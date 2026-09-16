जिप खोली, जेवर पार और बदल दिया जिला! 27 मुकदमों वाले 'NEET पास चोर' पुनीत गंगवार की क्राइम कुंडली

थाना जीआरपी आगरा कैंट और सर्विलांस पुलिस टीम ने दो अंतरराज्यीय शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. आरोपी पीलीभीत निवासी पुनीत कुमार गंगवार और लखनऊ निवासी आकाश पाल चलती ट्रेनों के एसी कोच में सो रही महिलाओं को निशाना बनाकर उनके बैग से जेवर व नकदी चुराते थे. आगरा और मथुरा जंक्शन पर हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने इनके पास से 25 लाख रुपये कीमत के सोने के आभूषण बरामद किए हैं. आरोपियों ने अपने लग्जरी शौक और चोरी के पैसों की जरूरत के चलते इन वारदातों को अंजाम दिया.

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लग्जरी लाइफस्टाइल और हुक्का पार्लर से चोरी तक का सफर

पूछताछ में 30 वर्षीय पुनीत ने दावा किया कि उसने वर्ष 2017 में नीट परीक्षा क्वालीफाई की थी और वह लखनऊ में हुक्का पार्लर चलाता था. लॉकडाउन में पार्लर बंद होने के बाद वह ट्रेनों में चोरी करने लगा. पुनीत ने पुलिस को बताया कि उसे क्लब जाने, महंगे कपड़े पहनने और लग्जरी लाइफस्टाइल का शौक था. उसने कैंसर पीड़ित गर्लफ्रेंड के इलाज पर 80 लाख रुपये खर्च करने की बात भी कही, हालांकि पुलिस स्तर पर इन दावों की पुष्टि होना बाकी है.

पुनीत का आपराधिक इतिहास: 27 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज

मुख्य आरोपी पुनीत कुमार गंगवार का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा और गंभीर है. उस पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलग-अलग जीआरपी थानों में 27 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. जीआरपी भोपाल में उसके खिलाफ धारा 379 और 380 के तहत 5 मामले दर्ज हैं. वहीं जीआरपी कानपुर में धारा 380, 411, 413 और 414 के तहत 8 मुकदमे दर्ज पाए गए हैं.

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इसके अलावा जीआरपी लखनऊ में पुनीत पर चोरी, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट सहित 9 मामले दर्ज हैं. जीआरपी बरेली में भी उस पर गैंगस्टर एक्ट और चोरी के 3 मुकदमे दर्ज हैं. जीआरपी प्रयागराज और गाजियाबाद में भी उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस से बचने के लिए आरोपी अक्सर एक जिले में वारदात के बाद दूसरा जिला बदल लेते थे.

25 लाख के सोने के आभूषण बरामद

पुलिस टीम ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में चोरी के सोने के जेवर बरामद किए हैं. इनमें 4 सोने की चूड़ियां, 1 मंगलसूत्र मय चेन, 1 हार मय पेंडल, 2 बड़े कंगन, 3 अंगूठियां, 1 जोड़ी झुमकी और 1 चेन मय पेंडल शामिल हैं. इस कुल बरामदगी की अनुमानित कीमत 25 लाख रुपये है. जीआरपी अब इनसे जुड़ी अन्य चोरी की घटनाओं का पता लगा रही है.

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