नमित मल्होत्रा की रामायण के यूं तो कई सीन्स सोशल मीडिया पर छाए. लेकिन जिस चीज ने लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, वो था रावण और जटायु का महायुद्ध. डायरेक्टर नितेश तिवारी ने इसे फिल्म के सबसे आखिर में रखा, जो देखने में लोगों को काफी बढ़िया भी लगा. कइयों का कहना था कि रावण और जटायु का युद्ध मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट में से एक था. रामायण के डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी (DOP) पंकज कुमार ने इस महायुद्ध को शूट किए जाने पर भी खुलकर बात की.

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कैसे शूट किया जटायु वाला सीन?

पंकज कुमार ने वैराइटी इंडिया को दिए इंटरव्यू में बताया कि जब वो फिल्म रामायण से जुड़े, तब तक इस सीन का प्री-विजुअलाइजेशन तैयार हो चुकी था. यानी इसे किस तरह पर्दे पर दिखाया जाएगा, वो डिजाइन पहले ही तैयार कर लिया गया था. इसे हॉलीवुड की एक कंपनी और उसके कलाकारों ने तैयार किया था.

इस सीन को शूट करने के लिए मोशन कैप्चर, 3D तकनीक, वीएफएक्स और असली शूटिंग का सहारा लिया गया. यश के कई एक्शन सीन, जैसे जटायु के पंजों में फंसना या पुष्पक विमान पर अलग-अलग मूवमेंट करना, स्टूडियो में छोटे-छोटे हिस्सों में शूट किए गए थे. रामायण के DOP ने ये भी बताया कि हर सीन को पहले से बांटकर तय किया गया था कि कौन सा हिस्सा असली शूटिंग से होगा, कौन सा मोशन कैप्चर के जरिए शूट किया जाएगा और किस हिस्से को पूरी तरह कंप्यूटर पर तैयार किया जाएगा.

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इसके बाद सभी हिस्सों को जोड़कर एक पूरा सीन तैयार किया गया. उन्होंने कहा- ये कई चीजों के एक साथ मिलकर काम करने जैसा है. इसमें असली शूटिंग, मोशन कैप्चर और कंप्यूटर ग्राफिक्स का मेल होता है. हर शॉट के हिसाब से तय किया जाता है कि उसे किस तरीके से शूट करना है.

क्यों दिवाली 2028 पर आएगा रामायण का पार्ट 2?

इसी बातचीत में पंकज कुमार ने रामायण के दूसरे पार्ट पर भी बात की. पहले ये दिवाली 2027 पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे दिवाली 2028 के लिए टाला गया है. उनके मुताबिक इसकी वजह फिल्म का बड़ा स्तर, जबरदस्त युद्ध के सीन और भारी मात्रा में वीएफएक्स (VFX) का काम बताया गया है.

उन्होंने बताया कि रामायण का दूसरा पार्ट पहले से कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है. इसमें बड़े युद्ध के सीन्स और काफी ज्यादा कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल होना है. उन्होंने कहा कि सेकेंड पार्ट का करीब 60 फीसदी शूटिंग का काम पूरा हो चुका है, लेकिन इसके बाद होने वाला पोस्ट-प्रोडक्शन का काम काफी बड़ा है. इसमें अलग-अलग जीवों और दूसरे किरदारों को तैयार करने के लिए मोशन कैप्चर जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है.

पंकज कुमार के मुताबिक, फिल्म के दूसरे पार्ट को बनाने में काफी मेहनत लग रही है. मेकर्स फिल्म के स्केल और क्वालिटी से किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते. इसलिए रिलीज को आगे बढ़ाना एक सही फैसला है. इससे टीम को फिल्म के हर सीन को बेहतर बनाने और अंतिम रूप देने के लिए ज्यादा समय मिलेगा.

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