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ईरान जंग का असर, सैनिकों की परेशानी के चलते अमेरिका बदल रहा एयरक्राफ्ट कैरियर

अमेरिका मिडिल ईस्ट में USS अब्राहम लिंकन की जगह USS जॉर्ज वॉशिंगटन भेजने की तैयारी कर रहा है. लिंकन 250 दिनों से ज्यादा तैनात है. ईरान युद्ध के तनाव और जहाज पर रहने की खराब स्थितियों से सैनिकों पर दबाव बढ़ रहा है.

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ये है अमेरिका यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन, जो मिडिल-ईस्ट की तैनाती पर जा रहा है. (Photo: US Navy)
ये है अमेरिका यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन, जो मिडिल-ईस्ट की तैनाती पर जा रहा है. (Photo: US Navy)

अमेरिकी सैन्य बल मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी कर रहा है. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार USS अब्राहम लिंकन की जगह USS जॉर्ज वॉशिंगटन को भेजा जाएगा. यह बदलाव नियमित तैनाती का हिस्सा है, लेकिन इसके पीछे ईरान युद्ध से जुड़े बढ़ते तनाव और लिंकन पर तैनात सैनिकों की थकान दोनों प्रमुख कारण हैं. 

लिंकन पहले ही 250 दिनों से ज्यादा समय से समुद्र में है. इसकी तैनाती नौवें महीने में पहुंच चुकी है. इस लंबे मिशन ने जहाज पर रहने की स्थितियों को लेकर कई चिंताएं पैदा कर दी हैं. मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति लंबे समय से रणनीतिक महत्व रखती है. क्षेत्र में तनाव बढ़ने के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है.

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ये पोत न केवल हवाई शक्ति का प्रदर्शन करते हैं बल्कि सहयोगी देशों को सुरक्षा का आश्वासन भी देते हैं. ईरान से जुड़े मौजूदा तनावों के बीच अमेरिका अपनी सैन्य ताकत को ताजा रखने की कोशिश कर रहा है. USS जॉर्ज वॉशिंगटन का आगमन इस दिशा में एक नियमित लेकिन जरूरी कदम माना जा रहा है. इससे लिंकन पर तैनात कर्मियों को राहत मिलेगी और क्षेत्र में अमेरिकी क्षमता बिना किसी रुकावट के बनी रहेगी.

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लंबे अभियान से पैदा हुई समस्याएं और सांसदों की चिंता

USS अब्राहम लिंकन की लंबी तैनाती ने कई समस्याएं खड़ी कर दी हैं. कुछ सांसदों ने जहाज पर भोजन और व्यक्तिगत सामान की कमी की रिपोर्टों पर चिंता जताई है. साथ ही प्लंबिंग सिस्टम में बाधाएं भी सामने आई हैं. नौवें महीने तक पहुंच चुकी तैनाती में ये समस्याएं सैनिकों के मनोबल और स्वास्थ्य पर असर डाल सकती हैं. 

लंबे समय तक समुद्र में रहने से थकान स्वाभाविक है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी इसे और गंभीर बना देती है. अमेरिकी कानून निर्माता इन रिपोर्टों को गंभीरता से ले रहे हैं और सैन्य नेतृत्व से बेहतर प्रबंधन की मांग कर रहे हैं. विमानवाहक पोत जैसे विशाल प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों से हजारों सैनिक रहते और काम करते हैं. 

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भोजन, पानी, स्वच्छता और व्यक्तिगत सामान जैसी चीजें नियमित सप्लाई पर निर्भर करती हैं. जब तैनाती निर्धारित समय से आगे बढ़ जाती है तो आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बढ़ जाता है. प्लंबिंग जैसी तकनीकी समस्याओं से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी पैदा हो सकते हैं. इन स्थितियों में सैनिकों का मनोबल बनाए रखना कमांडरों के लिए चुनौती बन जाता है. इसलिए नए पोत को भेजकर पुराने पोत को राहत देना सैन्य दृष्टि से सही फैसला माना जा रहा है.

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America changing aircraft carrier

रणनीतिक महत्व और क्षेत्रीय तनाव  

मिडिल ईस्ट में अमेरिकी विमानवाहक पोतों की मौजूदगी केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं है. यह क्षेत्रीय सहयोगियों को सुरक्षा का संदेश देने और संभावित खतरों को रोकने का माध्यम भी है. ईरान से जुड़े तनाव के बीच अमेरिका अपनी नौसैनिक क्षमता को ताजा रखना चाहता है. USS जॉर्ज वॉशिंगटन का आगमन इसी रणनीति का हिस्सा है.

इससे अमेरिका क्षेत्र में निरंतर निगरानी, हवाई समर्थन और त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता बनाए रख सकेगा. साथ ही लंबे अभियान से थके हुए कर्मियों को घर लौटने या आराम करने का मौका मिलेगा. यह बदलाव अमेरिकी सैन्य व्यवस्था की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा होते हुए भी मौजूदा परिस्थितियों में विशेष महत्व रखता है. 

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लंबे अभियानों से सैनिकों पर पड़ने वाले शारीरिक और मानसिक दबाव को कम करने के लिए समय-समय पर पोतों का रोटेशन जरूरी होता है. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह एक निर्धारित तैनाती का हिस्सा है, लेकिन ईरान युद्ध से जुड़े तनाव ने इसकी वैल्यू बढ़ा दी है. अमेरिकी सांसदों की चिंताओं के कारण सैन्य नेतृत्व को जहाज पर रहने की स्थितियों में सुधार पर भी ध्यान देना पड़ सकता है.

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USS जॉर्ज वॉशिंगटन के आने से क्या होगा?

USS जॉर्ज वॉशिंगटन के आने से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसैनिक उपस्थिति बिना किसी अंतराल के बनी रहेगी. इससे क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था को स्थिरता मिलेगी और सहयोगी देशों को आश्वासन भी. वहीं लिंकन पर तैनात सैनिकों को राहत मिलने से उनके स्वास्थ्य और मनोबल पर सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है. हालांकि लंबे अभियानों की समस्याएं सैन्य योजनाकारों के लिए सबक भी हैं. 

भविष्य में तैनाती का समय, सप्लाई मैनेजमेंट और जहाज पर सुविधाओं को और बेहतर बनाने की जरूरत पड़ सकती है. कुल मिलाकर यह घटनाक्रम दिखाता है कि आधुनिक युद्ध और क्षेत्रीय तनाव न केवल रणनीतिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं बल्कि सैनिकों के दैनिक जीवन और बुनियादी जरूरतों पर भी गहरा असर डालते हैं.  

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