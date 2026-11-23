कार को बाहर से साफ करना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल कार के अंदर की सफाई है. सीटों से बीच जमा धूल, फ्लोर मैट पर मिट्टी, एसी वेंट्स और डैशबोर्ड पर जमा धूल को साफ करना मुश्किल काम है. हर बार कार को वॉशिंग सेंटर पर नहीं ले जा सकते हैं, तो ऐसे में हमारे पास क्या विकल्प है.

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वैसे इस काम के लिए छोटे वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं. पिछले कुछ दिनों से हम ऐसे ही एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं XECH वी-गन अल्ट्रा 2 की, जो एक कॉम्पैक्ट और कॉर्डलेस डिवाइस है.

कंपनी ने इसे 6-इन-1 वैक्यूम क्लीनर और ब्लोअर के तौर पर पेश किया है. ये प्रोडक्ट दो हजार रुपये से कम कीमत पर आता है. इसमें विंडो ब्रेकर और सीट बेल्ट कटर भी मिलता है. आइए जानते हैं हमारे इस्तेमाल में ये प्रोडक्ट कैसा रहा है.

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी

XECH V-GUN Ultra 2 एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है. इसका वजन सिर्फ 268 ग्राम है, जिसकी वजह से लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर कोई खास परेशानी महसूस नहीं होती है. कॉम्पैक्ट डिजाइन की वजह से इसे ग्लव बॉक्स या डोर पॉकेट में रखा जा सकता है.

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इसका इस्तेमाल घर में सोफे की सफाई में भी किया जा सकता है. (Photo: XECH)

चूंकि ये इन-बिल्ट बैटरी के साथ आता है, तो इसे इस्तेमाल करने के लिए बिजली से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है. बल्कि इसे चार्ज करके आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है. चार्जिंग में लिए इसमें यूएसबी टाइप-सी पोर्ट दिया गया है.

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परफॉर्मेंस कैसी है?

वी-गन अल्ट्रा 2 में 150वॉट की बीएलडीसी मोटर दी गई है. कंपनी दावा करती है कि ये डिवाइस मैक्सिमम 16,000Pa सक्शन पावर पर काम कर सकता है. इसमें दो मोड्स का विकल्प मिलता है. नॉर्मल मोड में इसका इस्तेमाल हल्की धूल को साफ करने के लिए किया जा सकता है. वहीं टर्बो मोड का इस्तेमाल धूल की मोटी परत को साफ करने के लिए किया जाता है.

इसमें मल्टीपल अटैचमेंट आते हैं, जिनका इस्तेमाल अलग-अलग जगह की गंदगी को साफ करने के लिए किया जाता है. यहां तक की ये आपकी कार के साथ-साथ घर की छोटी-मोटी सफाई में भी मदद कर सकता है. ये सीट पर गिरी गंदगी, फ्लोर मैट, सीटों के बीच की धूल और डैशबोर्ड को साफ करने में मदद कर सकता है.

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ये ब्लोअर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं. (Photo: XECH)

घर में आप इसे सोफे की सफाई में यूज कर सकते हैं. इसके साथ दिए गए क्रेविस नोजल पतली जगहों की सफाई में मदद करते हैं. हालांकि, इस्तेमाल करते हुए कई जगहों पर इस डिवाइस की पावर कम लगती है. खासकर अगर गंदगी ज्यादा दिनों की हो गई हो. वहीं थोड़े इस्तेमाल के बाद आपको इसके डस्टबिन में जमा धूल को भी साफ करना होगा. आप इसकी तुलना किसी बड़े वैक्यूम क्लीनर से नहीं कर सकते हैं. अच्छी बात है कि इसके फिल्टर को क्लीन करना आसान है.

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एक डिवाइस कई काम

वहीं इसमें दिया गया ब्लोअर और इन्फ्लेटर बहुत ज्यादा काम का नहीं साबित हुआ. इन्फ्लेटर का इस्तेमाल कुछ ही जगहों पर किया जा सकता है. वहीं ब्लोअर की पावर कम महसूस होती है. इससे एयर पिलो, पूल फ्लोट और कुछ खास तरह के इन्फ्लेटेबल खिलौनों में हवा भरी जा सकती है.

इसमें मल्टीपल अटैचमेंट मिलता है. (Photo: XECH)

वैसे इस डिवाइस के हैंडल में विंडो ब्रेकर भी दिया गया है. इमरजेंसी में ये काफी काम का साबित हो सकता है. इसे हमने इस्तेमाल करके नहीं देखा है. इसमें सीट बेल्ट कटर भी दिया गया है, जो भी एक इमरजेंसी टूल है. इस डिवाइस को किसी भी टाइप-सी चार्जर से चार्ज किया जा सकता है. इसमें ठीक-ठाक बैटरी लाइफ मिलती है. सिंगल चार्जर में आप एक कार की सफाई आसानी से कर सकते हैं.

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क्या खरीदने लायक है?

XECH V-GUN Ultra 2 को खरीदने से पहले आपको समझना होगा कि इसका टार्गेट क्या है. अगर आप इससे एक प्रोफेशनल सफाई की उम्मीद करते हैं, तो ये डिवाइस अपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा. आप इसे बेसिक साफ-सफाई के लिए खरीद सकते हैं. कुल मिलाकर ये डिवाइस अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक काम करता है.

इसमें डस्टबिन छोटा है, तो इस्तेमाल करते हुए आपको बार-बार इसे क्लिन करना होगा. वैसे तो कंपनी इसे मल्टी-टूल के तौर पर बेच रही है, लेकिन आप मुख्य रूप से इसे एयर ब्लोअर और वैक्यूम क्लीनर का ही इस्तेमाल कर पाएंगे. बेसिक क्लीनिंग के लिए दो हजार रुपये का ये डिवाइस एक अच्छा विकल्प है.

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