वैभव सूर्यवंशी की तीसरे टी20 में होगी एंट्री? कप्तान श्रेयस अय्यर ने दिया बड़ा हिंट

भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है, अब दोनों टीमों के बीच तीसरा और आखिरी मुकाबला 17 सितंबर (गुरुवार) को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा, सीरीज अपने नाम करने के बाद टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में बदलाव की संभावना बढ़ गई है,

और पढ़ें

15 साल के वैभव सूर्यवंशी पहले दोनों टी20 मैचों में भारतीय प्लेइंग-11 का हिस्सा नहीं थे, पहले मैच में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की, जबकि दूसरे मैच में भी टीम इंडिया ने उसी टॉप-ऑर्डर को बरकरार रखा.

यह भी पढ़ें: कहां है वैभव? दुनिया प्लेइंग XI में तलाशती रही, ‘बेबी बॉस’ तो कहीं और ही मिला!

श्रेयस अय्यर ने मैच के बाद कहा कि हम चाहते हैं कि सभी खिलाड़ियों को पिच और परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने का मौका मिले और उन्हें मैच प्रैक्टिस भी मिले. इसलिए तीसरे टी20 में खास तौर पर उन खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है, जो अब तक बाहर बैठे हैं. साथ ही टीम के कॉम्बिनेशन में भी थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.'

Series victory sealed 🔒



Superb from start to finish as #TeamIndia make it 2️⃣-0️⃣ in the Friendship Cup 🇮🇳👏



Scorecard ▶️ https://t.co/96e4nhbYLf#AFGvIND pic.twitter.com/zvWVii5nBC — BCCI (@BCCI) September 15, 2026

ऐसे में बेबी बॉस के लिए तीसरे टी20 में मौका मिलने का रास्ता खुल सकता है. वैभव ने इससे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था और 151 रन बनाकर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब जीता था, इसके बावजूद अफगानिस्तान के खिलाफ पहले दोनों टी20 मुकाबलों में उन्हें बाहर बैठना पड़ा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: कहां है वैभव? दुनिया प्लेइंग XI में तलाशती रही, ‘बेबी बॉस’ तो कहीं और ही मिला!

अब सभी की नजरें 17 सितंबर के मुकाबले पर हैं, अगर टीम मैनेजमेंट बदलाव करता है, तो वैभव पहली बार भारत में अपना पहला टी20 इंटरनेशनल खेलने का मौका मिल सकता है.

वैभव ने अबतक टीम इंडिया के लिए 6 टी20 मैच में 189.21 की स्ट्राइक रेट से 193 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं. 6 मैच में वैभव 16 चौके और 14 छक्के जड़ चुके हैं.

---- समाप्त ----