसलिए इस दौरान घर के लिए विलासिता से जुड़े उपकरण खरीदना वर्जित माना गया है.

कब मनाई सर्वपितृ अमावस्या?

इस वर्ष पितृ पक्ष का समापन 10 अक्टूबर 2026 को सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा. जिन पूर्वजों की मृत्यु की सटीक तिथि ज्ञात न हो, उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाना अत्यंत फलदायी माना जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    डेटिंग ऐप, लड़की और पब में मुलाकात... 29,884 का बिल आया तो सन्न रह गया हैदराबाद का इंजीनियर |
    13 महीने की सुनवाई, 126 पेशियां और 22 गवाह... मेरठ के नीला ड्रम हत्याकांड में कब क्या हुआ |
    शुक्र की उल्टी चाल से इन 4 राशियों पर मंडराया संकट! |
    आज INDIA ब्लॉक की मीटिंग में कौन दल आ रहा, किसने बनाई दूरी? देखें पूरी लिस्ट |
    क्या आपने कभी गौर किया है कि फ्रिज के पीछे ये काली जाली क्यों लगी होती है? |
    कैंसर का खौफ बढ़ा रहे ये 5 इंफेक्शन! 2024 में 23 लाख नए केस से जुड़ा कनेक्शन, जानें कितना बड़ा है खतरा |
    13 साल बाद OTT पर लौटी राजकुमार राव की नेशनल अवॉर्ड विनर ‘शाहिद’, बिफरे राइटर, बोले- अब क्यों? |
    Japanese Cleaning Habits: रोजाना रगड़-रगड़कर झाड़ू-पोछा करने की जरूरत नहीं! जापानी लोगों की इन 6 आदतों से हमेशा चमचमाता रहेगा आपका घर |
    गुजरात में 5 पाकिस्तानियों ने किया सरेंडर, कहां से ला रहे थे 3000 करोड़ का ड्रग? |
    राजधानी में प्रदूषण पर डबल एक्शन... छोटी सड़कों की मशीन से सफाई, IIT दिल्ली करेगा रियल-टाइम ट्रैकिंग
    Advertisement