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फ्रिज में पत्नी का कटा सिर, पुलिस हिरासत में कातिल पति की मौत... 10 दिन में डबल डेथ से उलझी गुवाहाटी की मिस्ट्री!

गुवाहाटी के नूनमाटी में पहले कमरे में रिया तालुकदार की सिर कटी लाश मिली और फिर फ्रिज से कटा हुआ सिर भी बरामद हो गया. इसके बाद पति रामानुजम गोस्वामी ने सरेंडर किया, लेकिन बाद में पुलिस हिरासत में पहाड़ी से गिरकर उसकी मौत हो गई. जानिए क्या है पूरा मामला?

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इस मामले में पुलिस भी उलझती नजर आ रही है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस भी उलझती नजर आ रही है (फोटो-ITG)

एक दिन असम पुलिस को एक दंपती के अचानक घर से गायब हो जाने की खबर मिली, तो पुलिस टीम फौरन हरकत में आ गई. मगर पुलिस ने ये नहीं सोचा था कि वो जिस मौका-ए-वारदात की जांच करने जा रही है, वहां उसे कुछ ऐसा दिखेगा, जिससे पहली नजर में ही उनके कदम ठिठक जाएंगे. पर ऐसा ही हुआ. कहानी आगे बढ़ती है और सामने आता है एक नया ट्विस्ट.  

6 अगस्त 2026, रात 9:45 बजे
गुवाहाटी के नूनमाटी में पुलिस की टीम रात करीब पौने दस बजे लोगों के बताए एक पते पर पहुंची. ये एक ट्रिपल स्टोरी फ्लैट था. मकान में ताला लगा हुआ था. लेकिन अंदर से तेज बदबू आ रही थी. ऐसे में जब पुलिस दरवाजा तोड़ कर घर में दाखिल हुई, तो अंदर जाते ही अफसरों को अनहोनी का अहसास हो गया. मकान के अंदर फर्श पर एक महिला की सिर कटी लाश पड़ी थी, जबकि खून के छींटे लाश के आस-पास से लेकर पास ही रखे फ्रिज के इर्द-गिर्द भी दिखाई दे रहे थे. 

अब पुलिस ने फ्रिज की जांच करने का फैसला किया. उसे शक था कि कहीं फ्रिज में ही इस मर्डर केस से जुड़ा कोई और सुराग ना छुपा हो. शक सही निकला. जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खुला, अंदर एक और भयानक तस्वीर नजर आई. फ्रिज के अंदर उसी लाश का कटा हुआ सिर एक पॉलीथिन में पैक रखा हुआ था, जो लाश कमरे में पड़ी थी.

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ये सबकुछ देख कर पुलिस के साथ-साथ सीन ऑफ क्राइम की जांच करने पहुंचे फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी कुछ देर के लिए हक्के बक्के रह गए. ये लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी मकान में रहने वाली दंपती में से एक की थी. यानी पत्नी की. नाम था रिया तालुकदार. जबकि उसका पति रामानुजम गोस्वामी घर से रहस्यमयी तरीके से गायब था.

जाहिर है अब शक की सुई महिला के पति रामानुजम की तरफ ही थी. लेकिन इससे पहले कि पुलिस रामानुजम तक पहुंचती, उसने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. इसी के साथ ना सिर्फ रिया के कत्ल की दहलाने देने वाली कहानी का सच सामने आ गया, बल्कि रामानुजम के खुलासे ने लोगों को सोचने पर भी मजबूर कर दिया. 

लेकिन अभी इस मामले की जांच आगे बढ़ती, महज हफ्ते भर का वक्त गुजरते-गुजरते रामानुजम की भी पुलिस हिरासत में रहस्यमयी हालात में मौत हो गई. जी हां, रामानुजम ने कथित तौर पर तब पहाड़ी से छलांग लगा कर जान दे दी, जब पुलिस उसे ब्लड टेस्ट के लिए लेकर जा रही थी. यानी महज दस दिनों के अंदर पहले पत्नी का कत्ल और फिर उसी पत्नी के कत्ल के इल्जाम में पकड़े गए पति की खुदकुशी. 

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गुवाहाटी के एक फ्लैट से निकली इन दो मौतों के मामले को समझने के लिए आइए अब एक बार फिर मौका-ए-वारदात से सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं. फ्रिज से 25 साल की रिया तालुकदार का कटा हुआ सिर बरामद कर पुलिस ने उसे फॉरेंसिक जांच के लिए उसे अस्पताल भिजवा दिया और इसी के साथ उसके पति रामानुजम की तलाश शुरू कर दी गई. 

इस बीच पुलिस ने पति-पत्नी के बारे हर छोटी-बड़ी जानकारी इकट्ठा करने की शुरुआत कर दी. पुलिस ने देखा कि रिया के हाथों की ऊंगलियां भी कटी हुई थी. जब जांच टेक्निकल सर्विलांस की तरफ घूमी तो उसे पता चला कि रिया के साथ-साथ रामानुजम का फोन भी स्विच्ड ऑफ हो चुका है.

ईस्ट गुवाहाटी के डीसीपी टीआर पेगू ने बताया कि रिया एक बुटिक में काम करती थी. जबकि उसका पति रामानुजमम गोस्वामी कैब ड्राइवर था. दोनों की शादी करीब 8 महीने पहले हुई थी. लेकिन दोनों के बीच अक्सर लड़ाइयां भी होती थीं. मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक दिन रिया की लाश इस हालत में उसके अपने ही घर में मिलेगी. 

पुलिस अब रामानुजम की तलाश तो कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो रामानुजम तक पहुंचती, उसने खुद ही पुलिस के सामने आकर सरेंडर कर दिया. और सरेंडर के साथ ही उसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया. उसने कहा कि उसकी पत्नी का किसी और शख्स से अफेयर है, जिसे लेकर उनकी आपस में लड़ाई होती थी.

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यहां तक कि गिरफ्तारी के बाद जब मीडिया ने रामानुजम से इस वारदात को अंजाम देने की वजह पूछी तो उसने बड़े ही बेशिकन तरीके से ये साफ कर दिया कि रिया ने उसकी मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जिससे गुस्सा कर उसने इस वारदात को अंजाम दिया. उसने कहा कि उसे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उसने खुद ही सरेंडर किया है.

लेकिन कहानी शायद इतनी भर नहीं थी. रामानुजम ने पुलिस की पूछताछ से पहले ही मीडिया वालों से बातचीत करते हुए ये साफ कर दिया कि रिया का कत्ल उसने सिर्फ एक वजह से नहीं किया, बल्कि वो उसे धोखा भी दे रही थी. रामानुजम ने कहा कि रिया के रिश्ते एक बुजुर्ग शख्स से हैं और वो जेल से बाहर आकर उसके उस शुगर डैडी को भी खत्म कर देगा.

यानी अब तक की तफ्तीश इस मामले को एक ओपन एंड शट केस बना रही थी. लेकिन रामानुजम अब भी पुलिस हिरासत में था. इस कहानी में ठीक सात दिन बाद वो एक चौंकाने वाला ट्विस्ट आ गया, जब पुलिस हिरासत में ही रामानुजमम ने पहाड़ी से छलांग लगा कर जान दे दी. गुवाहाटी पुलिस उसे सोमवार की अहले सुबह करीब 3 बजे ब्लड टेस्ट के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन उसने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की और नरकासुर हिल्स नाम की पहाड़ी से नीचे कूद गया. 

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इतनी ऊंचाई से गिरने के चलते उसे घातक चोटें आई और उसकी जान ही चली गई. असम पुलिस की मानें तो अपनी पत्नी के कत्ल के आरोपी रामानुजम की मौत तब हुई, जब उसने अचानक ही पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश की. इससे पहले जब पुलिस उसे मेडिकल जांच के लिए लेकर जा रही थी, तब बीच रास्ते में पुलिस की गाड़ी खराब हो गई थी. जिसके बाद उसने पुलिस वालों को धक्का दिया और ऊपर से कूद गया.

फिलहाल, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. लेकिन रिया तालुकदार के कत्ल के आरोपी रामानुजम की जिन हालात में मौत हुई है, उसकी वजह से रिया तालुकदार के केस की जांच पर फुलस्टॉप लगना तय है. ये और बात है कि अब पुलिस रामानुजम की मौत की जांच करेगी, जिसके बाद कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जाएगी.

(गुवाहाटी से पूर्ण बिकास बोहरा का इनपुट)

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