आखिर किसने वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू के लिए तरसाया? दिग्गज खिलाड़ी का बड़ा दावा, टीम मैनेजमेंट पर उठाए सवाल!

भारतीय क्रिकेट टीम के युवा विस्फोटक ओपनर वैभव सूर्यवंशी इन दिनों अपनी बल्लेबाजी से जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. आईपीएल 2026 में अपने बल्ले से कोहराम मचाने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनके बल्ले से रनों की बरसात देखने को मिल रही है.
आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप हासिल करने के बाद भारतीय टीम में वैभव का चयन किया गया. लेकिन डेब्यू करने के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ा. पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने टीम मैनेजमेंट के इस रवैये पर कड़ा एतराज जताया है.
अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए मोहम्मद कैफ ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी कोई आम खिलाड़ी नहीं हैं. उनके पास मैच का रुख बदलने वाला एक्स-फैक्टर है. कैफ के मुताबिक आयरलैंड दौरे पर ही वैभव को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाना चाहिए था.
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कैफ ने वैभव को लेकर क्या कहा?
अगर आयरलैंड के खिलाफ वैभव को डेब्यू करने का मौका मिलता तो उनका इंटरनेशनल क्रिकेट का शुरुआती डर और झिझक वहीं खत्म हो जाता. इसके बाद जब वे इंग्लैंड के दौरे पर जाते तो बिल्कुल अलग लय और आत्मविश्वास में नजर आते. लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उन्हें मौका देने के बजाय बेंच पर बैठाए रखा.
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इंग्लैंड दौरे के बाद ड्रॉप करने पर उठाए सवाल
कैफ ने आगे कहा कि इंग्लैंड दौरे पर जोफ्रा आर्चर जैसे खतरनाक गेंदबाज के सामने जब वैभव एक-दो पारियों में रन नहीं बना सके तो मैनजमेंट ने उन्हें तुरंत टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया. कैफ के मुताबिक 15 साल के एक युवा खिलाड़ी के साथ ऐसा रवैया उसके सफर को आसान बनाने के बजाय और कठिन बना देता है. कैफ ने साफ कहा कि वैभव एक स्पेशल टैलेंट हैं और उनके साथ वैसा ही बर्ताव होना चाहिए था. उन्हें ड्रॉप करने के बजाय लगातार बैक करने की जरूरत थी.