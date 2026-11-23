सोना का दाम क्रैश (Gold Rate Crash) हो रहा है और इस गिरावट के बीच चीन पीली धातु को लेकर बड़ा खेल कर रहा है और ये लगातार 24 महीने से जारी है. जी हां, चाइना का सेंट्रल बैंक दनादन सोने की खरीदारी (China Gold Buying) कर रहा है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) अक्टूबर 2026 के चाइना गोल्ड मार्केट अपडेट को देखें, तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने इस महीने लगभग 26 टन सोना खरीदा, जो अक्टूबर 2023 के बाद से उसका सबसे बड़ी मंथली गोल्ड खरीदारी है.

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दाम धड़ाम, फिर भी ड्रैगन की खरीद जारी

रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के सेंट्रल बैंक (Central Bank Of China) ने कीमती धातुओं के दाम में भारी गिरावट के बावजूद अपने रिजर्व में अक्टूबर में सोना जमा करना जारी रखा, जिससे उसकी खरीदारी का सिलसिला लगातार 24 महीनों तक पहुंच गया है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक, अक्टूबर में करीब 26 टन सोना खरीदने के बाद अब चीन का ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व उछलकर 2,435 टन हो गया, जो उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का 8.1% है.

खास बात ये है कि चीन ऐसे समय में भी जमकर सोना खरीद रहा है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में Gold Rate फिसले हैं. इसका असर चीन के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू पर भी पड़ा है. इंटरनेशनल बुलियन प्राइस पर नजर डालें, तो बड़ा करेक्शन दिखा है. WGC के अनुसार, अक्टूबर के दौरान LBMA गोल्ड प्राइस PM में US डॉलर के हिसाब से 6.3% की गिरावट आई, जबकि शंघाई बेंचमार्क गोल्ड प्राइस PM में युआन के हिसाब से 5.9% की गिरावट आई. इस कमजोरी की वजह से अक्टूबर तक सोने में इस साल अब तक डॉलर के हिसाब से 7.1% और युआन के हिसाब से 9.4% की गिरावट आई.

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इसके अलावा चीनी गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स Gold ETF में अक्टूबर में लगातार चौथे महीने 6.3 टन गोल्ड डाला, जिसकी कीमत लगभग $784 मिलियन थी. अब चीन की कुल मेटल ईटीएफ होल्डिंग्स रिकॉर्ड 310 टन तक पहुंच गईं, हालांकि गिरती कीमतों के कारण मैनेजमेंट के तहत एसेट्स 4% घटकर $40 अरब डॉलर हो गए.

आखिर चीन का Gold Game क्या है?

सोना सस्ता (Gold Cheaper) होने के बाद भी चीन इसका भंडार बढ़ा रहा है. इसके पीछे गोल्ड को लेकर चीन की स्ट्रेटजी है. दरअसल, चीन अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने और ग्लोबल अर्थव्यवस्था में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए सोने पर फोकस कर रहा है.

चीन का लगातार सोना खरीदना सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि यह ड्रैगन की लॉन्गटर्म आर्थिक रणनीति का हिस्सा है. वह अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम कर अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने जैसे सेफ एसेट्स को जोड़ रहा है. किसी भी आपदा या ग्लोबल टेंशन की स्थिति में सोना हमेशा से एक सेफ हैवेन माना जाता है, तो विपरीत परिस्थितियों में ये बेहद काम आ सकता है और इसपर किसी दूसरे देश का कंट्रोल भी नहीं होता.

केंद्रीय बैंक क्यों जारी रखे हैं खरीदारी?

सोने की कीमतें कमजोर होने के बावजूद, दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की खरीदारी तेज बनी हुई है. जेफरीज की मानें, तो WGC डेटा बतात है कि सेंट्रल बैंकों ने 2026 की तीसरी तिमाही के दौरान नेट 321.2 टन सोना खरीदा, जो 2024 की चौथी तिमाही के बाद से सबसे ज्यादा है. इससे पहले दूसरी तिमाही में यह 296.3 टन और पहली तिमाही में सिर्फ 57.7 टन था. इस तरह सेंट्रल बैंक का सोना जमा करना, रिज़र्व डाइवर्सिफिकेशन में सोने की भूमिका को दिखाता है, खासकर जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता और बदलते मॉनेटरी हालात के दौरान.

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