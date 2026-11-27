27 नवंबर 1703 को इंग्लैंड को लगभग तबाह कर देने वाला एक अजीब और विनाशकारी तूफान थम गया था. इस अजीब तूफान ने दो हफ्ते तक तबाही मचाई थी. तूफान की तेज हवाओं ने लगभग 30,000 लोगों की जान ले ली. ब्रिटेन के इतिहास में यह अब तक का सबसे विनाशकारी तूफान था. इसने सैकड़ों रॉयल नेवी जहाज डूबो दिए. इस अजीब तूफान को पैदा करने वाला मौसम 14 नवंबर को शुरू हुआ. जब अटलांटिक महासागर से तेज हवाएं ब्रिटेन और वेल्स के दक्षिण में आ गईं.

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इस तूफान को "द ग्रेट स्टॉर्म ऑफ 1703" भी कहा जाता है. तेज हवाओं से कई घर और दूसरी इमारतें टूट गईं. इस अजीब से तूफान ने 26 नवंबर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाना करना शुरू किया. अंदाजन 80 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ़्तार वाली हवाओं की वजह से, कुछ इमारतों से ईंटें उड़ गईं. इमारतों से अलग हुई लकड़ी की बीम हवा में उड़ गईं. हवा की तेज़ी से इमारतें बुलडोज़र की तरह टूट गईं. चिमनियां, छतें और दीवारें उड़ गईं, जिससे पूरे दक्षिणी ब्रिटेन में घरों के अंदर रह रहे लोग मारे गए और घायल हुए.



इस बीच, हज़ारों इमारतें टूटकर गिर गईं. लाखों पेड़ गिर गए, और बिजली गिरने, तेज़ बारिश और बवंडर ने ज़मीन और समुद्र दोनों पर दहशत फैला दी. देश के दक्षिणी हिस्से में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई. प्लायमाउथ, हल, काउज़, पोर्ट्समाउथ और ब्रिस्टल जैसे शहर तबाह हो गए.

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मरने वालों की संख्या तब और बढ़ गई, जब देश के दक्षिणी तट पर खड़े 300 रॉयल नेवी जहाजों में सवार 8,000 नाविक डूबकर मर गए. प्लायमाउथ से 14 मील दूर एक चट्टान पर बना एडीस्टोन लाइटहाउस तूफ़ान में गिर गया. इसके डिज़ाइनर हेनरी विंस्टनली समेत इसमें रहने वाले सभी लोग मारे गए.

थेम्स नदी की बड़ी लहरों ने लंदन के पास पानी को पहले से छह फ़ीट ज़्यादा ऊपर पहुंचा दिया. नदी के किनारे बसे 5,000 से ज़्यादा घर तबाह हो गए. लेखक डैनियल डेफो, जिन्हें बाद में रॉबिन्सन क्रूसो नॉवेल के लिए दुनिया भर में तारीफ़ मिली, उन्होंने इस तूफ़ान को देखा था, जिसका उन्होंने 'आतंक की सेना' के रूप में उल्लेख किया. उनकी पहली किताब, द स्टॉर्म , अगले साल ही पब्लिश हुई.

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