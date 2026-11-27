वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2: द रूल' को पीछे छोड़ने के बाद, 'रामायण' का अब एक और बड़ा टारगेट है. रणबीर कपूर और यश स्टारर यह फिल्म अब एसएस राजामौली की 'बाहुबली 2: द कंक्लूजन' को टक्कर दे रही है, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की लिस्ट में अभी भी इससे आगे है. इसके साथ ही, यह फिल्म भारत में 1,000 करोड़ रुपये की नेट कमाई के आंकड़े के भी करीब पहुंच रही है.

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रामायण का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

अपनी रिलीज के 22वें दिन, 'रामायण' ने 15,418 शोज के जरिए ₹9.65 करोड़ की नेट कमाई की. हिंदी (22वां दिन) में ₹6.75 करोड़, मलयालम में ₹1.00 करोड़, कन्नड़ में ₹85 लाख, तमिल में ₹75 लाख और तेलुगु में ₹30 लाख की कमाई हुई. इसके साथ ही, भारत में अब तक का कुल ग्रॉस कलेक्शन ₹1,185.00 करोड़ और कुल नेट कलेक्शन ₹992.10 करोड़ हो गया है.

विदेशों में, फिल्म ने 22वें दिन ₹10.00 करोड़ की कमाई की, जिससे वहां का कुल ग्रॉस कलेक्शन ₹592.00 करोड़ तक पहुंच गया है. इस तरह, फिल्म का दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन ₹1,777.00 करोड़ हो गया है.

यह फिल्म अब 1000 करोड़ रुपये के आंकड़े के बहुत करीब पहुंच गई है और उम्मीद है कि कल तक यह इस आंकड़े को पार कर लेगी. थोड़ी गिरावट के बावजूद, फिल्म ने दुनिया भर में ₹1700 करोड़ से ज्यादा की ग्रॉस कमाई कर ली है.

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'रामायण' की नजर 'बाहुबली 2' पर

21वें दिन 'पुष्पा 2' के 1,742.10 करोड़ रुपये के लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन को पीछे छोड़ने के बाद, 'रामायण' अब एक और बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ गई है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1,761 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और अब यह 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' को टक्कर दे रही है.

सैकनिल्क (Sacnilk) के अनुसार, एसएस. राजामौली के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने अपनी थिएट्रिकल रन के दौरान वर्ल्डवाइड 1,788.06 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इसका मतलब है कि 'बाहुबली 2' के लाइफटाइम कलेक्शन की बराबरी करने के लिए, 'रामायण' को अपने मौजूदा वर्ल्डवाइड टोटल में लगभग 11 करोड़ रुपये और जोड़ने होंगे.

रामायण चौथे नंबर पर पहुंची

दुनिया भर में 1,777 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई के साथ, 'रामायण' भारतीय बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में एक अहम मुकाम पर पहुंच गई है. ये कमाई के मामले में चौथी सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्म बन गई.

दंगल - 2,070.30 करोड़ रुपये

धुरंधर: द रिवेंज - 1,850.88 करोड़ रुपये

बाहुबली 2: द कन्क्लूज़न - 1,788.06 करोड़ रुपये

'रामायण' के लिए फिलहाल 'बाहुबली 2' सबसे नजदीकी लक्ष्य है. हालांकि, इस सूची में और ऊपर पहुंचने के लिए फिल्म को सिनेमाघरों में अपनी पकड़ बनाए रखनी होगी.

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