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पुलिस बूथ पास, CCTV चालू, फिर भी बेखौफ स्नैचिंग, युवक-युवती मोबाइल झपटकर बाइक से भागे, Video

मुखर्जी नगर में पुलिस बूथ से महज 10 मीटर दूर मोबाइल झपटने की वारदात सामने आई है. 14 सितंबर की रात डेरावाल शॉप, दशहरा ग्राउंड के पास एक युवक कार के पास खड़े होकर फोन पर बात कर रहा था. तभी बाइक सवार युवक-युवती पहुंचे और झपट्टा मारकर मोबाइल छीन लिया. दोनों मुखर्जी नगर की तरफ फरार हो गए. पूरी घटना CCTV में कैद है.

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बाइक पर आए युवक-युवती और मोबाइल ले उड़े. (Photo: Screengrab)
बाइक पर आए युवक-युवती और मोबाइल ले उड़े. (Photo: Screengrab)

दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस व्यवस्था को चुनौती देते हुए मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया. हैरान करने वाली बात यह है कि जिस जगह युवक का मोबाइल छीना गया, वहां से पुलिस बूथ की दूरी महज 10 मीटर बताई जा रही है. वारदात के बाद बाइक सवार युवक और युवती मौके से फरार हो गए. पूरी घटना आसपास लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई. यह वारदात 14 सितंबर की रात डेरावाल शॉप, दशहरा ग्राउंड, मुखर्जी नगर के पास की बताई जा रही है. सामने आए CCTV फुटेज में पूरी घटना साफ दिखाई दे रही है.

CCTV तस्वीरों के मुताबिक एक युवक सड़क किनारे कार के पास खड़ा था. वह अपने मोबाइल फोन पर बात कर रहा था. इसी दौरान बाइक पर सवार एक युवक और एक युवती वहां पहुंचते दिखाई देते हैं. बाइक सवार दोनों जैसे ही युवक के करीब पहुंचे, उन्होंने बाइक की रफ्तार कम की. इसके बाद बाइक पर सवार युवक ने पीड़ित के हाथ से मोबाइल फोन झपट लिया. मोबाइल झपटते ही दोनों आरोपी बिना रुके बाइक से आगे निकल गए. वारदात इतनी तेजी से हुई कि पीड़ित को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

मुखर्जी नगर की तरफ भागे आरोपी

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मोबाइल छीनने के बाद बाइक सवार युवक और युवती मुखर्जी नगर की तरफ फरार हो गए. CCTV फुटेज में बाइक सवार दोनों आरोपी वारदात के बाद तेजी से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं. इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात वारदात की जगह है. जिस स्थान पर युवक से मोबाइल छीना गया, वहां से पुलिस बूथ महज 10 मीटर की दूरी पर मौजूद बताया जा रहा है. इसके अलावा पूरे इलाके में CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं. इसके बावजूद बाइक सवार युवक और युवती ने कथित तौर पर बिना किसी डर के मोबाइल झपट लिया और मौके से फरार हो गए.

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CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

वारदात की तस्वीरें अब सामने आई हैं. फुटेज में युवक को सड़क किनारे कार के पास खड़े होकर फोन पर बात करते देखा जा सकता है. कुछ ही देर बाद बाइक पर सवार युवक और युवती वहां पहुंचते हैं. दोनों पीड़ित के पास से गुजरते समय उसकी तरफ बढ़ते हैं और मोबाइल छीन लेते हैं. इसके बाद बाइक सवार दोनों तेजी से वहां से निकल जाते हैं. CCTV फुटेज इस घटना के दौरान आरोपियों की गतिविधियों को साफ तौर पर दिखा रहा है. पुलिस बूथ और CCTV कैमरों की मौजूदगी के बावजूद हुई इस स्नैचिंग ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं.फिलहाल सामने आई जानकारी के मुताबिक घटना 14 सितंबर की रात की है. बाइक सवार युवक और युवती मोबाइल झपटने के बाद मुखर्जी नगर की तरफ फरार हो गए. पूरी वारदात CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है.

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