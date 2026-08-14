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इंग्लैंड में नहीं बिक रहे फ्लैट, रियल एस्टेट बाज़ार में छाई मंदी की वजह क्या है

इंग्लैंड में फ्लैट बेचना इस समय मकान मालिकों के लिए सिरदर्द बन चुका है. 80% से ज़्यादा लीजहोल्ड फ्लैट्स महीनों से बाज़ार में अनसोल्ड पड़े हैं. खरीदारों का बदलता रुख, लीजहोल्ड का झंझट और बजट की खाई इन सबने मिलकर फ्लैट बाज़ार को जमीन पर ला खड़ा किया है.

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इंग्लैंड में मकान मालिक क्यों परेशान हैं (Photo- Pixabay)
इंग्लैंड में मकान मालिक क्यों परेशान हैं (Photo- Pixabay)

यूके के प्रॉपर्टी मार्केट में इस समय बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ स्वतंत्र घरों की मांग और कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, वहीं फ्लैट्स का बाजार भारी मंदी और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है. 2016 के बाद से जहा औसतन यूके के घरों के दाम 43% बढ़े हैं, वहीं फ्लैटों की कीमतों में महज 10% का उछाल आया है. ऊंची कीमतें, लीजहोल्ड से जुड़ी जटिलताएं और पहली बार घर खरीदने वालों का बदलता रुख इन सबने मिलकर इंग्लैंड में फ्लैट मालिकों और छोटे निवेशकों को एक गहरी मुसीबत में डाल दिया है.

ये समस्या विशेष रूप से लीजहोल्ड फ्लैटों के लिए अधिक गंभीर है, जो इंग्लैंड में बिक्री के लिए लिस्ट की गई संपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा हैं. द गार्जियन द्वारा रियल एस्टेट पोर्टल ज़ूप्ला (Zoopla) के हवाले से दी गई रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में अधिकांश इंग्लैंड में बाजार में रखे गए बहुसंख्यक लीजहोल्ड फ्लैट छह महीने बाद भी अनबिके रहे. लंदन में लगभग 87 प्रतिशत फ्लैट अब भी बिक नहीं पाए थे, इसके बाद दक्षिण-पूर्व में 85 प्रतिशत और पूर्व इंग्लैंड में 84 प्रतिशत का स्थान रहा.

यह भी पढ़ें: लाखों के फ्लैट, सड़कों पर रेंगती गाड़ियां...नोएडा एक्सटेंशन के 'महाजाम' का अंत कब

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लंदन में पहली बार घर खरीदने वाले लोगों के लिए फ्लैट ही अपना मकान पाने का सबसे आसान तरीका होते हैं, लेकिन, प्रॉपर्टी में पैसा लगाने वाले निवेशक इन फ्लैटों की कीमतें इतनी ज़्यादा रख रहे हैं कि आम खरीदार इन्हें खरीद ही नहीं पा रहे. निवेशक अपने फ्लैट लगभग £4.5 लाख (करीब 4.5 से 4.8 करोड़ रुपये) में बेचना चाहते हैं, जबकि पहली बार घर खरीदने वालों का बजट सिर्फ £4.25 लाख तक ही होता है. यानी दोनों की पसंद और बजट में £25,000 (लगभग 25-27 लाख रुपये) का सीधा अंतर है.

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लीजहोल्ड से जुड़ी चिंताएं विक्रेताओं की मुश्किलें बढ़ा रही हैं

लीजहोल्ड स्वामित्व को लेकर बनी अनिश्चितता बाजार में एक और बड़ी बाधा है. ज़ूप्ला के मुताबिक इंग्लैंड में लीजहोल्ड को लेकर अनिश्चितता, घरों के मुकाबले फ्लैटों की कीमतों को प्रभावित कर रही है. इसमें सर्विस चार्ज, ग्राउंड रेंट, क्लैडिंग से जुड़ी लागतें और महंगी लीज विस्तार की चिंताएं शामिल हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, मॉर्गेज से जुड़े कड़े नियम और बैंकों की सतर्कता फ्लैट बिक्री में एक और बड़ी अड़चन बन रही है, जहां लोन देने वाली संस्थाएं हिचकिचा रही हैं और सर्वेक्षक फ्लैटों की असली कीमत कम आंक रहे हैं. इसके चलते विक्रेताओं को लगातार कीमतें घटानी पड़ रही हैं और सौदे रद्द हो रहे हैं. 

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